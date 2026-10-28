https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/1109929671.html

Türk bayrağına ve Atatürk'e hakaret içeren paylaşımlar yapmıştı: O öğretmen tutuklandı

Türk bayrağına ve Atatürk'e hakaret içeren paylaşımlar yapmıştı: O öğretmen tutuklandı

Sputnik Türkiye

Balıkesir'de sosyal medya üzerinden Atatürk'e ve Türk bayrağına yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan öğretmen tutuklandı. 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T13:22+0300

2026-10-28T13:22+0300

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türki̇ye

gazi mustafa kemal atatürk

balıkesir valiliği

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öğretmen

hakaret

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Balıkesir Edremit'te bir okulda görevli öğretmenin sosyal medya üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağına yönelik hakaret içeren paylaşımlar yapması büyük tepki çekti. Görevinden uzaklaştırılan öğretmen tutuklandı. Paylaşımları büyük tepki çekti Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, Edremit ilçesindeki okulda görev yapan bir öğretmenin sosyal medya hesabında Türk bayrağına ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren kabul edilemez paylaşımlar yaptığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, Edremit Kaymakamlığı tarafından hakkında derhal görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanan şahsın gözaltına alındığı kaydedildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Paylaşımlara ise sosyal medyada binlerce kullanıcı tepki gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/aziz-yildirim-kaza-yapti-sosyal-medya-karisti-0-kilometre-araba-alacagi-iddia-edildi-1109923824.html

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gazi mustafa kemal atatürk, balıkesir valiliği, balıkesir, öğretmen, hakaret