Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney için istenen ceza belli oldu
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında iddianame hazırlandı. Güney için 35 yıl ceza talep edildi. 23.03.2026, Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Yardım Etme” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık” suçları iddiasıyla 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Savcılık, dosyanın İBB dosyasıyla birleştirilmesini de istedi.Dosya İBB davasının görüldüğü mahkemeye gönderildiHabertürk'ün haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, Güney'in ablası Sabriye Akkaya, Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, Güney'in şoförü Deniz Göleli, Güney'in koruması Veysel Eren Güven hakkında, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Yardım Etme” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık” suçundan tüm sanıkların ayrı ayrı 12 yıl 8’er aydan 35’şer yıla aya kadar hapis cezası talep edildi.Dosya İBB davasının görüldüğü İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
SON HABERLER
