https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/bati-basini-aksaklik-birlesik-devletleri-stephen-king-uzaylilar--1110372550.html
Batı basını: Aksaklık Birleşik Devletleri, Stephen King: Uzaylılar
Batı basını: Aksaklık Birleşik Devletleri, Stephen King: Uzaylılar
Sputnik Türkiye
Microsoft kesintisinin ardından ABD genelinde uçuşların durmasına neden olan aksaklıklar üzerine basın, ‘Aksaklık Birleşik Devletleri’ başlığı attı. Stephen King’den ‘uzaylı’ espirisi geldi.
2026-11-16T13:10+0300
2026-11-16T13:10+0300
2026-11-16T13:10+0300
dünya
abd
federal havacılık i̇daresi
associated press (ap)
stephen king
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Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) son günlerde üst üste yaşanan teknik arızalar ve on binlerce kişiyi etkileyen sonuçları, teknolojik altyapının güvenilirliği ve kamu hizmetlerinin işleyişine ilişkin tartışmaları tırmandırdı. Amerika merkezli Associated Press (AP) haber ajansına göre, hava ulaşımından dijital hizmetlere uzanan bir dizi aksaklık soru işaretlerine neden oldu.Ajansın görüş aldığı Amerikalıların bir kısmı, peşi sıra meydana gelen aksaklıkların siber saldırı olasılığını akıllara getirdiğini söylerken, Federal Havacılık İdaresi de (FAA), Microsoft da bu tür bir bulguya rastlanmadığını belirterek teknik sorunları işaret etti.'Bir şeyler ters gidiyor' hissiAjansa göre sorunların üst üste gelmesiyle ‘güvensizlik hissi’ de oluştu. AP'nin görüştüğü yolcular, günlük yaşamın giderek daha fazla bağımlı hale geldiği teknolojik sistemlerin devre dışı kalmasının kendilerini çaresiz hissettirdiğini söyledi.New Jersey'deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda uçuşu iptal edilen 68 yaşındaki Chuck Amasio, "Etrafta çok tuhaf şeyler oluyor. İnsanı düşündürüyor" dedi.Amasio, savaşların artık yalnızca bombalarla yürütülmediğine işaret ederek hava sahasının veya elektrik şebekesinin devre dışı bırakılmasının da bir ülkenin ekonomisini felce uğratabileceğini söyledi.Minnesota'dan Chicago'ya seyahat eden 34 yaşındaki sağlık çalışanı Maxine Gustafson ise yaşananların bir siber saldırı olup olmadığını sorguladığını belirterek "Bu tür şeylerin büyük bölümünü kontrol edemediğimizi düşünüyorsunuz" ifadelerini kullandı.Aynı gün yaşananlar endişeyi artırdıCuma günü yaşanan diğer gelişmeler de ülkedeki olağan dışı olaylar zincirine eklendi. New Orleans'ta bir petrol tankerinin çarpması sonucu bir yolcu gemisi alabora olurken, İngiltere'deki bir ABD askeri üssünün üzerinde şüpheli insansız hava araçları görüldü. Ohio'da ise bir etanol tesisinin yakınında bomba bulundu.Stephen King'den 'uzaylı' espirisiGelişmelerin yarattığı atmosfer, korku ve gerilim temalı romanların yazarı yazar Stephen King'in de dikkatini çekti. King, cuma günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uçuşların durdurulmasının gerçek nedeninin uzaylıların dünyaya inişi olduğu yönündeki komplo teorilerine gönderme yaparak bunu dünya çapında paniği önlemek için sakladıklarını esprili bir dille yazdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/abdde-25-yilin-en-uzun-ucus-durdurma-karari-bakir-kablodan-fibere-gecis-sorunu-1110350592.html
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abd, federal havacılık i̇daresi, associated press (ap), stephen king
abd, federal havacılık i̇daresi, associated press (ap), stephen king
Batı basını: Aksaklık Birleşik Devletleri, Stephen King: Uzaylılar
Microsoft kesintisinden yapay zeka tartışmalarına ve son olarak hemen ardından ABD genelinde uçuşların saatlerce durmasına neden olan teknik aksaklıklar, Amerikan kamuoyunda 'Bir şeyler yolunda gitmiyor' yorumlarına neden olurken, Drudge Report, 'Aksaklık Birleşik Devletleri' başlığı arttı. Yazar Stephen King'den 'uzaylı' espirisi geldi.
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) son günlerde üst üste yaşanan teknik arızalar ve on binlerce kişiyi etkileyen sonuçları, teknolojik altyapının güvenilirliği ve kamu hizmetlerinin işleyişine ilişkin tartışmaları tırmandırdı. Amerika merkezli Associated Press (AP) haber ajansına göre, hava ulaşımından dijital hizmetlere uzanan bir dizi aksaklık soru işaretlerine neden oldu.
Ajansın görüş aldığı Amerikalıların bir kısmı, peşi sıra meydana gelen aksaklıkların siber saldırı olasılığını akıllara getirdiğini söylerken, Federal Havacılık İdaresi de (FAA), Microsoft da bu tür bir bulguya rastlanmadığını belirterek teknik sorunları işaret etti.
'Bir şeyler ters gidiyor' hissi
Ajansa göre sorunların üst üste gelmesiyle ‘güvensizlik hissi’ de oluştu. AP'nin görüştüğü yolcular, günlük yaşamın giderek daha fazla bağımlı hale geldiği teknolojik sistemlerin devre dışı kalmasının kendilerini çaresiz hissettirdiğini söyledi.
New Jersey'deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda uçuşu iptal edilen 68 yaşındaki Chuck Amasio, "Etrafta çok tuhaf şeyler oluyor. İnsanı düşündürüyor" dedi.
Amasio, savaşların artık yalnızca bombalarla yürütülmediğine işaret ederek hava sahasının veya elektrik şebekesinin devre dışı bırakılmasının da bir ülkenin ekonomisini felce uğratabileceğini söyledi.
Minnesota'dan Chicago'ya seyahat eden 34 yaşındaki sağlık çalışanı Maxine Gustafson ise yaşananların bir siber saldırı olup olmadığını sorguladığını belirterek "Bu tür şeylerin büyük bölümünü kontrol edemediğimizi düşünüyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Aynı gün yaşananlar endişeyi artırdı
Cuma günü yaşanan diğer gelişmeler de ülkedeki olağan dışı olaylar zincirine eklendi. New Orleans'ta bir petrol tankerinin çarpması sonucu bir yolcu gemisi alabora olurken, İngiltere'deki bir ABD askeri üssünün üzerinde şüpheli insansız hava araçları görüldü. Ohio'da ise bir etanol tesisinin yakınında bomba bulundu.
Stephen King'den 'uzaylı' espirisi
Gelişmelerin yarattığı atmosfer, korku ve gerilim temalı romanların yazarı yazar Stephen King'in de dikkatini çekti. King, cuma günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uçuşların durdurulmasının gerçek nedeninin uzaylıların dünyaya inişi olduğu yönündeki komplo teorilerine gönderme yaparak bunu dünya çapında paniği önlemek için sakladıklarını esprili bir dille yazdı:
Uzaylılar geldi. Uçuşların durmasının gerçek nedeni bu. Dünya çapında bir panik yaratmak istemiyorlar. Uzaylılar göremiyor ama çok iyi duyuyor.