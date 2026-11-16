https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/ali-emre-ballinin-aracta-olu-bulunmasina-iliskin-sorusturmada-yetkisizlik-karari-1110370006.html

Ali Emre Ballı'nın araçta ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yetkisizlik kararı

Ali Emre Ballı'nın araçta ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yetkisizlik kararı

Sputnik Türkiye

Çekmeköy'de, Ali Emre Ballı'nın araç içerisinde ölü bulunmasına ilişkin dosyaya bakan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmada yetkisizlik kararı vererek... 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T12:09+0300

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2026-11-16T12:09+0300

türki̇ye

çekmeköy

anadolu cumhuriyet başsavcılığı

ali emre ballı

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Ali Emre Ballı'nın araçta ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yetkisizlik kararı verildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiİlçedeki boş bir arazide bulunan araç içerisinde Ali Emre Ballı'nın ölü bulunmasıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verilen dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.Sırapınar Mahallesi'nde, 6 Ekim'de saat 15.40 sıralarında boş arazide araç içerisinde bir kişinin ölü olarak bulunduğu ihbarı üzerine soruşturma başlatılmıştı. Yapılan incelemede bu kişinin Ali Emre Ballı olduğu tespit edilmişti.Soruşturma kapsamında ise otopsi raporu ve baz kayıtlarının istendiği öğrenilmişti.

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türki̇ye

çekmeköy

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çekmeköy, anadolu cumhuriyet başsavcılığı, ali emre ballı