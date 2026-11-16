https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/19-yillik-arastirma-fazla-gunduz-uykusu-hastaliklarin-isaretcisi-olabilir-1110375766.html

19 yıllık araştırma: Fazla gündüz uykusu hastalıkların işaretçisi olabilir

19 yıllık araştırma: Fazla gündüz uykusu hastalıkların işaretçisi olabilir

Sputnik Türkiye

ABD'de 1338 yaşlı yetişkinin incelendiği araştırmada, gündüzleri uzun süre veya sık sık uyuyan kişilerde ölüm riskinin daha yüksek olduğu belirlendi. Özellikle... 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T17:31+0300

2026-11-16T17:31+0300

2026-11-16T17:31+0300

sağlik

uyku

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kronik hastalık

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ABD'deki Mass General Brigham ve Rush Üniversitesi Tıp Merkezinden bilim insanları, yaşlıların gündüz uyku alışkanlıkları ile ölüm riski arasındaki ilişkiyi araştırdı. 19 yıla kadar uzanan takip verileri, gündüz uykusunun süresi, sıklığı ve zamanının uzun vadeli sağlık durumu hakkında bilgi verebileceğini gösterdi.Araştırmacılar, 1338 yaşlı yetişkinin gündüz uyku alışkanlıklarını inceleyerek katılımcıların ölüm kayıtlarını 19 yıla kadar takip etti. Katılımcılar, 10 gün boyunca bileklerine takılan cihazlarla takip edildi. Bu cihazlar sayesinde gün içinde ne kadar süre dinlendikleri, kaç kez uyudukları ve hangi saatlerde uykuya daldıkları kaydedildi.Araştırmacılar daha sonra bu bilgileri, katılımcıların sonraki yıllardaki yaşam süreleriyle karşılaştırdı.Sabah saatlerinde uyuyanlarda yüzde 30 farkAraştırmada gündüz uykusunun süresi uzadıkça ölüm riskinin de yükseldiği yönünde istatistiksel bir ilişki bulundu.Yapılan istatistiksel hesaplamalarda, gündüzleri toplam bir saat daha fazla uyuyan kişilerde, takip süresi boyunca ölüm riskinin yaklaşık yüzde 13 daha yüksek olduğu görüldü.Benzer şekilde, günde ortalama iki kez uyuyanların ölüm riski, bir kez uyuyanlara göre yaklaşık yüzde 7 daha yüksek bulundu.Uyku saatleri arasında da önemli bir farklılık görüldü. Sabah saatlerinde gündüz uykusuna yatan yaşlıların ölüm riski, öğleden sonra uyuyanlara kıyasla yüzde 30 daha yüksek çıktı.Buna karşılık, her gün farklı saatlerde uyumanın veya gündüz uykusunun süresinin günden güne değişmesinin ölüm riskiyle bağlantılı olmadığı belirlendi.Gündüz uykusu gizli hastalıkların habercisi olabilirAraştırmanın başyazarı Mass General Brigham Anesteziyoloji Bölümünden Dr. Chenlu Gao, sonuçların doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi göstermediğini vurguladı.Gao, "Aşırı gündüz uykusu muhtemelen altta yatan hastalıkların, kronik rahatsızlıkların, uyku bozukluklarının veya biyolojik ritimdeki düzensizliklerin göstergesi." dedi.Önceki araştırmalarda aşırı gündüz uykusu, kalp ve damar hastalıkları ile sinir sisteminde meydana gelen bazı bozukluklarla ilişkilendirilmişti. Ancak bu çalışmaların çoğu, katılımcıların kendi uyku alışkanlıkları hakkında verdikleri bilgilere dayanıyordu.Yeni çalışmada ise bileğe takılan hareket ölçüm cihazları kullanılarak gündüz uykusuna ilişkin daha ayrıntılı veriler elde edildi.Bilim insanları, bu tür cihazlarla yapılan düzenli takiplerin gelecekte bazı hastalıkların erken belirtilerini tespit etmek için kullanılabileceğini düşünüyor.Araştırmacılara göre gündüz uyku alışkanlıklarının sağlık durumunu değerlendirmede ne kadar güvenilir bir gösterge olabileceğinin belirlenmesi için yeni çalışmalara ihtiyaç var.

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uyku, gündüz, ölüm, yaşlı, hastalık, kronik hastalık