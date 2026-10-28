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Türk bayrağına ve Atatürk'e hakaret içeren paylaşımlar yapmıştı: O öğretmen tutuklandı
Türk bayrağına ve Atatürk'e hakaret içeren paylaşımlar yapmıştı: O öğretmen tutuklandı
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Balıkesir'de sosyal medya üzerinden Atatürk'e ve Türk bayrağına yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan öğretmen tutuklandı. 28.10.2026, Sputnik Türkiye
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gazi mustafa kemal atatürk
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Balıkesir Edremit'te bir okulda görevli öğretmenin sosyal medya üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağına yönelik hakaret içeren paylaşımlar yapması büyük tepki çekti. Görevinden uzaklaştırılan öğretmen tutuklandı. Paylaşımları büyük tepki çekti Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, Edremit ilçesindeki okulda görev yapan bir öğretmenin sosyal medya hesabında Türk bayrağına ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren kabul edilemez paylaşımlar yaptığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, Edremit Kaymakamlığı tarafından hakkında derhal görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanan şahsın gözaltına alındığı kaydedildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Paylaşımlara ise sosyal medyada binlerce kullanıcı tepki gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/aziz-yildirim-kaza-yapti-sosyal-medya-karisti-0-kilometre-araba-alacagi-iddia-edildi-1109923824.html
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gazi mustafa kemal atatürk, balıkesir valiliği, balıkesir, öğretmen, hakaret
gazi mustafa kemal atatürk, balıkesir valiliği, balıkesir, öğretmen, hakaret

Türk bayrağına ve Atatürk'e hakaret içeren paylaşımlar yapmıştı: O öğretmen tutuklandı

13:22 28.10.2026
© Hakan FirikBalıkesir
Balıkesir - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2026
© Hakan Firik
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Balıkesir'de sosyal medya üzerinden Atatürk'e ve Türk bayrağına yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan öğretmen tutuklandı.
Balıkesir Edremit'te bir okulda görevli öğretmenin sosyal medya üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağına yönelik hakaret içeren paylaşımlar yapması büyük tepki çekti. Görevinden uzaklaştırılan öğretmen tutuklandı.

Paylaşımları büyük tepki çekti

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, Edremit ilçesindeki okulda görev yapan bir öğretmenin sosyal medya hesabında Türk bayrağına ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren kabul edilemez paylaşımlar yaptığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, Edremit Kaymakamlığı tarafından hakkında derhal görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanan şahsın gözaltına alındığı kaydedildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Paylaşımlara ise sosyal medyada binlerce kullanıcı tepki gösterdi.
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