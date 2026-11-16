https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/93-ve-92-yasinda-ikinci-kez-nikah-masasina-oturdular-1110380451.html

93 ve 92 yaşında ikinci kez nikah masasına oturdular

93 ve 92 yaşında ikinci kez nikah masasına oturdular

Sputnik Türkiye

Ordu'nun Ünye ilçesinde 20 yıl önce boşanan 92 ve 93 yaşındaki çift, ikinci baharlarını yaşamak için yeniden evlendi. 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T20:41+0300

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Çatak Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 20 yıl önce boşanan 5 çocuk sahibi 93 yaşındaki Emine Sarı ve 92 yaşındaki Mehmet Sarı, yeniden hayatlarını birleştirme kararı aldı.Çiftin talebi üzerine Ünye Belediyesi ekipleri nikah işlemleri için hazırlık yaptı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından çift, Ünye Belediyesi Evlendirme Dairesi'nin bahçesinde düzenlenen törenle ikinci kez nikah masasına oturdu.Çiftin nikahını Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı kıyarken, şahitliklerini Ünye Kaymakamı Kemal Yıldız ve Çatak Mahallesi Muhtarı Havva Çetinkaya yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/genclere-evlilik-destegi-suruyor-bu-ay-2-milyar-76-milyon-lira-odeme-yapildi-1108908266.html

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evlilik, evlilik teklifi, evlilik masrafları, i̇kinci evlilik, evlilik iptali, görücü usulü evlilik