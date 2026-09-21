https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/genclere-evlilik-destegi-suruyor-bu-ay-2-milyar-76-milyon-lira-odeme-yapildi-1108908266.html

Gençlere evlilik desteği sürüyor: Bu ay 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldı

Gençlere evlilik desteği sürüyor: Bu ay 2 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldı

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan... 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T13:38+0300

2026-09-21T13:38+0300

2026-09-21T13:38+0300

türki̇ye

türkiye

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

ödeme

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Gençlere evlilik desteği sürüyor.Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sağlanan desteklere ilişkin yazılı açıklama yaptı.Aile kurumunu güçlendirmek ve gençleri sosyal risklere karşı korumak amacıyla hayata geçirilen fonun, Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edildiğini anımsatan Göktaş, bu kaynakla gençlerin geleceğine yatırım yaptıklarını kaydetti.Göktaş, 81 ilde yürüttükleri bu projeyle aile birliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, gençlerin başvurularını "ailegenclikfonu.aile.gov.tr" veya e-Devlet üzerinden yapabileceğini anımsattı.'20 bin 571 çiftimizin 20 bin 988 çocuğu dünyaya geldi'Fondan daha fazla genç çiftin faydalanması için ocakta kredi miktarını güncellediklerini belirten Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize kredi desteğini 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz veriyoruz." bilgisini paylaştı.Fondan yararlanmak için gereken gelir şartını da yükselttiklerini hatırlatan Bakan Göktaş, bu kapsamda son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkardıklarını aktardı.Bakan Göktaş, ayrıca 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin geri ödemelerinde, ilk çocukta 12 aylık ödemenin hibe edildiğini, kalan borcun ise 12 ay ertelendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

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türkiye, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, ödeme