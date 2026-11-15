https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/yeni-parti-1-olagan-kurultayinde-2-gun-parti-meclisi-ve-yuksek-disiplin-kurulu-uyeleri-belirlenecek-1110351329.html

Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı'nde 2. gün: Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek

Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı'nde 2. gün: Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek

Sputnik Türkiye

Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda ikinci gün çalışmaları başladı. Bugün partinin kayıtlı 1202 delegesi, blok liste usulüyle yapılacak seçimlerde, Parti... 15.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-15T10:33+0300

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poli̇ti̇ka

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ankara

kurultay

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Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı ikinci gün çalışmalarına başladı. Bugün Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek üyeleri belirlenecek.Yeni Parti'de kurultay günüAnkara Spor Salonu'ndaki Kurultay, son gündem maddelerini uygulamak üzere saat 10.00'da yeniden toplandı.Özgür Özel'in Yeni Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildiği Kurultay'ın ilk gününde, çalışma ve hesap raporları ve Kurultay Sonuç Bildirgesi raporu onaylandı.Delegeler seçecekKurultay'ın ikinci gününde ise partinin kayıtlı 1202 delegesi, blok liste usulüyle yapılacak seçimlerde, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek üyelerini belirleyecek.PM oluşacakYeni Parti Kurucular Kurulu toplantısında yapılan tüzük değişikliğiyle PM üye sayısı 80'den 150'ye çıkarıldı. Buna göre delegeler, 150 kişilik PM listesini belirleyecek.Özgür Özel konuşma yapacakKurultay, ikinci gününde yapılacak seçimlerle çalışmalarını tamamlayacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de delegelere teşekkür konuşması yapması bekleniyor.

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