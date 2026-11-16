https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/ak-parti-milletvekili-ceyda-bolunmezi-hedef-gosteren-profesore-tepki-sorusturma-baslatildi-1110367905.html
AK Parti milletvekili Ceyda Bölünmez’i hedef alan profesöre tepki: Soruşturma başlatıldı
AK Parti milletvekili Ceyda Bölünmez’i hedef alan profesöre tepki: Soruşturma başlatıldı
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Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz’ün AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’yı hedef alarak kullandığı ‘Mardinli kadının Çeşme... 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T10:25+0300
2026-11-16T10:25+0300
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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, sosyal medya hesabından AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’yı hedef alan bir paylaşım yaptı. Çankırı sosyal medya paylaşımında, Çeşme Turizm Projesi kapsamında revize edilen projeyle ilçenin yatak kapasitesinin 23 bin 905 olarak belirlendiğini ve turizmin 12 aya yayılmasının hedeflendiğini açıklamıştı. Gürüz, Çankırı’nın bu açıklamasını alıntılayarak, “Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur” ifadelerini kullandı. Gürüz’ün bu ifadeleri büyük tepki topladı. AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanı Kübra Ortaç, sosyal medyada Ceyda Bölünmez Çankırı’yı hedef alan paylaşıma ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.Bölünmez Çankırı: Gurur duyuyorumAK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı yaptığı açıklamada, akademik unvanın arkasına saklanılıp, millete tepeden bakıldığını belirterek, Mardin’in evlatlarını ötekileştirmenin ve bir kadının siyasetteki varlığını hedef almanın kabul edilemez olduğunu ifade etti. Çankırı “Mardinli olmak gururdur, emek verilen her meslek saygındır. Hiçbir akademik ünvan, insanları doğdukları yere veya cinsiyetlerine göre değersizleştirme ayrıcalığı sağlamaz” dedi.Tepkilerin büyümesi üzerine paylaşımını kaldıran Gürüz, Çankırı’yı eleştirirken maksadını aştığını belirterek hem milletvekilinden hem de Mardinlilerden özür diledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçu kapsamında hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen Gürüz, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ömer Çelik: Nefret söylemi lekedirAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz’ün AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’ya yönelik paylaşımına tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, insanların kökenleri, memleketleri, meslekleri ve kimlikleri üzerinden hedef alınmasının nefret söylemi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: Kadınlara, alın terine ve Mardinlilere yönelik ifadeleri reddettiklerini vurgulayan Çelik, Gürüz’ün özür açıklamasına da değindi. Çelik, özrü kabul edip etmemenin Mardinli kadınların takdirinde olduğunu belirterek, “Vakar, irfan ve asalet sahibi insanlarımızın evi Mardin’imize selam olsun” dedi.
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ak parti, adnan yüksel gürüz, çankırı, çelik, ege üniversitesi tıp fakültesi, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, hakaret
AK Parti milletvekili Ceyda Bölünmez’i hedef alan profesöre tepki: Soruşturma başlatıldı
10:25 16.11.2026 (güncellendi: 10:32 16.11.2026)
Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz’ün AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’yı hedef alarak kullandığı ‘Mardinli kadının Çeşme sevdası, bunlardan sadece midyeci olur’ ifadeleri tepki çekti. Gözaltına alınan Gürüz, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, sosyal medya hesabından AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’yı hedef alan bir paylaşım yaptı. Çankırı sosyal medya paylaşımında, Çeşme Turizm Projesi kapsamında revize edilen projeyle ilçenin yatak kapasitesinin 23 bin 905 olarak belirlendiğini ve turizmin 12 aya yayılmasının hedeflendiğini açıklamıştı. Gürüz, Çankırı’nın bu açıklamasını alıntılayarak, “Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur” ifadelerini kullandı. Gürüz’ün bu ifadeleri büyük tepki topladı. AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanı Kübra Ortaç, sosyal medyada Ceyda Bölünmez Çankırı’yı hedef alan paylaşıma ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.
Bölünmez Çankırı: Gurur duyuyorum
AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı yaptığı açıklamada, akademik unvanın arkasına saklanılıp, millete tepeden bakıldığını belirterek, Mardin’in evlatlarını ötekileştirmenin ve bir kadının siyasetteki varlığını hedef almanın kabul edilemez olduğunu ifade etti. Çankırı “Mardinli olmak gururdur, emek verilen her meslek saygındır. Hiçbir akademik ünvan, insanları doğdukları yere veya cinsiyetlerine göre değersizleştirme ayrıcalığı sağlamaz” dedi.
Tepkilerin büyümesi üzerine paylaşımını kaldıran Gürüz, Çankırı’yı eleştirirken maksadını aştığını belirterek hem milletvekilinden hem de Mardinlilerden özür diledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçu kapsamında hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen Gürüz, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ömer Çelik: Nefret söylemi lekedir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz’ün AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’ya yönelik paylaşımına tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, insanların kökenleri, memleketleri, meslekleri ve kimlikleri üzerinden hedef alınmasının nefret söylemi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Ayrımcılık, insanlık dışı bir kibir ve cehaletin yol arkadaşıdır. İnsanları kökenleri, memleketleri, meslekleri ve kimlikleri üzerinden ayrımcılıkla hedef almak nefret söylemidir. Nefret söylemi kişinin alnına yazılmış kara bir lekedir. İsminin başında akademik ünvan olan birinin ayrımcılık ve hadsizlik yapması daha da vahimdir.”
Kadınlara, alın terine ve Mardinlilere yönelik ifadeleri reddettiklerini vurgulayan Çelik, Gürüz’ün özür açıklamasına da değindi. Çelik, özrü kabul edip etmemenin Mardinli kadınların takdirinde olduğunu belirterek, “Vakar, irfan ve asalet sahibi insanlarımızın evi Mardin’imize selam olsun” dedi.