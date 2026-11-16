https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/amerikan-basini-abd-soguk-savastan-bu-yana-ilk-kez-yeni-bir-nukleer-bomba-gelistiriyor-1110382241.html
Amerikan basını: ABD, Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez yeni bir nükleer bomba geliştiriyor
Amerikan basını: ABD, Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez yeni bir nükleer bomba geliştiriyor
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Amerikan basınında yer alan habere göre ABD, Soğuk Savaş döneminden bu yana ilk kez yeni bir nükleer bomba geliştiriyor. 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T22:34+0300
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The War Zone (TWZ) portalının haberine göre, ABD'li yetkililer 35 yıl sonra ilk kez, muhtemelen derinlerde gömülü yer altı sığınaklarını yok etmek için tasarlanan temelde yeni nükleer bomba olan B94'ün kod tanımını açıkladı.Haberde, "Senato Ödenek Komitesi, onlarca yıldır serbest düşüşlü nükleer bomba için tamamen yeni bir tanımlamayı açıkladı. B94 bombasının tam olarak ne olacağı henüz doğrulanmadı. Bu genel tanıma uyan şu anda bilinen tek silah, Havadan Nükleer Dağıtım Sistemidir (NDS-A)" ifadelerine yer verildi.Habere göre, böyle bir bombayı geliştirmenin temel nedeni, ABD'nin hasımlarının kritik askeri ve nükleer tesislerini giderek yer altına taşımasıdır.TWZ bunun önemli bir adım olduğunu, zira SSCB'nin çöküşünden ve 1991'de B90 bomba projesinin iptal edilmesinden bu yana Washington'un serbest düşüşlü nükleer bombalara yeni tanımlamalar atamadığını, bunun yerine elindeki Soğuk Savaş döneminden kalma mühimmatları modernize etmekle yetindiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/abdnin-irana-nukleer-saldiri-riski-tamamen-ortadan-kalkmadi-1110160675.html
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abd, abd, nükleer bomba, nükleer bomba, batı basını
abd, abd, nükleer bomba, nükleer bomba, batı basını
Amerikan basını: ABD, Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez yeni bir nükleer bomba geliştiriyor
Amerikan basınında yer alan habere göre ABD, Soğuk Savaş döneminden bu yana ilk kez yeni bir nükleer bomba geliştiriyor.
The War Zone (TWZ) portalının haberine göre, ABD'li yetkililer 35 yıl sonra ilk kez, muhtemelen derinlerde gömülü yer altı sığınaklarını yok etmek için tasarlanan temelde yeni nükleer bomba olan B94'ün kod tanımını açıkladı.
Haberde, "Senato Ödenek Komitesi, onlarca yıldır serbest düşüşlü nükleer bomba için tamamen yeni bir tanımlamayı açıkladı. B94 bombasının tam olarak ne olacağı henüz doğrulanmadı. Bu genel tanıma uyan şu anda bilinen tek silah, Havadan Nükleer Dağıtım Sistemidir (NDS-A)" ifadelerine yer verildi.
Habere göre, böyle bir bombayı geliştirmenin temel nedeni, ABD'nin hasımlarının kritik askeri ve nükleer tesislerini giderek yer altına taşımasıdır.
B94 ibaresi ilk olarak, ABD Enerji Bakanlığı'nın 2027 mali yılına yönelik finansmanına ilişkin bir yasa tasarısına eşlik eden komite açıklama notunda yer aldı. Söz konusu belgeyle bu program için 77.108 milyon dolarlık ek bir kaynak tahsis ediliyor.
TWZ bunun önemli bir adım olduğunu, zira SSCB'nin çöküşünden ve 1991'de B90 bomba projesinin iptal edilmesinden bu yana Washington'un serbest düşüşlü nükleer bombalara yeni tanımlamalar atamadığını, bunun yerine elindeki Soğuk Savaş döneminden kalma mühimmatları modernize etmekle yetindiğini ifade etti.