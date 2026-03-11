https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/universiteye-baslama-yasi-15e-dusebilir-zorunlu-egitim-suresi-kisalacak-mi--1104163025.html

Üniversiteye başlama yaşı 15'e düşebilir: Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasına yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tekin; 15-16 yaşlarından... 11.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-11T09:22+0300

2026-03-11T09:22+0300

2026-03-11T09:22+0300

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünya genelinde yükseköğretime başlama yaşının aşağıya çekildiğini hatırlattı. Üniversiteye başlama yaşı 15'e mi düşüyor?Bu kapsamda çocukların 15-16 yaşlarından itibaren yükseköğretime gidebilecekleri bir mekanizma oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.12 yıllık zorunlu eğitim okul öncesinden başlayabilirBunun için de 12 yıllık zorunlu eğitimi okul öncesinden başlatarak zorunlu eğitim süresini kısaltmayı düşündüklerini belirtti.Kamuoyuna sunuldu, net karar yokKonuyla ilgili henüz bir karar alınmadığını da vurgulayan Bakan Tekin, "Herhangi bir karar almadan önce bu kararın kamuoyunda tartışılmasını istiyoruz." dedi.Düzenleme için yasa değişikliği gerektiğini de hatırlatan Bakan Tekin, "Biz bu tartışmaları izler, yasa koyucuya bu konudaki önerilerimizi sunarız. Nihayetinde takdir Meclisindir." ifadesini kullandı.

2026

üniversiteye başlama yaşı 15'e düşebilir: zorunlu eğitim süresi kısalacak mı?