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AKOM İstanbul için tarih verdi: Fırtına alarmı, hızı 85 kilometreye çıkacak
AKOM İstanbul için tarih verdi: Fırtına alarmı, hızı 85 kilometreye çıkacak
Sputnik Türkiye
AKOM, İstanbul'da yarın yer yer kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile fırtına beklendiğini bildirdi. Vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısı... 16.11.2026, Sputnik Türkiye
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fırtına
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. Kentte yarın yağışların yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olabileceği belirtilirken, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.AKOM'un tahminlerine göre rüzgarın şiddetini çarşamba günü artırması, cuma akşamına kadar fırtına ve kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.İstanbul'da rüzgarın hızı 85 km'ye çıkabilirAKOM, rüzgarın hızının 50-85 km/saat aralığına ulaşabileceğini bildirdi.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Rüzgarın hafta ortası (Çarşamba) itibari ile şiddetinin arttıracağı, Cuma akşam saatlerine kadar fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (50-85km/s) eseceği öngörülüyor. Güneyin ılık havasını bölgemize taşıyan Lodos fırtınası nedeni ile sıcaklıkların bugünden itibaren artarak 19 -22°C aralığına bahar değerlerine yükseleceği tahmin ediliyor."Lodos sıcaklıkları yükseltecekLodos fırtınasının güneyden taşıdığı ılık havanın etkisiyle İstanbul'da sıcaklıkların bugünden itibaren yükselmesi bekleniyor.AKOM'un tahminine göre hava sıcaklıkları 19-22 derece aralığına çıkarak bahar değerlerine ulaşacak.
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akom, hava durumu, fırtına, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
akom, hava durumu, fırtına, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

AKOM İstanbul için tarih verdi: Fırtına alarmı, hızı 85 kilometreye çıkacak

13:11 16.11.2026
© Cemal YurttaşAKOM'dan İstanbul'a sağanak ve fırtına uyarısı
AKOM'dan İstanbul'a sağanak ve fırtına uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2026
© Cemal Yurttaş
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AKOM, İstanbul'da yarın yer yer kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile fırtına beklendiğini bildirdi. Vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısı yapılırken, rüzgarın çarşambadan cuma akşamına kadar kısa süreli hamlelerle 85 km/saate ulaşabileceği, sıcaklıkların ise 19-22 dereceye yükseleceği tahmin edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. Kentte yarın yağışların yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olabileceği belirtilirken, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
AKOM'un tahminlerine göre rüzgarın şiddetini çarşamba günü artırması, cuma akşamına kadar fırtına ve kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

İstanbul'da rüzgarın hızı 85 km'ye çıkabilir

AKOM, rüzgarın hızının 50-85 km/saat aralığına ulaşabileceğini bildirdi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Rüzgarın hafta ortası (Çarşamba) itibari ile şiddetinin arttıracağı, Cuma akşam saatlerine kadar fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (50-85km/s) eseceği öngörülüyor. Güneyin ılık havasını bölgemize taşıyan Lodos fırtınası nedeni ile sıcaklıkların bugünden itibaren artarak 19 -22°C aralığına bahar değerlerine yükseleceği tahmin ediliyor."

Lodos sıcaklıkları yükseltecek

Lodos fırtınasının güneyden taşıdığı ılık havanın etkisiyle İstanbul'da sıcaklıkların bugünden itibaren yükselmesi bekleniyor.
AKOM'un tahminine göre hava sıcaklıkları 19-22 derece aralığına çıkarak bahar değerlerine ulaşacak.
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