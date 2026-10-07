https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/fon-sorusturmasinda-da-adi-geciyordu-finansal-kurumlar-birligi-baskani-ali-emre-balli-olu-bulundu--1109349336.html
Fon soruşturmasında da adı geçiyordu: Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı ölü bulundu
Fon soruşturmasında da adı geçiyordu: Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Adı fon soruşturmasında da geçen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, aracında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T10:42+0300
2026-10-07T10:42+0300
2026-10-07T10:42+0300
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çekmeköy
cumhuriyet başsavcılığı
mal varlığı
fon soruşturması
ali emre ballı
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Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, Çekmeköy'de bir aracın içerisinde ölü bulundu. Ballı'nın adı son dönemde yürütülen fon soruşturmasıyla adı gündeme gelmişti. Soruşturma kapsamında ilk aşamada Ballı'nın da aralarında bulunduğu 30 kişinin mal varlıklarına yönelik tedbir uygulanması talep edilmiş daha sonra alınan ifadeler ve toplanan deliller doğrultusunda mal varlığı tedbirleri kaldırılmıştı. Aracın sürücü koltuğunda cansız bulundu İstanbul Çekmeköy'de boş bir arazideki aracı fark eden vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, aracın sürücü koltuğundaki 46 yaşındaki Ballı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelerde Ballı'nın ateşli silahla yaşamını yitirdiği anlaşıldı. İntihar ihtimali üzerinde duruluyor.Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Mal varlığına tedbir kararı alınmıştıBallı'nın adı son dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında gündeme gelmişti. Soruşturma kapsamında ilk aşamada Ballı'nın da aralarında bulunduğu 30 kişinin mal varlıklarına yönelik tedbir uygulanması talep edilmişti. Başsavcılığın daha sonra yaptığı değerlendirmede, alınan ifadeler ve toplanan deliller doğrultusunda Ali Emre Ballı hakkındaki mal varlığı tedbirleri kaldırılmıştı.Ali Emre Ballı kimdir?1980 Mersin doğumlu Ballı, Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.Türkiye Basketbol Federasyonu'nun özgeçmiş bilgilerine göre Ballı; dijital katılım bankacılığı, finansman, elektronik para, ödeme sistemleri ve varlık yönetimi alanındaki şirketlerde ortaklık ve yöneticilik görevleri üstlendi. Ballı aynı zamanda Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı görevini yürütüyordu.Finansal Kurumlar Birliği (FKB), kendi sitesindeki bilgilere göre 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansmanı Şirketleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak görev yapıyor.Birlik; finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman sektörlerini tek çatı altında temsil ediyor. FKB’nin internet sitesindeki bilgilere göre birlik, söz konusu sektörlerin gelişimine katkı sağlamak, üyeleri arasında iş birliğini güçlendirmek ve sektörün düzenli işleyişine destek olmak amacıyla faaliyet yürütüyor.
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çekmeköy, cumhuriyet başsavcılığı, mal varlığı, fon soruşturması, ali emre ballı
çekmeköy, cumhuriyet başsavcılığı, mal varlığı, fon soruşturması, ali emre ballı
Fon soruşturmasında da adı geçiyordu: Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı ölü bulundu
Adı fon soruşturmasında da geçen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, aracında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, Çekmeköy'de bir aracın içerisinde ölü bulundu. Ballı'nın adı son dönemde yürütülen fon soruşturmasıyla adı gündeme gelmişti. Soruşturma kapsamında ilk aşamada Ballı'nın da aralarında bulunduğu 30 kişinin mal varlıklarına yönelik tedbir uygulanması talep edilmiş daha sonra alınan ifadeler ve toplanan deliller doğrultusunda mal varlığı tedbirleri kaldırılmıştı.
Aracın sürücü koltuğunda cansız bulundu
İstanbul Çekmeköy'de boş bir arazideki aracı fark eden vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, aracın sürücü koltuğundaki 46 yaşındaki Ballı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelerde Ballı'nın ateşli silahla yaşamını yitirdiği anlaşıldı. İntihar ihtimali üzerinde duruluyor.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Mal varlığına tedbir kararı alınmıştı
Ballı'nın adı son dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında gündeme gelmişti. Soruşturma kapsamında ilk aşamada Ballı'nın da aralarında bulunduğu 30 kişinin mal varlıklarına yönelik tedbir uygulanması talep edilmişti. Başsavcılığın daha sonra yaptığı değerlendirmede, alınan ifadeler ve toplanan deliller doğrultusunda Ali Emre Ballı hakkındaki mal varlığı tedbirleri kaldırılmıştı.
1980 Mersin doğumlu Ballı, Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun özgeçmiş bilgilerine göre Ballı; dijital katılım bankacılığı, finansman, elektronik para, ödeme sistemleri ve varlık yönetimi alanındaki şirketlerde ortaklık ve yöneticilik görevleri üstlendi. Ballı aynı zamanda Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı görevini yürütüyordu.
Finansal Kurumlar Birliği (FKB), kendi sitesindeki bilgilere göre 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansmanı Şirketleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak görev yapıyor.
Birlik; finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman sektörlerini tek çatı altında temsil ediyor. FKB’nin internet sitesindeki bilgilere göre birlik, söz konusu sektörlerin gelişimine katkı sağlamak, üyeleri arasında iş birliğini güçlendirmek ve sektörün düzenli işleyişine destek olmak amacıyla faaliyet yürütüyor.