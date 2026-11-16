Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet gençleri ucuz iş gücü olarak görürken biz siyasetin bizatihi aktörü olarak görüyoruz

"Sevgili genç kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım. Meşhur bir bilim insanımızın şöyle bir tespiti var. Diyor ki 'Bir millet, her nesilde yeniden doğar.' İşte biz de millet olarak, etrafımızı saran onca çatışmaya, krize ve kaosa rağmen siz gençlerimizle adeta yeniden doğuyoruz. Binlerce yıllık bir medeniyetin, köklü bir devlet geleneğinin, büyük bir ilim ve irfan hazinesinin taşıyıcısı bu millet, tarih sahnesine yeniden çıkıyor. Milletimiz, sizlerle hücrelerini yeniliyor, kuvvet ve kudret tazeliyor, sizlerle birlikte Türkiye Yüzyılı'na özellikle emin adımlarla çok daha hızlı ilerliyor. Bugün dünyada artık Türkiye konuşuluyor, Türkiye'nin içeride ve dışarıda yaptığı hamleler konuşuluyor.