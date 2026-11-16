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93 ve 92 yaşında ikinci kez nikah masasına oturdular
93 ve 92 yaşında ikinci kez nikah masasına oturdular
Sputnik Türkiye
Ordu'nun Ünye ilçesinde 20 yıl önce boşanan 92 ve 93 yaşındaki çift, ikinci baharlarını yaşamak için yeniden evlendi. 16.11.2026, Sputnik Türkiye
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Çatak Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 20 yıl önce boşanan 5 çocuk sahibi 93 yaşındaki Emine Sarı ve 92 yaşındaki Mehmet Sarı, yeniden hayatlarını birleştirme kararı aldı.Çiftin talebi üzerine Ünye Belediyesi ekipleri nikah işlemleri için hazırlık yaptı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından çift, Ünye Belediyesi Evlendirme Dairesi'nin bahçesinde düzenlenen törenle ikinci kez nikah masasına oturdu.Çiftin nikahını Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı kıyarken, şahitliklerini Ünye Kaymakamı Kemal Yıldız ve Çatak Mahallesi Muhtarı Havva Çetinkaya yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/genclere-evlilik-destegi-suruyor-bu-ay-2-milyar-76-milyon-lira-odeme-yapildi-1108908266.html
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evlilik, evlilik teklifi, evlilik masrafları, i̇kinci evlilik, evlilik iptali, görücü usulü evlilik
evlilik, evlilik teklifi, evlilik masrafları, i̇kinci evlilik, evlilik iptali, görücü usulü evlilik

93 ve 92 yaşında ikinci kez nikah masasına oturdular

20:41 16.11.2026
© AA / Ünye BelediyesiOrdu'nun Ünye ilçesinde 20 yıl önce boşanan Emine ve Mehmet Sarı, yeniden nikah kıydı
Ordu'nun Ünye ilçesinde 20 yıl önce boşanan Emine ve Mehmet Sarı, yeniden nikah kıydı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2026
© AA / Ünye Belediyesi
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Ordu'nun Ünye ilçesinde 20 yıl önce boşanan 92 ve 93 yaşındaki çift, ikinci baharlarını yaşamak için yeniden evlendi.
Çatak Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 20 yıl önce boşanan 5 çocuk sahibi 93 yaşındaki Emine Sarı ve 92 yaşındaki Mehmet Sarı, yeniden hayatlarını birleştirme kararı aldı.
Çiftin talebi üzerine Ünye Belediyesi ekipleri nikah işlemleri için hazırlık yaptı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından çift, Ünye Belediyesi Evlendirme Dairesi'nin bahçesinde düzenlenen törenle ikinci kez nikah masasına oturdu.
Çiftin nikahını Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı kıyarken, şahitliklerini Ünye Kaymakamı Kemal Yıldız ve Çatak Mahallesi Muhtarı Havva Çetinkaya yaptı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2026
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Gençlere evlilik desteği sürüyor: Bu ay 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldı
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