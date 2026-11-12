https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-hayallerini-hedeflere-hedeflerini-gerceklere-donusturmede-usta-bir-1110304630.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeklere dönüştürmede usta bir ülkedir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeklere dönüştürmede usta bir ülkedir
Sputnik Türkiye
Antalya’da COP31 İş Forumu'nda konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye'nin, hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeklere dönüştürmede usta bir... 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T19:32+0300
2026-11-12T19:32+0300
2026-11-12T19:38+0300
dünya
türkiye
recep tayyip erdoğan
cop 31
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından bazı detaylar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/turkiye-ve-rusya-cop31de-iklim-isbirligi-icin-ortak-bildiri-imzaladi-1110299475.html
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türkiye, recep tayyip erdoğan, cop 31
türkiye, recep tayyip erdoğan, cop 31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeklere dönüştürmede usta bir ülkedir
19:32 12.11.2026 (güncellendi: 19:38 12.11.2026)
Ayrıntılar geliyor
Antalya’da COP31 İş Forumu'nda konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye'nin, hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeklere dönüştürmede usta bir ülke" olduğunu belirtti. Erdoğan iklim kriziyle ilgili böyle evrensel bir mücadelede salt hükümetlerin gayretiyle başarıya ulaşılamayacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından bazı detaylar şöyle:
İklim krizinin ulaştığı ürkütücü boyutlar, küresel ölçekte kararlı adımlar atılmasını zorunlu kılıyor.
Küresel karbon bütçesini tüketen gelişmiş ülkeler, emisyon azaltımında ve finansmanda daha fazla sorumluluk üstlenmelidir"
Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkı korunmalı, iklim krizinin bedelini en ağır ödeyen toplumlar, güçlü biçimde desteklenmelidir"