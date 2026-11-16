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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet gençleri ucuz iş gücü olarak görürken biz siyasetin bizatihi aktörü olarak görüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet gençleri ucuz iş gücü olarak görürken biz siyasetin bizatihi aktörü olarak görüyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere yaptığı konuşmasında "Muhalefet gençleri siyasi faaliyetleri için ucuz iş gücü olarak görürken biz gençleri siyasetin bizatihi... 16.11.2026, Sputnik Türkiye
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poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
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genç
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde “AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteli Gençlik Buluşması” programında konuştu:'Tarih sahnesine yeniden çıkıyoruz''Umudumu kesmem'
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, genç, genç nüfus, üniversite
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, genç, genç nüfus, üniversite

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet gençleri ucuz iş gücü olarak görürken biz siyasetin bizatihi aktörü olarak görüyoruz

15:00 16.11.2026 (güncellendi: 16:54 16.11.2026)
© TCCB/ Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2026
© TCCB/ Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere yaptığı konuşmasında "Muhalefet gençleri siyasi faaliyetleri için ucuz iş gücü olarak görürken biz gençleri siyasetin bizatihi aktörü olarak görüyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde “AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteli Gençlik Buluşması” programında konuştu:

Muhalefet gençleri siyasi faaliyetleri için ucuz iş gücü olarak görürken biz gençleri siyasetin bizatihi aktörü olarak görüyoruz. Onlar gençleri yolsuzlukları ve ahlaksızları aklama protestolarında öne sürülecek hazır kıta olarak görürken biz anne babalarının emaneti olarak görüyoruz.

'Tarih sahnesine yeniden çıkıyoruz'

"Sevgili genç kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım. Meşhur bir bilim insanımızın şöyle bir tespiti var. Diyor ki 'Bir millet, her nesilde yeniden doğar.' İşte biz de millet olarak, etrafımızı saran onca çatışmaya, krize ve kaosa rağmen siz gençlerimizle adeta yeniden doğuyoruz. Binlerce yıllık bir medeniyetin, köklü bir devlet geleneğinin, büyük bir ilim ve irfan hazinesinin taşıyıcısı bu millet, tarih sahnesine yeniden çıkıyor. Milletimiz, sizlerle hücrelerini yeniliyor, kuvvet ve kudret tazeliyor, sizlerle birlikte Türkiye Yüzyılı'na özellikle emin adımlarla çok daha hızlı ilerliyor. Bugün dünyada artık Türkiye konuşuluyor, Türkiye'nin içeride ve dışarıda yaptığı hamleler konuşuluyor.

'Umudumu kesmem'


"Yetişmesine hayatımı adadığım bu gençlikten umudumu asla kesmedim, kesmem ve kesmeyeceğim. Ömrüm vefa ettiği müddetçe sizlerle yol yürümeye, mücadele ve dava arkadaşlığı yapmaya devam edeceğim"
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