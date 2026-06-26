https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/kadir-inanirin-vefati-turkan-sorayi-yikti-sultan-fenalasti-1106809012.html
Kadir İnanır'ın vefatı Türkan Şoray'ı yıktı: Sultan fenalaştı
Kadir İnanır'ın vefatı Türkan Şoray'ı yıktı: Sultan fenalaştı
Sputnik Türkiye
Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, yıllarca aynı filmlerde başrolü paylaştığı Türkan Şoray fenalaştı. 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T22:38+0300
2026-06-26T22:38+0300
2026-06-26T22:38+0300
türki̇ye
kadir i̇nanır
türkan şoray
sinema
yerli sinema
sinema salonu
sinema filmi
yeşilçam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/01/1043130698_0:35:1601:935_1920x0_80_0_0_616a328a94d440b3eacef01165bb6ae1.jpg
'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminde başrolü paylaştığı Kadir İnanır'ın vefat haberini alan Türkan Şoray, büyük üzüntü yaşadı.Acı haberi menajeri Bircan Silan'ın telefonuyla alan Şoray, fenalaşarak görüşmeyi sürdüremedi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikili son olarak üç yıl önce 30. Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında bir araya gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/kadir-inanir-hayatini-kaybetti-1106805832.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/01/1043130698_0:0:1449:1086_1920x0_80_0_0_8715635aebe7433646782ea688132bbf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kadir i̇nanır, türkan şoray, sinema, yerli sinema, sinema salonu, sinema filmi, yeşilçam
kadir i̇nanır, türkan şoray, sinema, yerli sinema, sinema salonu, sinema filmi, yeşilçam
Kadir İnanır'ın vefatı Türkan Şoray'ı yıktı: Sultan fenalaştı
Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, yıllarca aynı filmlerde başrolü paylaştığı Türkan Şoray fenalaştı.
'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminde başrolü paylaştığı Kadir İnanır'ın vefat haberini alan Türkan Şoray, büyük üzüntü yaşadı.
Acı haberi menajeri Bircan Silan'ın telefonuyla alan Şoray, fenalaşarak görüşmeyi sürdüremedi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikili son olarak üç yıl önce 30. Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında bir araya gelmişti.