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Grup Laçin'in solisti Ali Abacı hayatını kaybetti
Grup Laçin'in solisti Ali Abacı hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
'Bekar Gezelim' şarkısıyla hafızalara kazınan Grup Laçin'in solistinden acı haber geldi. Grup Laçin'in eski solisti ve bağlama sanatçısı Ali Abacı, 60 yaşında... 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T13:38+0300
2026-11-16T13:38+0300
yaşam
şarkıcı
grup laçin
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Bir döneme damga vuran Grup Laçin’in eski üyelerinden Ali Abacı'dan acı haber geldi. Grubun eski solisti ve bağlama sanatçısı Ali Abacı, 60 yaşında yaşamını yitirdi.Acı haberi grup üyelerinden Teoman Dalcı duyurdu. Dalcı açıklamasında şunları söyledi: Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ali Abacı bugün Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak. Ali Abacı, 2003–2014 yılları arasında Grup Laçin üyesiydi.Grup üyelerinden Şerif Baldemir de 17 Mart 2024 tarihinde vefat etmişti.1991 yılında kurulan Grup Laçin, 1998 yılında çıkardığı "Bekar Gezelim" şarkısıyla ünlenmişti. 1998 yılında "Türkiye'nin En İyi Müzik Grubu" ödülünü kazanan Grup Laçin, kendine has yorumları ve eğlenceli performanslarıyla dikkat çekmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/kadir-inanirin-vefati-turkan-sorayi-yikti-sultan-fenalasti-1106809012.html
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şarkıcı, grup laçin, ali abacı
şarkıcı, grup laçin, ali abacı

Grup Laçin'in solisti Ali Abacı hayatını kaybetti

13:38 16.11.2026
Ali Abacı
Ali Abacı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2026
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'Bekar Gezelim' şarkısıyla hafızalara kazınan Grup Laçin'in solistinden acı haber geldi. Grup Laçin'in eski solisti ve bağlama sanatçısı Ali Abacı, 60 yaşında yaşamını yitirdi.
Bir döneme damga vuran Grup Laçin’in eski üyelerinden Ali Abacı'dan acı haber geldi. Grubun eski solisti ve bağlama sanatçısı Ali Abacı, 60 yaşında yaşamını yitirdi.
Acı haberi grup üyelerinden Teoman Dalcı duyurdu. Dalcı açıklamasında şunları söyledi:
Usta müzisyen, yorumcu ve bir dönem Grup Laçin’in solistliğini yapan, acı tatlı pek çok anımızı paylaştığımız canımız kardeşimiz Ali Abacı’yı kaybettik. Devri daim mekanı cennet olsun. Çok üzgünüz.
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ali Abacı bugün Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak. Ali Abacı, 2003–2014 yılları arasında Grup Laçin üyesiydi.
Grup üyelerinden Şerif Baldemir de 17 Mart 2024 tarihinde vefat etmişti.
1991 yılında kurulan Grup Laçin, 1998 yılında çıkardığı "Bekar Gezelim" şarkısıyla ünlenmişti. 1998 yılında "Türkiye'nin En İyi Müzik Grubu" ödülünü kazanan Grup Laçin, kendine has yorumları ve eğlenceli performanslarıyla dikkat çekmişti.
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