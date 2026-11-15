https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/fransa-turkiye-maci-oncesi-sergen-yalcindan-mesaj-milli-takimimizin-ve-ulkemizin-galibiyete-1110349163.html

Fransa-Türkiye maçı öncesi Sergen Yalçın'dan mesaj: 'Milli takımımızın ve ülkemizin galibiyete ihtiyacı var'

Fransa-Türkiye maçı öncesi Sergen Yalçın'dan mesaj: 'Milli takımımızın ve ülkemizin galibiyete ihtiyacı var'

Sputnik Türkiye

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında Fransa ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Sergen Yalçın, galibiyete... 15.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-15T09:17+0300

2026-11-15T09:17+0300

2026-11-15T09:17+0300

spor

sergen yalçın

ferdi

fransa

bordeaux

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haberler

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Fransa-Türkiye maçına saatler kaldı.Fransa-Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında bu akşam deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak ve saat 22.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den canlı olarak yayınlanacak.Sergen Yalçın: Fransa maçını başka formatta oynayacağızUEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında yarın Fransa ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Sergen Yalçın, galibiyete ihtiyaçları olduğunu söyledi.Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yalçın, kazanmak istediklerini vurgulayarak sözlerine başladı.Hiç kimsenin maç kaybetmek istemeyeceğinin altını çizen 54 yaşındaki teknik adam, "Milli takımımızın ve ülkemizin galibiyete ihtiyacı var. Fiziksel olarak hazır olmayan bazı oyuncularımız var. Onları da belli sürelerde kullanmaya çalışıyoruz. Bazen pozisyon, bazen format değişikliği yapıyoruz. Belçika maçını başka formatta oynadık, Fransa maçını başka formatta oynayacağız. 5-6 farklı oyuncu olabilir. Ferdi ve Uğurcan'ın durumları bu akşam belli olacak." ifadelerini kullandı.'2-3 günde futbolda bir şeylerin değişmesi çok zor'Belçika karşısında takımın reaksiyon gösterdiğini aktaran Yalçın, "30 ile 45 arası, 45 ile 60 arası gibi negatif dönemler de oldu. Takımın moral olarak aşağı düşmesi bize ikinci golü yedirdi. Bunlar, milli takım seviyesinde olmaması gereken şeyler. Ben bu dönemi biraz daha hazırlık kampı olarak görüyorum. Biz yeni geldik, 2-3 günde futbolda bir şeylerin değişmesi çok zor. Ufak dokunuşlar yapmaya çalıştık. Bundan sonraki sürecin hazırlığı gibi oldu. Bu, kolay bir oyun değil. Aramızda olmayan oyuncular da var. Daha fit bir milli takım olduğunda mutlaka oyunlar değişecek ve skorlar bizim lehimize dönecek. Biraz sabırlı olmak lazım. Çok erken hareket ediyoruz. 6 günde 2 maça çıkacağız, bu bölümde işlerin ne kadar değişeceğini de sorgulamak gerekiyor." açıklamasında bulundu."Burada seviye çok yüksek"UEFA Uluslar A Ligi'nin çok zor bir lig olduğunu belirten Yalçın, milli takımın oynadığı rakiplerin Avrupa ve dünyada önemli sıralamalarda olduğunun altını çizdi.Fransa'nın dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu dile getiren Yalçın, "Burada seviye çok yüksek ve takımın yüzde 100 hazır olması lazım. Bu seviyede oynamak çok değerli. Ben A Ligi'nde böyle takımlarla oynamak isterim. Belki kazanamayız ama işin pozitif taraflarına bakmak gerekir. Biraz daha güven ve sakinlik ortamı olursa daha iyi olur. Birçok şeyi yapabilecek zamanımız var önümüzde." diye konuştu.Fransa karşısında forvetsiz oynamayacaklarını dile getiren Sergen Yalçın, şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/sergen-yalcin-arda-takimimizin-en-onemli-oyuncusu-ama-diger-oyuncularimiz-da-cozumlemede-bize-1110308639.html

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sergen yalçın, ferdi, fransa, bordeaux, belçika, a milli futbol takımı, haberler