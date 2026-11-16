https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/dolar-ne-kadar-oldu-30-ekim-2026-dolar-kurunda-son-durum-ne-1110366745.html

Dolar ne kadar oldu? 30 Ekim 2026 Dolar kurunda son durum ne?

Dolar ne kadar oldu? 30 Ekim 2026 Dolar kurunda son durum ne?

Sputnik Türkiye

Küresel piyasalarda dolar rüzgarı sert esiyor. Nisan 2025'ten bu yana zirveyi gören ABD dolar endeksinde piyasalar Aralık ayında 25 baz puanlık artışı yüzde 92... 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T09:22+0300

2026-11-16T09:22+0300

2026-11-16T09:45+0300

ekonomi̇

fed

fed açık piyasa komitesi (fomc)

aralık

dolar

dolar/tl

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İstanbul serbest piyasada dolar 50.3920 liradan, euro 55.5890 liradan güne başladı.Dolar ne kadar? Euro ne kadar?Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 50,3660 seviyesinde tamamladı. Dolar/TL saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 50,3890 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 55,5430'dan, sterlin/TL sınırlı düşüşle 66,5880'den işlem görüyor.Dolar endeksi yatay seyirle 103,4 seviyesinde bulunuyor.ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz patikasına ilişkin belirsizlikler ve teknoloji sektöründeki gelişmeler varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bugün gözler Fed Başkanı Kevin Warsh'un yapacağı açıklamalara çevrilirken Warsh'un, Verimlilik ve İstihdam Görev Gücü Konferansı'nda yapacağı konuşmada yapay zeka, verimlilik artışı ve teknolojik dönüşümün istihdam ile ekonomik büyümeye etkilerini ele alması tahmin ediliyor.Analistler, piyasalar açısından Warsh'un özellikle verimlilik artışının enflasyonun seyrine yansıması ve Fed'in aralık ayındaki faiz kararına ilişkin verebileceği mesajların önem taşıdığını belirterek, bu hafta yayımlanacak Fed toplantı tutanaklarının da bankanın para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları sunmasının beklendiğini kaydetti.Buna ek olarak bu hafta Fed üyelerinin yoğun konuşma takviminde vereceği mesajlar da yakından izlenecek.Gelişmiş Gelişen PiyasaYurt içi piyasaları etkileyen gelişmelerde ise London Stock Exchange bünyesinde bulunan FTSE Russell, Türkiye'yi izleme listesine almazken ülkenin "Gelişmiş Gelişen Piyasa" statüsünü korudu.Duyuruda, "FTSE Russell, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yayımlanan fiili dolaşım oranlarına temel teşkil eden verilerin ayrıntı düzeyinin iyileştirilmesinin uygulanabilirliğini değerlendirmekte olan Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile temaslarını sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.Şimşek'in fon açıklamalarıÖte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, olağan ve olağanüstü fonların tasfiyesinde, bugüne kadar toplamda 131 fonun 119'unda, 444 bin 987 kişiye 161 milyar lira ödendiğini söyledi.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) nezdinde oluşturulan iade ve geri kazanım hesaplarında, bugüne kadar 35,6 milyar liralık birikim oluştuğunu bildiren Şimşek, "Bunun büyük bir kısmı, cuma günü itibarıyla fonlara aktarıldı ve ödendi. 2,6 milyar liralık bir kısmı, nakit olarak duruyor. Nakit oluştukça ödemeleri yapıyoruz." dedi.Analistler, bugün yurt içinde Hazine bütçe dengesinin, yurt dışında Fed Başkanı Warsh'un konuşması ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/altin-ithalatina-kota-sonrasi-turkiyenin-payi-yuzde-72-eridi-1110365316.html

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fed, fed açık piyasa komitesi (fomc), aralık, dolar, dolar/tl