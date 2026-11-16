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AK Parti MYK, Erdoğan başkanlığında toplandı: Masada emekli maaşları ve fonların tasfiye süreci var
AK Parti MYK, Erdoğan başkanlığında toplandı: Masada emekli maaşları ve fonların tasfiye süreci var
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. 16.11.2026, Sputnik Türkiye
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının gündeminde emekli maaşlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, sermaye piyasalarındaki fonların tasfiye süreci, Terörsüz Türkiye hedefi ve dış politikadaki kritik gelişmeler yer alıyor. MYK'nın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 16.10'da başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/cumhurbaskani-erdogan-muhalefet-gencleri-ucuz-is-gucu-olarak-gorurken-biz-siyasetin-bizatihi-aktoru-1110374215.html
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AK Parti MYK, Erdoğan başkanlığında toplandı: Masada emekli maaşları ve fonların tasfiye süreci var

16:51 16.11.2026 (güncellendi: 16:53 16.11.2026)
© TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2026
© TCCB / Murat Kula
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Toplantının gündeminde emekli maaşlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, sermaye piyasalarındaki fonların tasfiye süreci, Terörsüz Türkiye hedefi ve dış politikadaki kritik gelişmeler yer alıyor.
MYK'nın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 16.10'da başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2026
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