https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/izbanda-teknik-ariza-alsancak-ve-hilal-istasyonlari-kapatildi-1110368455.html

İZBAN'da teknik arıza: Alsancak ve Hilal istasyonları kapatıldı

İZBAN'da teknik arıza: Alsancak ve Hilal istasyonları kapatıldı

Sputnik Türkiye

İZBAN'da teknik arıca oluştu. Alsancak ve Hilal istasyonları kapatıldı. 16.11.2026, Sputnik Türkiye

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İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Alsancak istasyonunda arıza yapan bir trene müdahale sırasında katener telinin kopması sonucu Alsancak ve Hilal istasyonları geçici süreyle işletime kapatıldı.İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, istasyondaki arızanın giderilmesi için başlatılan onarım çalışmaları nedeniyle belediye tarafından Halkapınar-Alsancak arasında otobüs ve tramvaylarla alternatif ulaşım sağlandığı belirtildi.Tren seferlerinin ise Kemer–Halkapınar güzergahı üzerinden sürdürüldüğü aktarıldı.Katener hattındaki onarım çalışmalarının devam ettiği, hattın en kısa sürede yeniden işletmeye açılmasının hedeflendiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/izbanda-90-dakika-geri-dondu-1109592934.html

türki̇ye

i̇zmir

alsancak

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