https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/2-1lik-yenilginin-ardindan-sergen-yalcindan-aciklama-futbolda-bazen-istedikleriniz-olmuyor-sonuca-1110367167.html

2-1'lik yenilginin ardından Sergen Yalçın'dan açıklama: 'Futbolda bazen istedikleriniz olmuyor, sonuca yansımıyor'

2-1'lik yenilginin ardından Sergen Yalçın'dan açıklama: 'Futbolda bazen istedikleriniz olmuyor, sonuca yansımıyor'

Sputnik Türkiye

UEFA Uluslar A Ligi son maçında Fransa'ya deplasmanda 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Sergen Yalçın, net pozisyonlar bulmalarına karşın... 16.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-16T09:31+0300

2026-11-16T09:31+0300

2026-11-16T09:31+0300

spor

sergen yalçın

fransa

bordeaux

a milli futbol takımı

teknik direktör

arda güler

futbol

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2-1'lik yenilgi ile biten Fransa-Türkiye maçının ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın "Çok net pozisyonlar yakaladık. Her iki tarafın da kazanabileceği bir maçtı. Ama futbolda bazen istedikleriniz olmuyor, sonuca yansımıyor" dedi.'Oyun planımız doğruydu'Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, takımı tebrik ederek sözlerine başladı.Futbolcularının gereken saygıyı hak ettiğini belirten Yalçın, "Oyun planımız son derece doğruydu. Yedi günde 2 maçı farklı formatla oynadık. Fransa maçında rakibe göre pozisyon aldık. Dünyanın belki de en iyi hücum hattına sahipler ama arka tarafları da sıkıntılıydı. Analizi buna göre yaptık. Beraberliği yakalayabilirdik, öne geçebilirdik. Çok net pozisyonlar yakaladık. Her iki tarafın da kazanabileceği bir maçtı. Ama futbolda bazen istedikleriniz olmuyor, sonuca yansımıyor. Ama ben ve ekibim görmemiz gerekeni gördük. Bu 6-7 günlük süreç, bizim için çok iyi oldu. Oyun formatlarını belirledik. Avrupa Şampiyonası kuralarından sonra milli takımımız hak ettiği yere gelecektir." ifadelerini kullandı.Rakibe göre oyun hazırlanacakMilli takımın bundan sonra rakiplere karşı oyun planı hazırlayacağını vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/turkiye-uefa-uluslar-a-ligi-son-macinda-fransaya-2-1-yenildi-1110363817.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/fransa-turkiye-maci-oncesi-sergen-yalcindan-mesaj-milli-takimimizin-ve-ulkemizin-galibiyete-1110349163.html

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sergen yalçın, fransa, bordeaux, a milli futbol takımı, teknik direktör, arda güler, futbol