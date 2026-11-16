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Altın ithalatına kota sonrası Türkiye'nin payı yüzde 72 eridi
Altın ithalatına kota sonrası Türkiye'nin payı yüzde 72 eridi
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin dünya altın ihracatındaki payı, ithalata getirilen kota sonrasında yüzde 2,44'ten yüzde 0,67'ye geriledi. Küresel altın ihracatının dolar bazında... 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T07:58+0300
2026-11-16T07:58+0300
ekonomi̇
dünya
maliye bakanlığı
türkiye i̇hracatçılar meclisi (ti̇m)
türkiye
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Türkiye'nin işlenmemiş altın ithalatına Ağustos 2023'te getirdiği kota uygulaması, ihracat üzerindeki etkileri nedeniyle yeniden tartışılıyor. 16 Kasım'da yayımlanan dış ticaret verilerine dayalı karşılaştırmaya göre, Türkiye'nin küresel altın ihracatındaki payı 2023'ün son çeyreğindeki yüzde 2,44 seviyesinden 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 0,67'ye geriledi. Böylece Türkiye'nin dünya pazarındaki payı yaklaşık yüzde 72,5 azaldı.Aynı dönemde küresel altın ihracatının dolar cinsinden değeri iki katından fazla artarken Türkiye'nin ihracatı yüzde 43,9 küçüldü. Veriler, Türkiye'nin büyüyen küresel pazardaki konumunun zayıfladığını ortaya koyarken, ithalat kotasının üretim maliyetleri ve rekabet gücü üzerindeki etkilerini de gündeme getirdi.Ancak ihracattaki gerilemenin tamamını kotaya bağlamak mümkün değil. Uluslararası altın fiyatları, küresel ticaret akımları ve ihraç edilen ürünlerin bileşimi de veriler üzerinde etkili oluyor.Türkiye'nin dünya altın ihracatındaki payı dörtte üçe yakın azaldıÇeyreklik dış ticaret verilerine göre Türkiye'nin altın ihracatı, 2023'ün son çeyreğindeki 4,7 milyar dolardan 2026'nın ilk çeyreğinde 2 milyar 637 milyon dolara düştü. Bu, ihracat değerinde yüzde 43,9'luk kayıp anlamına geliyor.Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı aynı dönemde yüzde 2,44'ten yüzde 0,67'ye geriledi. Pay kaybı kesintisiz yaşanmadı. Türkiye'nin küresel pazardaki ağırlığı 2024'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1'e yükselse de sonraki dönemlerde düşüş eğilimine girdi.Pazar payı 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 1,4'e, yılın son çeyreğinde yüzde 0,9'a ve 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 0,67'ye indi.Dünya altın ihracatı büyürken Türkiye gerilediTürkiye'nin ihracatında düşüş yaşanan dönemde küresel altın ticaretinin parasal büyüklüğü belirgin biçimde arttı.Dünya altın ihracatı, 2023'ün son çeyreğindeki 192 milyar 649 milyon dolardan, 2026'nın ilk çeyreğinde 392 milyar 229 milyon dolara yükseldi. Böylece küresel ihracat değerindeki artış yüzde 103,6'ya ulaştı.Yıllık karşılaştırma da benzer bir tablo ortaya koydu. 2026'nın ilk çeyreğinde dünya altın ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,6 artarken Türkiye'nin ihracatı yüzde 34,3 geriledi.Bununla birlikte söz konusu rakamlar dolar cinsinden ihracat değerlerini yansıtıyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş, küresel ticaretin parasal büyüklüğünü artırdığından veriler fiziki altın miktarındaki değişimi tek başına göstermiyor.Altın ithalatına kota neden getirildi?Hazine ve Maliye Bakanlığı, artan altın ithalatının cari işlemler dengesi üzerindeki baskısını azaltmak amacıyla 7 Ağustos 2023'te işlenmemiş altın ithalatına kota getirdi.Uygulama kapsamında aylık ithalat sınırı 12 ton olarak belirlendi. Kararın alınmasında, 2023'ün ilk yedi ayında işlenmemiş altın ithalatının yaklaşık 320 tona ve 19,2 milyar dolara ulaşması etkili oldu.Aynı dönemde 42,3 milyar dolarlık cari işlemler açığının 17,7 milyar dolarlık bölümü net altın ithalatından kaynaklanıyordu. Kota uygulamasıyla altın ithalatının azaltılması ve dış ticaret dengesi üzerindeki baskının hafifletilmesi hedeflendi.Altın fiyatlarındaki fark üreticileri nasıl etkiledi?İthalata getirilen sınırlamanın ardından Türkiye'deki fiziki altın fiyatları ile uluslararası piyasa fiyatları arasında dönem dönem önemli farklar oluştu.Bazı dönemlerde kilogram başına 12 bin dolara ulaşan fiyat farkı, özellikle ihracata yönelik üretim yapan mücevher işletmelerinin hammadde maliyetlerini artırdı.Sektör temsilcilerine göre yüksek maliyetler, Türk üreticilerin uluslararası pazarda rekabetçi fiyatlarla teklif vermesini güçleştirirken, teslimat sürelerine ilişkin belirsizlikler de siparişlerin başka ülkelere yönelmesine neden oldu.Bu gelişmeler üzerine kota dağıtımında çeşitli değişikliklere gidildi ve ihracatçıların hammaddeye erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan adımlar atıldı. Dahilde işleme rejimi kapsamında gerçekleştirilen işlenmemiş altın ithalatı ise genel kota uygulamasının dışında tutuldu.Ekim ayında mücevher ihracatında dikkat çeken artışTürkiye'nin küresel pazar payındaki düşüşe karşılık, daha güncel sektör verileri ihracatta kısmi bir toparlanmaya işaret ediyor.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Ekim 2026'da mücevher ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,8 artarak 760,8 milyon dolara ulaştı. Yılın ilk 10 ayında toplam mücevher ihracatı ise yaklaşık 7,63 milyar dolar olarak gerçekleşti.Ancak toplam ihracatın tamamı işlenmiş mücevher ürünlerinden oluşmuyor. Ocak-ekim döneminde yaklaşık 3,46 milyar dolarlık altın takı ve 2,95 milyar dolarlık altın külçe ihraç edildi.Bu nedenle sektörün toplam ihracatındaki artışı yalnızca yüksek katma değerli mücevher üretimindeki toparlanmaya bağlamak doğru değil. Külçe altın ticaretindeki değişimler de ihracat rakamlarını önemli ölçüde etkiliyor.Altın sektöründe gözler rekabet koşullarındaSon veriler, Türkiye'nin altın ve mücevher ihracatında kısa dönemli toparlanmalar yaşanmasına rağmen uluslararası rekabet koşullarına ilişkin sorunların sürdüğünü gösteriyor.İşlenmemiş altın ithalatındaki sınırlamalar, iç ve dış piyasa arasındaki fiyat farkları, finansman maliyetleri ve hammaddeye erişim, sektörün başlıca gündem maddeleri arasında bulunuyor.Önümüzdeki dönemde Türkiye açısından temel mesele, altın ithalatını sınırlayarak cari dengeyi koruma hedefiyle ihracatçıların rekabet gücü arasında nasıl bir denge kurulacağı olacak.
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dünya, maliye bakanlığı, türkiye i̇hracatçılar meclisi (ti̇m), türkiye
dünya, maliye bakanlığı, türkiye i̇hracatçılar meclisi (ti̇m), türkiye

Altın ithalatına kota sonrası Türkiye'nin payı yüzde 72 eridi

07:58 16.11.2026
© AAAltın alımı
Altın alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2026
© AA
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Türkiye'nin dünya altın ihracatındaki payı, ithalata getirilen kota sonrasında yüzde 2,44'ten yüzde 0,67'ye geriledi. Küresel altın ihracatının dolar bazında iki katına çıktığı dönemde Türkiye'nin ihracatı yüzde 43,9 azaldı. Ekim ayındaki toparlanma ise sektörün rekabet gücüne ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Türkiye'nin işlenmemiş altın ithalatına Ağustos 2023'te getirdiği kota uygulaması, ihracat üzerindeki etkileri nedeniyle yeniden tartışılıyor. 16 Kasım'da yayımlanan dış ticaret verilerine dayalı karşılaştırmaya göre, Türkiye'nin küresel altın ihracatındaki payı 2023'ün son çeyreğindeki yüzde 2,44 seviyesinden 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 0,67'ye geriledi. Böylece Türkiye'nin dünya pazarındaki payı yaklaşık yüzde 72,5 azaldı.
Aynı dönemde küresel altın ihracatının dolar cinsinden değeri iki katından fazla artarken Türkiye'nin ihracatı yüzde 43,9 küçüldü. Veriler, Türkiye'nin büyüyen küresel pazardaki konumunun zayıfladığını ortaya koyarken, ithalat kotasının üretim maliyetleri ve rekabet gücü üzerindeki etkilerini de gündeme getirdi.
Ancak ihracattaki gerilemenin tamamını kotaya bağlamak mümkün değil. Uluslararası altın fiyatları, küresel ticaret akımları ve ihraç edilen ürünlerin bileşimi de veriler üzerinde etkili oluyor.

Türkiye'nin dünya altın ihracatındaki payı dörtte üçe yakın azaldı

Çeyreklik dış ticaret verilerine göre Türkiye'nin altın ihracatı, 2023'ün son çeyreğindeki 4,7 milyar dolardan 2026'nın ilk çeyreğinde 2 milyar 637 milyon dolara düştü. Bu, ihracat değerinde yüzde 43,9'luk kayıp anlamına geliyor.
Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı aynı dönemde yüzde 2,44'ten yüzde 0,67'ye geriledi. Pay kaybı kesintisiz yaşanmadı. Türkiye'nin küresel pazardaki ağırlığı 2024'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1'e yükselse de sonraki dönemlerde düşüş eğilimine girdi.
Pazar payı 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 1,4'e, yılın son çeyreğinde yüzde 0,9'a ve 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 0,67'ye indi.

Dünya altın ihracatı büyürken Türkiye geriledi

Türkiye'nin ihracatında düşüş yaşanan dönemde küresel altın ticaretinin parasal büyüklüğü belirgin biçimde arttı.
Dünya altın ihracatı, 2023'ün son çeyreğindeki 192 milyar 649 milyon dolardan, 2026'nın ilk çeyreğinde 392 milyar 229 milyon dolara yükseldi. Böylece küresel ihracat değerindeki artış yüzde 103,6'ya ulaştı.
Yıllık karşılaştırma da benzer bir tablo ortaya koydu. 2026'nın ilk çeyreğinde dünya altın ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,6 artarken Türkiye'nin ihracatı yüzde 34,3 geriledi.
Bununla birlikte söz konusu rakamlar dolar cinsinden ihracat değerlerini yansıtıyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş, küresel ticaretin parasal büyüklüğünü artırdığından veriler fiziki altın miktarındaki değişimi tek başına göstermiyor.

Altın ithalatına kota neden getirildi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, artan altın ithalatının cari işlemler dengesi üzerindeki baskısını azaltmak amacıyla 7 Ağustos 2023'te işlenmemiş altın ithalatına kota getirdi.
Uygulama kapsamında aylık ithalat sınırı 12 ton olarak belirlendi. Kararın alınmasında, 2023'ün ilk yedi ayında işlenmemiş altın ithalatının yaklaşık 320 tona ve 19,2 milyar dolara ulaşması etkili oldu.
Aynı dönemde 42,3 milyar dolarlık cari işlemler açığının 17,7 milyar dolarlık bölümü net altın ithalatından kaynaklanıyordu. Kota uygulamasıyla altın ithalatının azaltılması ve dış ticaret dengesi üzerindeki baskının hafifletilmesi hedeflendi.

Altın fiyatlarındaki fark üreticileri nasıl etkiledi?

İthalata getirilen sınırlamanın ardından Türkiye'deki fiziki altın fiyatları ile uluslararası piyasa fiyatları arasında dönem dönem önemli farklar oluştu.
Bazı dönemlerde kilogram başına 12 bin dolara ulaşan fiyat farkı, özellikle ihracata yönelik üretim yapan mücevher işletmelerinin hammadde maliyetlerini artırdı.
Sektör temsilcilerine göre yüksek maliyetler, Türk üreticilerin uluslararası pazarda rekabetçi fiyatlarla teklif vermesini güçleştirirken, teslimat sürelerine ilişkin belirsizlikler de siparişlerin başka ülkelere yönelmesine neden oldu.
Bu gelişmeler üzerine kota dağıtımında çeşitli değişikliklere gidildi ve ihracatçıların hammaddeye erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan adımlar atıldı. Dahilde işleme rejimi kapsamında gerçekleştirilen işlenmemiş altın ithalatı ise genel kota uygulamasının dışında tutuldu.

Ekim ayında mücevher ihracatında dikkat çeken artış

Türkiye'nin küresel pazar payındaki düşüşe karşılık, daha güncel sektör verileri ihracatta kısmi bir toparlanmaya işaret ediyor.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Ekim 2026'da mücevher ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,8 artarak 760,8 milyon dolara ulaştı. Yılın ilk 10 ayında toplam mücevher ihracatı ise yaklaşık 7,63 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Ancak toplam ihracatın tamamı işlenmiş mücevher ürünlerinden oluşmuyor. Ocak-ekim döneminde yaklaşık 3,46 milyar dolarlık altın takı ve 2,95 milyar dolarlık altın külçe ihraç edildi.
Bu nedenle sektörün toplam ihracatındaki artışı yalnızca yüksek katma değerli mücevher üretimindeki toparlanmaya bağlamak doğru değil. Külçe altın ticaretindeki değişimler de ihracat rakamlarını önemli ölçüde etkiliyor.

Altın sektöründe gözler rekabet koşullarında

Son veriler, Türkiye'nin altın ve mücevher ihracatında kısa dönemli toparlanmalar yaşanmasına rağmen uluslararası rekabet koşullarına ilişkin sorunların sürdüğünü gösteriyor.
İşlenmemiş altın ithalatındaki sınırlamalar, iç ve dış piyasa arasındaki fiyat farkları, finansman maliyetleri ve hammaddeye erişim, sektörün başlıca gündem maddeleri arasında bulunuyor.
Önümüzdeki dönemde Türkiye açısından temel mesele, altın ithalatını sınırlayarak cari dengeyi koruma hedefiyle ihracatçıların rekabet gücü arasında nasıl bir denge kurulacağı olacak.
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