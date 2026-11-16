https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/dsoden-uyari-ilaca-direncli-enfeksiyonlar-39-milyon-kisinin-olumune-yol-acabilir-1110378997.html

DSÖ'den uyarı: İlaca dirençli enfeksiyonlar 39 milyon kişinin ölümüne yol açabilir

DSÖ'den uyarı: İlaca dirençli enfeksiyonlar 39 milyon kişinin ölümüne yol açabilir

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), antibiyotiklere ve diğer ilaçlara karşı gelişen mikrobiyal direncin önümüzdeki 25 yılda 39 milyon kişinin ölümüne neden olabileceği... 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T19:07+0300

2026-11-16T19:07+0300

2026-11-16T19:07+0300

sağlik

dünya sağlık örgütü (dsö)

antibiyotik

antibiyotiklere dirençli bakteri

amr antimikrobiyal direnç

ölüm

hastalık

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, 6. Küresel Antimikrobiyal Direnç Medya Forumu kapsamında düzenlenen çevrim içi toplantıda, ilaçlara dirençli enfeksiyonlarla mücadeledeki son gelişmeleri değerlendirdi.Yetkililer, enfeksiyonların önlenmesi, teşhis edilmesi ve antibiyotiklerin doğru kullanılması konusunda kaydedilen ilerlemenin küresel hedeflere ulaşmak için yeterli olmadığını bildirdi.Antimikrobiyal direnç (AMR), bakteri ve diğer mikroorganizmaların kendilerine karşı kullanılan ilaçlara direnç geliştirmesi sonucu tedavilerin etkisini kaybetmesi anlamına geliyor. Bu durum, normal şartlarda tedavi edilebilen enfeksiyonların kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.DSÖ'ye göre dirençli enfeksiyonların yaygınlaşması, rutin ameliyatları ve doğumları bile hayati tehlike taşıyan işlemlere dönüştürebilir.Örgütün verilerine göre 2021 yılında antimikrobiyal direnç doğrudan 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden oldu. Aynı yıl yaklaşık 4.7 milyon ölümle de bağlantılı bulundu.Her altı bakteriyel enfeksiyondan biri antibiyotiklere dirençliDSÖ'nün küresel izleme verileri, ilaç direncinin sağlık sistemleri açısından ulaştığı boyutu ortaya koydu.2023 yılında DSÖ'ye bildirilen, laboratuvar testleriyle doğrulanmış her altı bakteriyel enfeksiyondan birinde, tedavide kullanılan antibiyotiklere karşı direnç tespit edildi.DSÖ Antimikrobiyal Direnç İzleme Birimi Başkanı Sylvia Bertagnolo, yeterli tanı testinin bulunmamasının doktorların doğru tedaviyi belirlemesini zorlaştırdığını söyledi.Örgüt, ülkelerin tanı kapasitesini geliştirmek amacıyla iki yeni araç yayımladığını duyurdu.Bunlardan ilki, birinci basamak sağlık merkezlerinden büyük hastanelere kadar sağlık sisteminin farklı kademelerinde hangi testlerin bulunması gerektiğini belirliyor.İkinci araç ise örneklerin alınmasından hastalık etkenlerinin tespitine ve antibiyotik duyarlılık testlerine kadar 73 laboratuvar prosedürünü kapsıyor.183 ülkeden yalnızca 42'sinde eylem planı varDSÖ'nün bu yıl 183 ülkede yürüttüğü inceleme, antimikrobiyal dirençle mücadele için hazırlanan ulusal eylem planlarının yaygınlaştığını gösterdi.2017 yılında ülkelerin yaklaşık yüzde 40'ında bu tür planlar bulunurken, son incelemede oran yaklaşık yüzde 90'a yükseldi.Ancak DSÖ Antimikrobiyal Direnç Teknik Sorumlusu Pravasha Prakash, yalnızca 42 ülkenin finansmanı sağlanmış, uygulamaya konulmuş ve izlenen bir eylem planına sahip olduğunu açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/19-yillik-arastirma-fazla-gunduz-uykusu-hastaliklarin-isaretcisi-olabilir-1110375766.html

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dünya sağlık örgütü (dsö), antibiyotik, antibiyotiklere dirençli bakteri, amr antimikrobiyal direnç, ölüm, hastalık