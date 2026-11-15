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ABD'de 25 yılın en uzun uçuş durdurma kararı: Bakır kablodan fibere geçiş sorunu
ABD'de 25 yılın en uzun uçuş durdurma kararı: Bakır kablodan fibere geçiş sorunu
Sputnik Türkiye
Amerika’da cuma gününden bu yana bugün de dahil en az 6 bin 400 uçuş iptal edildi. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, sorunun bakır kablolardan fiber kablolara geçiş olabileceğini söyledi.
2026-11-15T10:11+0300
2026-11-15T10:21+0300
dünya
abd
abd federal havacılık i̇daresi (faa)
uçuş iptal
haberler
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ABD'de Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) ülke genelindeki uçuşları durdurma kararının ardından havayolu şirketleri, uçak seferlerini tekrar normale getirmeye çalışıyor. Cuma günü alınan ve 25 yıldır ülkede uygulanan en uzun ülke çapındaki uçuş durdurma kararı olan olayda, binlerce uçuşun iptal edilirken, yüz binlerce yolcu havalimanlarında mahsur kaldı.Dört saatten fazla süren uçuş durdurma kararı, cuma günü Doğu Saati ile 20.15 (TSİ cumartesi 04.15) civarında sona erdi. Böylece ABD havalimanlarından bazı iç hat uçuşlarının yeniden kalkmasına izin verildi. Ancak iptallerin etkisi cumartesi günü de devam etti, pazar günü ise hala bazı uçuşlarda iptaller var.6 bin’den fazla uçuş iptal edildiFlightAware verilerine göre cumartesi günü planlanan yaklaşık 41 bin uçuşun 6 bin 400'den fazlası iptal edildi. Pazar günü için planlanan 800'den fazla uçuş da iptal listesine girdi. FAA Başkanı Bryan Bedford, cuma günü planlanan uçuşlardan yaklaşık 12 bininin gerçekleştirilemediğini açıkladı.Yetkililer, hava trafik kontrol sisteminin yeniden istikrarlı çalıştığını ve uçuş takvimlerinin pazar günü sonuna kadar büyük ölçüde normale dönmesini beklediklerini bildirdi. Böylece ABD'de yoğun seyahat dönemlerinden biri olan Şükran Günü (Thanksgiving) öncesinde aksaklıkların giderilmesi hedefleniyor.Uçuşlar neden durduruldu?Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'nin TSİ ile cumartesi gecesi yaptığı açıklamaya göre aksaklık, eski bakır kabloların yeni fiber optik kablolarla değiştirildiği bir noktadaki teknik sorun nedeniyle ortaya çıktı.Yetkililer sorunun kaynağını kısa sürede tespit edemeyince uçuşları ülke genelinde durdurma kararı aldı. Ulaştırma Bakanı Duffy, sorunun yüklenici firmanın hatasından mı yoksa arızalı bir yönlendiriciden mi kaynaklandığının araştırıldığını söyledi.Yetkililer, olayın hava trafik kontrol sisteminin tamamen çökmesinden veya yabancı bir aktörün kötü niyetli faaliyetinden kaynaklandığına ilişkin bulgu bulunmadığını vurguladı. ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin de sistemdeki aksaklığın bir siber saldırıyla bağlantılı olduğuna dair herhangi bir işaret bulunmadığını ve kimsenin hayatının tehlikeye girmediğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/abdde-ucuslar-yeniden-basladi-ancak-havalimanlarinda-aksakliklar-suruyor-binlerce-sefer-iptal-1110339466.html
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ABD'de gökyüzünü kilitleyen krizin nedeni belli oldu: Bakır kablodan fibere geçiş
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abd, abd federal havacılık i̇daresi (faa), uçuş iptal, haberler
abd, abd federal havacılık i̇daresi (faa), uçuş iptal, haberler

ABD'de 25 yılın en uzun uçuş durdurma kararı: Bakır kablodan fibere geçiş sorunu

10:11 15.11.2026 (güncellendi: 10:21 15.11.2026)
© AA
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Amerika’da cuma gününden bu yana bugün de dahil en az 6 bin 400 uçuş iptal edildi. Son durumda, uçuşlar büyük oranda normale dönerken, Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, sorunun bakır kablolardan fiber kablolara geçiş olabileceğini söyledi.
ABD'de Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) ülke genelindeki uçuşları durdurma kararının ardından havayolu şirketleri, uçak seferlerini tekrar normale getirmeye çalışıyor. Cuma günü alınan ve 25 yıldır ülkede uygulanan en uzun ülke çapındaki uçuş durdurma kararı olan olayda, binlerce uçuşun iptal edilirken, yüz binlerce yolcu havalimanlarında mahsur kaldı.
Dört saatten fazla süren uçuş durdurma kararı, cuma günü Doğu Saati ile 20.15 (TSİ cumartesi 04.15) civarında sona erdi. Böylece ABD havalimanlarından bazı iç hat uçuşlarının yeniden kalkmasına izin verildi. Ancak iptallerin etkisi cumartesi günü de devam etti, pazar günü ise hala bazı uçuşlarda iptaller var.

6 bin’den fazla uçuş iptal edildi

FlightAware verilerine göre cumartesi günü planlanan yaklaşık 41 bin uçuşun 6 bin 400'den fazlası iptal edildi. Pazar günü için planlanan 800'den fazla uçuş da iptal listesine girdi. FAA Başkanı Bryan Bedford, cuma günü planlanan uçuşlardan yaklaşık 12 bininin gerçekleştirilemediğini açıkladı.
Yetkililer, hava trafik kontrol sisteminin yeniden istikrarlı çalıştığını ve uçuş takvimlerinin pazar günü sonuna kadar büyük ölçüde normale dönmesini beklediklerini bildirdi. Böylece ABD'de yoğun seyahat dönemlerinden biri olan Şükran Günü (Thanksgiving) öncesinde aksaklıkların giderilmesi hedefleniyor.

Uçuşlar neden durduruldu?

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'nin TSİ ile cumartesi gecesi yaptığı açıklamaya göre aksaklık, eski bakır kabloların yeni fiber optik kablolarla değiştirildiği bir noktadaki teknik sorun nedeniyle ortaya çıktı.
Cuma öğleden sonra uzaktaki bir bölgede sistemin eski ve artık kullanılmayan bakır kablo bölümünü fiber optik kabloyla değiştiren bir yüklenici firma çalışıyordu. Bu sırada söz konusu noktadaki yönlendiricinin (router) aşırı yüklenmesi, hava trafik kontrol sisteminde iletişim ve radar verilerinin aktarımında kesintilere yol açtı.
Yetkililer sorunun kaynağını kısa sürede tespit edemeyince uçuşları ülke genelinde durdurma kararı aldı.
Ulaştırma Bakanı Duffy, sorunun yüklenici firmanın hatasından mı yoksa arızalı bir yönlendiriciden mi kaynaklandığının araştırıldığını söyledi.
Yetkililer, olayın hava trafik kontrol sisteminin tamamen çökmesinden veya yabancı bir aktörün kötü niyetli faaliyetinden kaynaklandığına ilişkin bulgu bulunmadığını vurguladı. ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin de sistemdeki aksaklığın bir siber saldırıyla bağlantılı olduğuna dair herhangi bir işaret bulunmadığını ve kimsenin hayatının tehlikeye girmediğini belirtti.
Amerikalı yetkililer, eski bakır kabloların yaklaşık yüzde 70'inin fiber optik kablolarla değiştirildiğini belirtti.
ABD'de uçuşlar yeniden başladı ancak havalimanlarında aksaklıklar sürüyor: Binlerce sefer iptal edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2026
DÜNYA
ABD'de uçuşlar yeniden başladı ancak havalimanlarında aksaklıklar sürüyor: Binlerce sefer iptal edildi
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