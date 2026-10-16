https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/izbanda-90-dakika-geri-dondu-1109592934.html

İZBAN’da 90 dakika geri döndü

İZBAN’da 90 dakika geri döndü

Sputnik Türkiye

İZBAN’da 90 dakika uygulaması geri döndü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli İzmirliler... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T09:29+0300

2026-10-16T09:29+0300

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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ekim ayının birinci toplantısı yapıldı. 90 dakika aktarma ücretsiz olacakGündem maddeleri arasında yer alan İZBAN'ın 16 Ekim itibarıyla İzmirim Kart'ın 90 dakika aktarma uygulamasına dahil edilmesi için hazırlanan protokol gündeme geldi.Öneri kapsamında, İZBAN'da aktarma hakkının bulunmadığını belirten mevcut kararın ilgili ifadesinin kaldırılması ve aktarmalı ulaşımda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD arasındaki gelir paylaşımının düzenlenmesi öngörüldü. Protokolün imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yetki verilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi.Bugün başlıyorİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli İzmirliler, İZBAN'ı 90 dakika uygulamamıza dahil ettiğimizi duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 16 Ekim'den itibaren 90 dakika boyunca yapılan İZBAN aktarmaları ücretsiz olacak. Yurttaşlarımız rahatça seyahat edebilecektir." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260314/izmirde-toplu-ulasima-zam-1-nisandan-itibaren-izban-taksi-ve-deniz-ulasimi-fiyatlari-artiyor-1104249912.html

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