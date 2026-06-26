https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/kadir-inanirin-vefati-turkan-sorayi-yikti-sultan-fenalasti-1106809012.html

Kadir İnanır'ın vefatı Türkan Şoray'ı yıktı: Sultan fenalaştı

Kadir İnanır'ın vefatı Türkan Şoray'ı yıktı: Sultan fenalaştı

Sputnik Türkiye

Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, yıllarca aynı filmlerde başrolü paylaştığı Türkan Şoray fenalaştı. 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T22:38+0300

2026-06-26T22:38+0300

2026-06-26T22:38+0300

türki̇ye

kadir i̇nanır

türkan şoray

sinema

yerli sinema

sinema salonu

sinema filmi

yeşilçam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/01/1043130698_0:35:1601:935_1920x0_80_0_0_616a328a94d440b3eacef01165bb6ae1.jpg

'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminde başrolü paylaştığı Kadir İnanır'ın vefat haberini alan Türkan Şoray, büyük üzüntü yaşadı.Acı haberi menajeri Bircan Silan'ın telefonuyla alan Şoray, fenalaşarak görüşmeyi sürdüremedi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikili son olarak üç yıl önce 30. Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında bir araya gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/kadir-inanir-hayatini-kaybetti-1106805832.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kadir i̇nanır, türkan şoray, sinema, yerli sinema, sinema salonu, sinema filmi, yeşilçam