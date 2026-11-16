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Ali Emre Ballı'nın araçta ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yetkisizlik kararı
Ali Emre Ballı'nın araçta ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yetkisizlik kararı
Sputnik Türkiye
Çekmeköy'de, Ali Emre Ballı'nın araç içerisinde ölü bulunmasına ilişkin dosyaya bakan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmada yetkisizlik kararı vererek... 16.11.2026, Sputnik Türkiye
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çekmeköy
anadolu cumhuriyet başsavcılığı
ali emre ballı
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Ali Emre Ballı'nın araçta ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yetkisizlik kararı verildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiİlçedeki boş bir arazide bulunan araç içerisinde Ali Emre Ballı'nın ölü bulunmasıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verilen dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.Sırapınar Mahallesi'nde, 6 Ekim'de saat 15.40 sıralarında boş arazide araç içerisinde bir kişinin ölü olarak bulunduğu ihbarı üzerine soruşturma başlatılmıştı. Yapılan incelemede bu kişinin Ali Emre Ballı olduğu tespit edilmişti.Soruşturma kapsamında ise otopsi raporu ve baz kayıtlarının istendiği öğrenilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/fon-sorusturmasinda-da-adi-geciyordu-finansal-kurumlar-birligi-baskani-ali-emre-balli-olu-bulundu--1109349336.html
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çekmeköy, anadolu cumhuriyet başsavcılığı, ali emre ballı
çekmeköy, anadolu cumhuriyet başsavcılığı, ali emre ballı

Ali Emre Ballı'nın araçta ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yetkisizlik kararı

12:09 16.11.2026
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ-AW524618 İstanbul Adalet Sarayı
 İstanbul Adalet Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2026
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ-AW524618
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Çekmeköy'de, Ali Emre Ballı'nın araç içerisinde ölü bulunmasına ilişkin dosyaya bakan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmada yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
Ali Emre Ballı'nın araçta ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yetkisizlik kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi

İlçedeki boş bir arazide bulunan araç içerisinde Ali Emre Ballı'nın ölü bulunmasıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verilen dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Sırapınar Mahallesi'nde, 6 Ekim'de saat 15.40 sıralarında boş arazide araç içerisinde bir kişinin ölü olarak bulunduğu ihbarı üzerine soruşturma başlatılmıştı. Yapılan incelemede bu kişinin Ali Emre Ballı olduğu tespit edilmişti.
Soruşturma kapsamında ise otopsi raporu ve baz kayıtlarının istendiği öğrenilmişti.
polis / olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
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Fon soruşturmasında da adı geçiyordu: Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı ölü bulundu
7 Ekim, 10:42
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