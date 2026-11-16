https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/cinsel-suclardan-10-yil-hapis-cezasi-alan-russell-brand-sessizligini-bozdu-birbirimizi-affedelim-1110373464.html

Cinsel suçlardan 10 yıl hapis cezası alan Russell Brand sessizliğini bozdu: 'Birbirimizi affedelim'

Cinsel suçlardan 10 yıl hapis cezası alan Russell Brand sessizliğini bozdu: 'Birbirimizi affedelim'

Sputnik Türkiye

İngiltere'de tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan komedyen Russell Brand, cezaevinden ilk mesajını gönderdi. Eşi Laura... 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T13:38+0300

2026-11-16T13:38+0300

2026-11-16T13:38+0300

yaşam

russell brand

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metropolitan polisi

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İngiliz komedyen ve oyuncu Russell Brand, dört kadına yönelik bir tecavüz ve üç cinsel saldırı suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından ilk kez kamuoyuna seslendi. 15 Kasım Pazar günü eşi Laura Brand aracılığıyla yayımlanan mektupta hakkındaki mahkûmiyet kararını reddeden 51 yaşındaki komedyen, suçsuz olduğunu savunarak takipçilerine dini mesajlar verdi.Brand'in açıklaması, eşinin 6,6 milyon aboneye sahip YouTube kanalında yayımlanan Sunday Service (Pazar Ayini) programında paylaşıldı. Laura Brand, yaklaşık bir saatlik yayında eşinin cezaevinden gönderdiği mesajı okuyarak komedyenin İngiltere'nin Cambridgeshire bölgesindeki HMP Littlehey Cezaevi'nde tutulduğunu açıkladı.Brand, 9 Kasım'da Londra'daki Southwark Ceza Mahkemesi'nde açıklanan kararın ardından cezaevine gönderilmişti. Mahkeme, 2004-2009 yılları arasında dört farklı kadına yönelik işlediği suçlardan dolayı oyuncuyu 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.Russell Brand: Suçlu değilim, garip şeyler oluyorLaura Brand'in okuduğu mektupta komedyen, hakkındaki suçlamaları bir kez daha reddetti.Brand, mesajında, "Bildiğiniz gibi, hapse atıldığım suçlardan suçlu değilim, bu yüzden garip bir şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.Dini inancına vurgu yapan komedyen, yaşadığı süreci Hristiyanlık üzerinden değerlendirdi. Takipçilerine seslenen Brand, "Tanrı'nın bizi affettiği gibi, hepimiz birbirimizi sevelim, birbirimiz için dua edelim ve birbirimizi affedelim" çağrısında bulundu.Ünlü oyuncu ayrıca eşine ve ailesine destek verilmesini isteyerek kendisi için edilen duaları hissettiğini söyledi. Russell Brand hangi cezaevinde tutuluyor?Brand, mahkûmiyet kararının ardından ilk olarak Londra'daki HMP Wandsworth Cezaevi'ne gönderildi. Daha sonra güvenlik gerekçesiyle Cambridgeshire'daki HMP Littlehey Cezaevi'ne nakledildiği bildirildi.C kategorisindeki HMP Littlehey, ağırlıklı olarak cinsel suçlardan hüküm giymiş erkek mahkûmların tutulduğu cezaevleri arasında bulunuyor.Brand, mektubunda cezaevi çalışanlarını güçlü, nazik ve görevlerine bağlı kişiler olarak tanımladı. Diğer mahkûmları yargılayacak durumda olmadığını belirten komedyen, onların da affedilmeye layık olduğunu savundu.İngiliz basınında Brand'in diğer hükümlülerin hedefi haline gelmemesi için güvenlik önlemleri alındığına ilişkin haberler yayımlandı. Ancak tek kişilik hücrede tutulduğu iddiası resmî makamlar tarafından doğrulanmış değil. Eşi Laura Brand: Onsuz devam etmek acı vericiLaura Gallacher Brand, eşinin cezaevine gönderilmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçtiği yayında duygusal anlar yaşadı.Çiftin birlikte hazırladığı dini içerikli programı sürdüreceğini belirten Laura Brand, eşinden ayrı kalmanın kendisi için zor olduğunu ifade etti.Programın bundan sonra farklı bir biçimde devam edeceğini ancak temel amaçlarının değişmediğini söyleyen Laura, eşinin durumunun iyi olduğunu ve dua etmeyi sürdürdüğünü aktardı.2017 yılında evlenen çiftin üç çocuğu bulunuyor. Laura Brand, mahkeme sürecinde de eşine destek vermiş ve duruşmaların büyük bölümüne katılmıştı. Russell Brand kaç yıl cezaevinde kalacak?Southwark Ceza Mahkemesi, 9 Kasım'da açıkladığı kararda Russell Brand'i toplam 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.Mahkeme kararına göre Brand, cezasının üçte ikisini, yaklaşık yedi yılını cezaevinde geçirecek. Kalan süreyi ise şartlı salıverilme koşulları kapsamında cezaevi dışında tamamlayabilecek.Komedyen ayrıca yaşamı boyunca cinsel suçlu siciline kayıtlı kalacak. Bu yükümlülük, İngiltere'deki ilgili mevzuat uyarınca belirli bilgilerini yetkili makamlara bildirmesini gerektiriyor. Mahkûmiyetin ardından yeni suçlamalar gündeme geldiBrand hakkındaki mahkûmiyet kararının ardından İngiliz basınında başka kadınların da oyuncuya yönelik cinsel istismar iddialarında bulunduğu haberleri yayımlandı.Avustralya kamu yayıncısı ABC'nin aktardığına göre, 2015 yılına kadar uzanan olaylarla ilgili altı kadının yeni iddiaları gündeme geldi. Brand'in bu iddialara ilişkin kamuoyuna açık bir yanıt verdiği bildirilmedi.Öte yandan Londra Metropolitan Polisi, başka iki kadının tecavüz iddialarıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Bu soruşturmalar, Brand'in mahkûm edildiği davadan ayrı yürütülüyor.Komedyen, mahkeme sürecinde suçlamaları reddetmiş, söz konusu cinsel ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu savunmuştu. Ancak jüri, dört kadına yönelik bir tecavüz ve üç cinsel saldırı suçunun işlendiğine hükmetti. Ne olmuştu?Russell Brand hakkında 2023 yılında The Times, The Sunday Times ve Channel 4'ün Dispatches programı tarafından yayımlanan araştırmalar, çok sayıda kadının cinsel saldırı iddialarını kamuoyuna taşımıştı.Haberlerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Brand hakkında çeşitli suçlamalar yöneltildi. Londra'daki Southwark Ceza Mahkemesi, dört hafta süren yargılamanın ardından 5 Kasım 2026'da oyuncuyu dört farklı kadına karşı işlenen bir tecavüz ve üç cinsel saldırı suçundan mahkûm etti.Jüri, Brand'in karşı karşıya olduğu iki ayrı tecavüz ve bir cinsel saldırı girişimi suçlamasından ise beraatine karar verdi.9 Kasım'daki ceza duruşmasında hâkim Joel Bennathan, Brand'in ünü ve toplumdaki konumundan yararlanarak kadınlara yönelik cinsel suçlar işlediğini belirtti. Savcılık da mağdurların ifadeleri ve dosyadaki delillerin mahkûmiyet kararında belirleyici olduğunu açıkladı.Brand hakkındaki yeni iddialara ilişkin soruşturmalar sürerken, komedyen cezaevinden gönderdiği ilk mesajında suçsuz olduğu yönündeki savunmasını yineledi.

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