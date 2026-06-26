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Kadir İnanır'ın vefatı Türkan Şoray'ı yıktı: Sultan fenalaştı
Kadir İnanır'ın vefatı Türkan Şoray'ı yıktı: Sultan fenalaştı
Sputnik Türkiye
Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, yıllarca aynı filmlerde başrolü paylaştığı Türkan Şoray fenalaştı. 26.06.2026, Sputnik Türkiye
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'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminde başrolü paylaştığı Kadir İnanır'ın vefat haberini alan Türkan Şoray, büyük üzüntü yaşadı.Acı haberi menajeri Bircan Silan'ın telefonuyla alan Şoray, fenalaşarak görüşmeyi sürdüremedi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikili son olarak üç yıl önce 30. Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında bir araya gelmişti.
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kadir i̇nanır, türkan şoray, sinema, yerli sinema, sinema salonu, sinema filmi, yeşilçam

Kadir İnanır'ın vefatı Türkan Şoray'ı yıktı: Sultan fenalaştı

22:38 26.06.2026
© AATürkan Şoray
Türkan Şoray - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
© AA
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Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, yıllarca aynı filmlerde başrolü paylaştığı Türkan Şoray fenalaştı.
'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminde başrolü paylaştığı Kadir İnanır'ın vefat haberini alan Türkan Şoray, büyük üzüntü yaşadı.
Acı haberi menajeri Bircan Silan'ın telefonuyla alan Şoray, fenalaşarak görüşmeyi sürdüremedi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikili son olarak üç yıl önce 30. Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında bir araya gelmişti.
Kadir İnanır - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
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