https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/yeni-parti-1-olagan-kurultayinde-2-gun-parti-meclisi-ve-yuksek-disiplin-kurulu-uyeleri-belirlenecek-1110351329.html
Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı'nde 2. gün: Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek
Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı'nde 2. gün: Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek
Sputnik Türkiye
Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda ikinci gün çalışmaları başladı. Bugün partinin kayıtlı 1202 delegesi, blok liste usulüyle yapılacak seçimlerde, Parti... 15.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-15T10:33+0300
2026-11-15T10:33+0300
2026-11-15T10:34+0300
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Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı ikinci gün çalışmalarına başladı. Bugün Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek üyeleri belirlenecek.Yeni Parti'de kurultay günüAnkara Spor Salonu'ndaki Kurultay, son gündem maddelerini uygulamak üzere saat 10.00'da yeniden toplandı.Özgür Özel'in Yeni Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildiği Kurultay'ın ilk gününde, çalışma ve hesap raporları ve Kurultay Sonuç Bildirgesi raporu onaylandı.Delegeler seçecekKurultay'ın ikinci gününde ise partinin kayıtlı 1202 delegesi, blok liste usulüyle yapılacak seçimlerde, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek üyelerini belirleyecek.PM oluşacakYeni Parti Kurucular Kurulu toplantısında yapılan tüzük değişikliğiyle PM üye sayısı 80'den 150'ye çıkarıldı. Buna göre delegeler, 150 kişilik PM listesini belirleyecek.Özgür Özel konuşma yapacakKurultay, ikinci gününde yapılacak seçimlerle çalışmalarını tamamlayacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de delegelere teşekkür konuşması yapması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/selvi-hts-verileri-incelenecek-sarigulun-iddialari-inandirici-bulunursa-ozgur-ozel-hakkinda-fezleke-1110064613.html
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yeni parti, ankara, kurultay
Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı'nde 2. gün: Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek
10:33 15.11.2026 (güncellendi: 10:34 15.11.2026)
Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda ikinci gün çalışmaları başladı. Bugün partinin kayıtlı 1202 delegesi, blok liste usulüyle yapılacak seçimlerde, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek üyelerini belirleyecek.
Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı ikinci gün çalışmalarına başladı. Bugün Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek üyeleri belirlenecek.
Yeni Parti'de kurultay günü
Ankara Spor Salonu'ndaki Kurultay, son gündem maddelerini uygulamak üzere saat 10.00'da yeniden toplandı.
Özgür Özel'in Yeni Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildiği
Kurultay'ın ilk gününde, çalışma ve hesap raporları ve Kurultay Sonuç Bildirgesi raporu onaylandı.
Kurultay'ın ikinci gününde ise partinin kayıtlı 1202 delegesi, blok liste usulüyle yapılacak seçimlerde, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek üyelerini belirleyecek.
Yeni Parti Kurucular Kurulu toplantısında yapılan tüzük değişikliğiyle PM üye sayısı 80'den 150'ye çıkarıldı. Buna göre delegeler, 150 kişilik PM listesini belirleyecek.
Özgür Özel konuşma yapacak
Kurultay, ikinci gününde yapılacak seçimlerle çalışmalarını tamamlayacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de delegelere teşekkür konuşması yapması bekleniyor.