https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/beyoglu-belediye-baskan-vekili-karaahmetoglu-chpden-istifa-etti-1110376619.html
Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Karaahmetoğlu CHP'den istifa etti
Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Karaahmetoğlu CHP'den istifa etti
Sputnik Türkiye
Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu CHP'den istifa etti. 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T17:18+0300
2026-11-16T17:18+0300
2026-11-16T17:18+0300
poli̇ti̇ka
beyoğlu
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
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beyoğlu belediyesi
inan güney
beyoğlu belediye başkanı i̇nan güney
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İstanbul'da Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.Karaahmetoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260323/beyoglu-belediye-baskani-inan-guney-icin-istenen-ceza-belli-oldu--1104440267.html
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beyoğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, istifa, beyoğlu belediyesi, inan güney, beyoğlu belediye başkanı i̇nan güney
Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Karaahmetoğlu CHP'den istifa etti
Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu CHP'den istifa etti.
İstanbul'da Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.
Karaahmetoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Beyoğlu Belediye Meclis Üyeliğine seçildiğim günden bu yana, hemşehrilerimizin güvenine layık olmanın sorumluluğunu taşıyorum. Belediye Başkan Vekilliği görevini üstlenirken de önceliğim, Beyoğlu’na hizmet etmek ve vatandaşlarımızın beklentilerine karşılık vermek oldu. Bir hukukçu olarak kamu görevinin beraberinde getirdiği sorumluluğun farkındayım. Bu sorumluluk; vatandaşın hakkını korumayı, kamu yararını gözetmeyi ve gerektiğinde bazı kararlar alabilmeyi gerektiriyor. Gelinen noktada, Cumhuriyet Halk Partisi içinde ayyuka çıkan hizip, tartışmaların ve ayrışmaların yerel yönetim çalışmalarını da olumsuz etkilediğini görüyor ve yaşıyorum. Enerjimizi çalışmaya ve üretmeye değil, iç kavgalara tükettiren bu bölünmüşlüğün, Beyoğlu’na hizmet kaybı olarak yansımasını kabul edemiyorum. Beyoğlu’nun her geçen gün artan ve çözüm bekleyen meseleleri var. Hemşehrilerimiz bizlerden yaşadıkları sokağa, çocuklarının geleceğine, ailelerinin ihtiyaçlarına ilişkin somut adımlar bekliyor. Zamanımızı ve enerjimizi bu beklentilere ayırmakla yükümlüyüz. Parti içi tartışmaların bedelini Beyoğlulu komşularımızın ödemesine asla razı olamam. Bugün geldiğim noktada, mevcut parti yapısı içerisinde bu sorumluluğu gereği gibi yerine getirebileceğime dair inancımı tamamen kaybetmiş bulunuyorum. Bu nedenle, yaptığım değerlendirme sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Birlikte emek verdiğimiz, Beyoğlu için samimiyetle çalışan bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onların da aynı duygulara sahip olduğunu biliyor ve inanıyorum. Paylaştığımız emeğe ve kurduğumuz insani bağlara saygıyı koruyorum. Bundan sonraki çalışmalarımda da rehberim hukuk, kamu yararı ve Beyoğlu’nun ihtiyaçları olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururum.