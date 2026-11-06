https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/abdnin-irana-nukleer-saldiri-riski-tamamen-ortadan-kalkmadi-1110160675.html
‘ABD’nin İran’a nükleer saldırı riski tamamen ortadan kalkmadı’
‘ABD’nin İran’a nükleer saldırı riski tamamen ortadan kalkmadı’
Sputnik Türkiye
ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın gündeme getirdiği İran'a nükleer saldırı iddiasını değerlendiren Gazeteci Çağlar Tekin, riskin tamamen ortadan kalkmadığını... 06.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-06T12:12+0300
2026-11-06T12:12+0300
2026-11-06T12:12+0300
görüş
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abd
i̇ran
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nükleer
nükleer enerji
nükleer silah
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ABD'li gazeteci Tucker Carlson, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun baskısıyla birkaç gün içerisinde İran'a nükleer saldırı düzenleyebileceğini öne sürdü. ABD'nin İran'a karşı nükleer silah kullanma ihtimali ve Washington'daki siyasi dengelerin bu karara etkisi tartışılırken, Gazeteci Çağlar Tekin, konuya ilişkin Sputnik'e değerlendirmelerde bulundu.‘ABD içi dengeler bir nükleer saldırıya olanak tanıyacak durumda değil gibi gözükse de teorik olarak böyle bir risk hala mevcut’ABD'nin 2018'den bu yana İran'a karşı nükleer silah kullanma tehdidini sürdürdüğünü belirten Tekin, mevcut siyasi ve askeri dengelerin böyle bir saldırıya imkan tanıyacak seviyede görünmediğini ancak ihtimalin tamamen dışlanamayacağını söyledi:‘Trump bir süre yeni hamle yapmaktan geri durmak zorunda kalabilir’ABD'deki ara seçimlerin ardından Trump yönetiminin karşılaşabileceği siyasi baskılara da değinen Tekin, ABD'nin Ortadoğu stratejisinde köklü bir değişiklik beklemediğini ifade etti:‘İsrail, bölgesel müttefikleriyle yeni bir yapılanmaya girebilir’Tekin, İran'ın ABD ve İsrail'e verdiği zararın bölgedeki güç ilişkilerini yeniden şekillendirdiğini belirtti:‘Böyle bir saldırı sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı yeni bir cehennem atmosferine sokabilir’Olası bir ABD-İran nükleer çatışmasının etkilerini değerlendiren Tekin, nükleer silah kullanımının uluslararası siyasette giderek daha rahat dile getirilmesinin mevcut dönemin tehlikeli atmosferini ortaya koyduğunu belirtti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/abdli-gazeteci-carlson-trump-netanyahunun-baskisiyla-irana-nukleer-saldiri-duzenleyebilir-1110042141.html
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Başak Koçak
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abd, tucker carlson, donald trump, abd, i̇ran, i̇srail, nükleer, nükleer enerji, nükleer silah
abd, tucker carlson, donald trump, abd, i̇ran, i̇srail, nükleer, nükleer enerji, nükleer silah
‘ABD’nin İran’a nükleer saldırı riski tamamen ortadan kalkmadı’
Özel
ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın gündeme getirdiği İran'a nükleer saldırı iddiasını değerlendiren Gazeteci Çağlar Tekin, riskin tamamen ortadan kalkmadığını belirtti. Tekin, olası bir saldırının enerji, tarım ve ulaşım hatlarını tehdit edeceğini vurguladı.
ABD'li gazeteci Tucker Carlson, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun baskısıyla birkaç gün içerisinde İran'a nükleer saldırı düzenleyebileceğini öne sürdü. ABD'nin İran'a karşı nükleer silah kullanma ihtimali ve Washington'daki siyasi dengelerin bu karara etkisi tartışılırken, Gazeteci Çağlar Tekin, konuya ilişkin Sputnik'e değerlendirmelerde bulundu.
‘ABD içi dengeler bir nükleer saldırıya olanak tanıyacak durumda değil gibi gözükse de teorik olarak böyle bir risk hala mevcut’
ABD'nin 2018'den bu yana İran'a karşı nükleer silah kullanma tehdidini sürdürdüğünü belirten Tekin, mevcut siyasi ve askeri dengelerin böyle bir saldırıya imkan tanıyacak seviyede görünmediğini ancak ihtimalin tamamen dışlanamayacağını söyledi:
“ABD ve Trump yönetimi aslında 2018'den bu yana İran'a karşı nükleer silah kullanma tehdidini sürdürüyor. Teorik olarak tek kutuplu halde, güç dengesi her ne kadar bugün ABD aleyhine değişiyorsa da henüz Washington'ı aşmış, zorlayan veya zorlamaya yönelik niyeti olduğu anlaşılan bir güç de bulunmuyor. Bu, solun zayıfladığı, sağcılığın gemi azıya aldığı bir tabloda her türlü hukuk dışılığını, canice saldırıyı gerçekleşebilir hale getiriyor. Şu an için ABD içi dengeler bir nükleer saldırıya olanak tanıyacak durumda değil gibi gözükse de teorik olarak böyle bir risk hala mevcut.”
‘Trump bir süre yeni hamle yapmaktan geri durmak zorunda kalabilir’
ABD'deki ara seçimlerin ardından Trump yönetiminin karşılaşabileceği siyasi baskılara da değinen Tekin, ABD'nin Ortadoğu stratejisinde köklü bir değişiklik beklemediğini ifade etti:
“Trump'ın seçimde yaşadığı hezimet, bir yandan ülkeyi içe kapanma konusunda bir miktar zorlayacak gibi gözüküyor, ancak orta uzun vadede ABD'nin "İsrail merkezli Ortadoğu" projesi için adımların atılacağını söyleyebiliriz. Bu anlamda ABD'nin önünde başta İran olmak üzere bir dizi irili ufaklı sorun da mevcut. Ancak Trump bu alanda en azından bir süre yeni hamle yapmaktan geri durmak zorunda kalabilir. Ancak Ocak ayına kadar Trump'ın tüm gücü eskisi gibi elinde tutacağını, Ocak ayı sonrasında da Başkanlık yetkilerini sürdüreceğini unutmamalı. Demokratların da bu anlamda Trump'tan farklı bir pozisyonu yok.”
‘İsrail, bölgesel müttefikleriyle yeni bir yapılanmaya girebilir’
Tekin, İran'ın ABD ve İsrail'e verdiği zararın bölgedeki güç ilişkilerini yeniden şekillendirdiğini belirtti:
“İran'ın verdiği hasar, ABD-İsrail ilişkilerini yeniden şekillenmeye itiyor. İsrail, Batı'nın bölgedeki temsilcisi olma niteliğini yitirmeyecekse de, yeni bir yapılanma ve bu çerçevede İsrail'in yeni bir yapılanma içine girmesini dayatıyor gibi gözüküyor.”
‘Böyle bir saldırı sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı yeni bir cehennem atmosferine sokabilir’
Olası bir ABD-İran nükleer çatışmasının etkilerini değerlendiren Tekin, nükleer silah kullanımının uluslararası siyasette giderek daha rahat dile getirilmesinin mevcut dönemin tehlikeli atmosferini ortaya koyduğunu belirtti:
“Nükleer saldırı şu an için güncel yüksek risk olma özelliğini yitirse de dünya siyasetinde kullanımının dillendirilmeye başlanması, üstelik bunun oldukça rahat bir biçimde yapılması aslında içinde bulunduğumuz dönemin ne kadar karanlık olduğunun da kritik bir göstergesi. Böyle bir saldırı sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı yeni bir cehennem atmosferine sokabilir. Olası bir saldırı, tüm dünyayı pek çok başlıkta, tarımsal üretimden enerji tedariğine ve siyasi atmosferin yeni rotasına, tehdit ediyorsa, bu Türkiye için çok daha yüksek seviyede. “