https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/izbanda-90-dakika-geri-dondu-1109592934.html
İZBAN’da 90 dakika geri döndü
İZBAN’da 90 dakika geri döndü
Sputnik Türkiye
İZBAN’da 90 dakika uygulaması geri döndü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli İzmirliler... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T09:29+0300
2026-10-16T09:29+0300
2026-10-16T09:29+0300
türki̇ye
cemil tugay
i̇zmir
i̇zban
ak parti
meclis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/11/1054814266_0:87:1536:950_1920x0_80_0_0_d980df52ebc7beb6aab491a75f773fc6.jpg
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ekim ayının birinci toplantısı yapıldı. 90 dakika aktarma ücretsiz olacakGündem maddeleri arasında yer alan İZBAN'ın 16 Ekim itibarıyla İzmirim Kart'ın 90 dakika aktarma uygulamasına dahil edilmesi için hazırlanan protokol gündeme geldi.Öneri kapsamında, İZBAN'da aktarma hakkının bulunmadığını belirten mevcut kararın ilgili ifadesinin kaldırılması ve aktarmalı ulaşımda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD arasındaki gelir paylaşımının düzenlenmesi öngörüldü. Protokolün imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yetki verilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi.Bugün başlıyorİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli İzmirliler, İZBAN'ı 90 dakika uygulamamıza dahil ettiğimizi duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 16 Ekim'den itibaren 90 dakika boyunca yapılan İZBAN aktarmaları ücretsiz olacak. Yurttaşlarımız rahatça seyahat edebilecektir." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260314/izmirde-toplu-ulasima-zam-1-nisandan-itibaren-izban-taksi-ve-deniz-ulasimi-fiyatlari-artiyor-1104249912.html
türki̇ye
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/11/1054814266_10:0:1374:1023_1920x0_80_0_0_b62fd9f57cfe170ba695f45e3fcd6c77.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cemil tugay, i̇zmir, i̇zban, ak parti, meclis
cemil tugay, i̇zmir, i̇zban, ak parti, meclis
İZBAN’da 90 dakika geri döndü
İZBAN’da 90 dakika uygulaması geri döndü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli İzmirliler, İZBAN'ı 90 dakika uygulamamıza dahil ettiğimizi duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 16 Ekim'den itibaren 90 dakika boyunca yapılan İZBAN aktarmaları ücretsiz olacak." dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ekim ayının birinci toplantısı yapıldı.
90 dakika aktarma ücretsiz olacak
Gündem maddeleri arasında yer alan İZBAN'ın 16 Ekim itibarıyla İzmirim Kart'ın 90 dakika aktarma uygulamasına dahil edilmesi için hazırlanan protokol gündeme geldi.
Öneri kapsamında, İZBAN'da aktarma hakkının bulunmadığını belirten mevcut kararın ilgili ifadesinin kaldırılması ve aktarmalı ulaşımda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD arasındaki gelir paylaşımının düzenlenmesi öngörüldü. Protokolün imzalanması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yetki verilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli İzmirliler, İZBAN'ı 90 dakika uygulamamıza dahil ettiğimizi duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 16 Ekim'den itibaren 90 dakika boyunca yapılan İZBAN aktarmaları ücretsiz olacak. Yurttaşlarımız rahatça seyahat edebilecektir." ifadelerini kullandı.