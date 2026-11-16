https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/altinin-ons-fiyatinda-dusus-hizlandi-13-ayin-en-dusuk-seviyesine-geriledi-1110370069.html

Altının ons fiyatında düşüş hızlandı: 13 ayın en düşük seviyesine geriledi

Altının ons fiyatında düşüş hızlandı: 13 ayın en düşük seviyesine geriledi

Sputnik Türkiye

Ons altın, küresel piyasalarda artan enflasyon endişeleri ve önde gelen merkez bankalarının faiz artıracağı beklentilerinin baskısıyla Ekim 2025'ten bu yana en... 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T11:55+0300

2026-11-16T11:55+0300

2026-11-16T11:55+0300

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Geçen haftayı yüzde 4,62 kayıpla tamamlayan altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününe de düşüşle başladı. Ons altın, saat 11.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,53 azalarak 3 bin 854 dolardan işlem gördü.Altın geçen hafta yüzde 4,62 değer kaybettiAltının ons fiyatı, geçen hafta küresel piyasalarda artan satış baskısıyla yüzde 4,62 değer kaybetti.Yeni haftanın ilk işlem gününde de düşüş eğilimini sürdüren ons altın, 3 bin 854 dolar seviyesine kadar geriledi.Gümüş 47 dolara gerilediAltın piyasasındaki düşüş diğer değerli metallere de yansıdı.Gümüşün ons fiyatı, yüzde 2'yi aşan değer kaybıyla 47 dolara indi. Platin ve paladyum fiyatları da düşüş kaydetti.Altın fiyatları neden düşüyor?Küresel piyasalarda yeniden canlanan enflasyon endişeleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını daha da sıkılaştıracağı yönündeki beklentiler, değerli metaller üzerinde baskı oluşturuyor.Önde gelen merkez bankalarının faiz oranlarını yükselteceğine yönelik beklentiler de altın fiyatlarındaki düşüşte etkili oluyor.Tarihi zirveden bu yana yaklaşık üçte bir değer kaybettiAltının ons fiyatı yılbaşında yaklaşık 5 bin 600 dolarla tarihi zirvesini görmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/altin-ithalatina-kota-sonrasi-turkiyenin-payi-yuzde-72-eridi-1110365316.html

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