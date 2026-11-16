https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/disisleri-bakanligi-duyurdu-seybani-yarin-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1110379987.html
Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Şeybani yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Şeybani yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Sputnik Türkiye
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve beraberindeki heyet yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T19:51+0300
2026-11-16T19:51+0300
2026-11-16T19:53+0300
dünya
esad hasan şeybani
suriye
dışişleri bakanlığı
türkiye
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Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyet, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere yarın Türkiye'ye gelecek.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Şeybani ve Suriyeli diğer yetkililerden oluşan heyetin yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/son-dakika-haberleri-trump-cinde-si-ve-putinle-ekonomi-ve-ticareti-de-gorusecegiz-1110377369.html
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esad hasan şeybani, suriye, dışişleri bakanlığı, türkiye
esad hasan şeybani, suriye, dışişleri bakanlığı, türkiye
Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Şeybani yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
19:51 16.11.2026 (güncellendi: 19:53 16.11.2026)
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve beraberindeki heyet yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyet, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere yarın Türkiye'ye gelecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Şeybani ve Suriyeli diğer yetkililerden oluşan heyetin yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi.