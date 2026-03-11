Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/universiteye-baslama-yasi-15e-dusebilir-zorunlu-egitim-suresi-kisalacak-mi--1104163025.html
Üniversiteye başlama yaşı 15'e düşebilir: Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı?
Üniversiteye başlama yaşı 15'e düşebilir: Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı?
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasına yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tekin; 15-16 yaşlarından... 11.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-11T09:22+0300
2026-03-11T09:22+0300
türki̇ye
eğitim
okul öncesi eğitim
milli eğitim bakanlığı (meb)
milli eğitim bakanlığı
üniversite
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099988654_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c9fd3ea5cd368304e6f8616ae0c80307.jpg
Katıldığı bir televizyon programında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünya genelinde yükseköğretime başlama yaşının aşağıya çekildiğini hatırlattı. Üniversiteye başlama yaşı 15'e mi düşüyor?Bu kapsamda çocukların 15-16 yaşlarından itibaren yükseköğretime gidebilecekleri bir mekanizma oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.12 yıllık zorunlu eğitim okul öncesinden başlayabilirBunun için de 12 yıllık zorunlu eğitimi okul öncesinden başlatarak zorunlu eğitim süresini kısaltmayı düşündüklerini belirtti.Kamuoyuna sunuldu, net karar yokKonuyla ilgili henüz bir karar alınmadığını da vurgulayan Bakan Tekin, "Herhangi bir karar almadan önce bu kararın kamuoyunda tartışılmasını istiyoruz." dedi.Düzenleme için yasa değişikliği gerektiğini de hatırlatan Bakan Tekin, "Biz bu tartışmaları izler, yasa koyucuya bu konudaki önerilerimizi sunarız. Nihayetinde takdir Meclisindir." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260302/universite-sinavina-girecekler-dikkat-yks-basvurularinda-son-gun-1103929486.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099988654_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7441a7bb7764aa1fec0508aa66656b9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
üniversiteye başlama yaşı 15'e düşebilir: zorunlu eğitim süresi kısalacak mı?
üniversiteye başlama yaşı 15'e düşebilir: zorunlu eğitim süresi kısalacak mı?

Üniversiteye başlama yaşı 15'e düşebilir: Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı?

09:22 11.03.2026
© AAÖzel okul
Özel okul - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2026
© AA
Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasına yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tekin; 15-16 yaşlarından itibaren yükseköğretime gidilebilecek bir mekanizma oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
Katıldığı bir televizyon programında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünya genelinde yükseköğretime başlama yaşının aşağıya çekildiğini hatırlattı.

Üniversiteye başlama yaşı 15'e mi düşüyor?

Bu kapsamda çocukların 15-16 yaşlarından itibaren yükseköğretime gidebilecekleri bir mekanizma oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

12 yıllık zorunlu eğitim okul öncesinden başlayabilir

Bunun için de 12 yıllık zorunlu eğitimi okul öncesinden başlatarak zorunlu eğitim süresini kısaltmayı düşündüklerini belirtti.

Kamuoyuna sunuldu, net karar yok

Konuyla ilgili henüz bir karar alınmadığını da vurgulayan Bakan Tekin, "Herhangi bir karar almadan önce bu kararın kamuoyunda tartışılmasını istiyoruz." dedi.

Düzenleme için yasa değişikliği gerektiğini de hatırlatan Bakan Tekin, "Biz bu tartışmaları izler, yasa koyucuya bu konudaki önerilerimizi sunarız. Nihayetinde takdir Meclisindir." ifadesini kullandı.
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2026
TÜRKİYE
Üniversite sınavına girecekler dikkat: YKS başvurularında son gün
2 Mart, 12:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала