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Altının ons fiyatında düşüş hızlandı: 13 ayın en düşük seviyesine geriledi
Altının ons fiyatında düşüş hızlandı: 13 ayın en düşük seviyesine geriledi
Sputnik Türkiye
Ons altın, küresel piyasalarda artan enflasyon endişeleri ve önde gelen merkez bankalarının faiz artıracağı beklentilerinin baskısıyla Ekim 2025'ten bu yana en... 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T11:55+0300
2026-11-16T11:55+0300
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değerli metaller
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Geçen haftayı yüzde 4,62 kayıpla tamamlayan altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününe de düşüşle başladı. Ons altın, saat 11.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,53 azalarak 3 bin 854 dolardan işlem gördü.Altın geçen hafta yüzde 4,62 değer kaybettiAltının ons fiyatı, geçen hafta küresel piyasalarda artan satış baskısıyla yüzde 4,62 değer kaybetti.Yeni haftanın ilk işlem gününde de düşüş eğilimini sürdüren ons altın, 3 bin 854 dolar seviyesine kadar geriledi.Gümüş 47 dolara gerilediAltın piyasasındaki düşüş diğer değerli metallere de yansıdı.Gümüşün ons fiyatı, yüzde 2'yi aşan değer kaybıyla 47 dolara indi. Platin ve paladyum fiyatları da düşüş kaydetti.Altın fiyatları neden düşüyor?Küresel piyasalarda yeniden canlanan enflasyon endişeleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını daha da sıkılaştıracağı yönündeki beklentiler, değerli metaller üzerinde baskı oluşturuyor.Önde gelen merkez bankalarının faiz oranlarını yükselteceğine yönelik beklentiler de altın fiyatlarındaki düşüşte etkili oluyor.Tarihi zirveden bu yana yaklaşık üçte bir değer kaybettiAltının ons fiyatı yılbaşında yaklaşık 5 bin 600 dolarla tarihi zirvesini görmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/altin-ithalatina-kota-sonrasi-turkiyenin-payi-yuzde-72-eridi-1110365316.html
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altın, abd, fed, değerli metaller, ons altın
altın, abd, fed, değerli metaller, ons altın

Altının ons fiyatında düşüş hızlandı: 13 ayın en düşük seviyesine geriledi

11:55 16.11.2026
altın düşüş
altın düşüş - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2026
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Ons altın, küresel piyasalarda artan enflasyon endişeleri ve önde gelen merkez bankalarının faiz artıracağı beklentilerinin baskısıyla Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.
Geçen haftayı yüzde 4,62 kayıpla tamamlayan altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününe de düşüşle başladı. Ons altın, saat 11.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,53 azalarak 3 bin 854 dolardan işlem gördü.

Altın geçen hafta yüzde 4,62 değer kaybetti

Altının ons fiyatı, geçen hafta küresel piyasalarda artan satış baskısıyla yüzde 4,62 değer kaybetti.
Yeni haftanın ilk işlem gününde de düşüş eğilimini sürdüren ons altın, 3 bin 854 dolar seviyesine kadar geriledi.

Gümüş 47 dolara geriledi

Altın piyasasındaki düşüş diğer değerli metallere de yansıdı.
Gümüşün ons fiyatı, yüzde 2'yi aşan değer kaybıyla 47 dolara indi. Platin ve paladyum fiyatları da düşüş kaydetti.

Altın fiyatları neden düşüyor?

Küresel piyasalarda yeniden canlanan enflasyon endişeleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını daha da sıkılaştıracağı yönündeki beklentiler, değerli metaller üzerinde baskı oluşturuyor.
Önde gelen merkez bankalarının faiz oranlarını yükselteceğine yönelik beklentiler de altın fiyatlarındaki düşüşte etkili oluyor.

Tarihi zirveden bu yana yaklaşık üçte bir değer kaybetti

Altının ons fiyatı yılbaşında yaklaşık 5 bin 600 dolarla tarihi zirvesini görmüştü.
Altın alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2026
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Altın ithalatına kota sonrası Türkiye'nin payı yüzde 72 eridi
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