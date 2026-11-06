https://anlatilaninotesi.com.tr/20261106/abdnin-irana-nukleer-saldiri-riski-tamamen-ortadan-kalkmadi-1110160675.html

‘ABD’nin İran’a nükleer saldırı riski tamamen ortadan kalkmadı’

‘ABD’nin İran’a nükleer saldırı riski tamamen ortadan kalkmadı’

Sputnik Türkiye

ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın gündeme getirdiği İran'a nükleer saldırı iddiasını değerlendiren Gazeteci Çağlar Tekin, riskin tamamen ortadan kalkmadığını... 06.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-06T12:12+0300

2026-11-06T12:12+0300

2026-11-06T12:12+0300

görüş

abd

tucker carlson

donald trump

abd

i̇ran

i̇srail

nükleer

nükleer enerji

nükleer silah

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ABD'li gazeteci Tucker Carlson, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun baskısıyla birkaç gün içerisinde İran'a nükleer saldırı düzenleyebileceğini öne sürdü. ABD'nin İran'a karşı nükleer silah kullanma ihtimali ve Washington'daki siyasi dengelerin bu karara etkisi tartışılırken, Gazeteci Çağlar Tekin, konuya ilişkin Sputnik'e değerlendirmelerde bulundu.‘ABD içi dengeler bir nükleer saldırıya olanak tanıyacak durumda değil gibi gözükse de teorik olarak böyle bir risk hala mevcut’ABD'nin 2018'den bu yana İran'a karşı nükleer silah kullanma tehdidini sürdürdüğünü belirten Tekin, mevcut siyasi ve askeri dengelerin böyle bir saldırıya imkan tanıyacak seviyede görünmediğini ancak ihtimalin tamamen dışlanamayacağını söyledi:‘Trump bir süre yeni hamle yapmaktan geri durmak zorunda kalabilir’ABD'deki ara seçimlerin ardından Trump yönetiminin karşılaşabileceği siyasi baskılara da değinen Tekin, ABD'nin Ortadoğu stratejisinde köklü bir değişiklik beklemediğini ifade etti:‘İsrail, bölgesel müttefikleriyle yeni bir yapılanmaya girebilir’Tekin, İran'ın ABD ve İsrail'e verdiği zararın bölgedeki güç ilişkilerini yeniden şekillendirdiğini belirtti:‘Böyle bir saldırı sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı yeni bir cehennem atmosferine sokabilir’Olası bir ABD-İran nükleer çatışmasının etkilerini değerlendiren Tekin, nükleer silah kullanımının uluslararası siyasette giderek daha rahat dile getirilmesinin mevcut dönemin tehlikeli atmosferini ortaya koyduğunu belirtti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/abdli-gazeteci-carlson-trump-netanyahunun-baskisiyla-irana-nukleer-saldiri-duzenleyebilir-1110042141.html

abd

i̇ran

i̇srail

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abd, tucker carlson, donald trump, abd, i̇ran, i̇srail, nükleer, nükleer enerji, nükleer silah