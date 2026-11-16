https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/2-1lik-yenilginin-ardindan-sergen-yalcindan-aciklama-futbolda-bazen-istedikleriniz-olmuyor-sonuca-1110367167.html
2-1'lik yenilginin ardından Sergen Yalçın'dan açıklama: 'Futbolda bazen istedikleriniz olmuyor, sonuca yansımıyor'
2-1'lik yenilginin ardından Sergen Yalçın'dan açıklama: 'Futbolda bazen istedikleriniz olmuyor, sonuca yansımıyor'
Sputnik Türkiye
UEFA Uluslar A Ligi son maçında Fransa'ya deplasmanda 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Sergen Yalçın, net pozisyonlar bulmalarına karşın... 16.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-16T09:31+0300
2026-11-16T09:31+0300
2026-11-16T09:31+0300
spor
sergen yalçın
fransa
bordeaux
a milli futbol takımı
teknik direktör
arda güler
futbol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/10/1110367010_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_70103c3131e96feb1d45ddfd999c4bba.jpg
2-1'lik yenilgi ile biten Fransa-Türkiye maçının ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın "Çok net pozisyonlar yakaladık. Her iki tarafın da kazanabileceği bir maçtı. Ama futbolda bazen istedikleriniz olmuyor, sonuca yansımıyor" dedi.'Oyun planımız doğruydu'Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, takımı tebrik ederek sözlerine başladı.Futbolcularının gereken saygıyı hak ettiğini belirten Yalçın, "Oyun planımız son derece doğruydu. Yedi günde 2 maçı farklı formatla oynadık. Fransa maçında rakibe göre pozisyon aldık. Dünyanın belki de en iyi hücum hattına sahipler ama arka tarafları da sıkıntılıydı. Analizi buna göre yaptık. Beraberliği yakalayabilirdik, öne geçebilirdik. Çok net pozisyonlar yakaladık. Her iki tarafın da kazanabileceği bir maçtı. Ama futbolda bazen istedikleriniz olmuyor, sonuca yansımıyor. Ama ben ve ekibim görmemiz gerekeni gördük. Bu 6-7 günlük süreç, bizim için çok iyi oldu. Oyun formatlarını belirledik. Avrupa Şampiyonası kuralarından sonra milli takımımız hak ettiği yere gelecektir." ifadelerini kullandı.Rakibe göre oyun hazırlanacakMilli takımın bundan sonra rakiplere karşı oyun planı hazırlayacağını vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/turkiye-uefa-uluslar-a-ligi-son-macinda-fransaya-2-1-yenildi-1110363817.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/fransa-turkiye-maci-oncesi-sergen-yalcindan-mesaj-milli-takimimizin-ve-ulkemizin-galibiyete-1110349163.html
fransa
bordeaux
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/10/1110367010_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_e87ca14c5d658c5b9acfd6d04276f74b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sergen yalçın, fransa, bordeaux, a milli futbol takımı, teknik direktör, arda güler, futbol
sergen yalçın, fransa, bordeaux, a milli futbol takımı, teknik direktör, arda güler, futbol
2-1'lik yenilginin ardından Sergen Yalçın'dan açıklama: 'Futbolda bazen istedikleriniz olmuyor, sonuca yansımıyor'
UEFA Uluslar A Ligi son maçında Fransa'ya deplasmanda 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Sergen Yalçın, net pozisyonlar bulmalarına karşın mağlup olduklarını söyledi.
2-1'lik yenilgi ile biten Fransa-Türkiye maçının ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın "Çok net pozisyonlar yakaladık. Her iki tarafın da kazanabileceği bir maçtı. Ama futbolda bazen istedikleriniz olmuyor, sonuca yansımıyor" dedi.
Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, takımı tebrik ederek sözlerine başladı.
Futbolcularının gereken saygıyı hak ettiğini belirten Yalçın, "Oyun planımız son derece doğruydu. Yedi günde 2 maçı farklı formatla oynadık. Fransa maçında rakibe göre pozisyon aldık. Dünyanın belki de en iyi hücum hattına sahipler ama arka tarafları da sıkıntılıydı. Analizi buna göre yaptık. Beraberliği yakalayabilirdik, öne geçebilirdik. Çok net pozisyonlar yakaladık. Her iki tarafın da kazanabileceği bir maçtı. Ama futbolda bazen istedikleriniz olmuyor, sonuca yansımıyor. Ama ben ve ekibim görmemiz gerekeni gördük. Bu 6-7 günlük süreç, bizim için çok iyi oldu. Oyun formatlarını belirledik. Avrupa Şampiyonası kuralarından sonra milli takımımız hak ettiği yere gelecektir." ifadelerini kullandı.
Rakibe göre oyun hazırlanacak
Milli takımın bundan sonra rakiplere karşı oyun planı hazırlayacağını vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:
"Oynayacağımız rakiplere karşı oyun planı hazırlıyoruz. Burada olmamızın sebebi o. Rakibi analiz ediyoruz, ona karşı nasıl bir planla sahada olmamız gerektiğine hazırlanıyoruz. Ben Belçika maçının da belli bölümlerinde oyuncuların ciddi reaksiyon gösterdiğini düşünüyorum. Fransa, dünyanın en iyi takımlarından biri. Onlara karşı planlarımız tuttu ama sadece skora yansıtamadık. İnanılmaz pozisyonlarımız oldu. Oyun lehimize de olabilirdi, aleyhimize de olabilirdi. Bana göre bu maçta motivasyon kazandık, öz güven kazandık. İnşallah Avrupa Şampiyonası elemeleriyle beraber kazanmaya alışan bir milli takım olacak. Hiç şüpheniz olmasın."