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Rize'de 2 yıl önce 3 evin yıkıldığı yerde yeniden heyelan meydana geldi
Rize'de 2 yıl önce 3 evin yıkıldığı yerde yeniden heyelan meydana geldi
Sputnik Türkiye
Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası bazı noktalarda heyelan meydana geldi. Bu noktalardan bazılarında 2 yıl önce de heyelan yaşandığı... 15.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-15T18:21+0300
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Rize'nin Çayeli ilçesi genelinde aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Derecik köyünde yamaçtan kopan toprak kütlesi dere yatağına sürüklendi.Muhtar Ramazan Küçüksarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki yıl önce 3 evin yıkıldığı bölgede yeniden heyelan meydana geldiğini söyledi.Yamacın üst kısmındaki evlerde kimsenin bulunmadığını belirten Küçüksarı, heyelan sahasındaki gelişmelerin ilgili kurumlarca takip edildiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/iki-ilce-arasi-mesafe-45-dakikadan-20-dakikaya-dusecek-ilk-kar-dusmeden-1-tupu-acacagiz-1110360529.html
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heyelan, rize, sağanak
heyelan, rize, sağanak

Rize'de 2 yıl önce 3 evin yıkıldığı yerde yeniden heyelan meydana geldi

18:21 15.11.2026
© AA / Ayfer KoçalRize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı noktalarda heyelan meydana geldi
Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı noktalarda heyelan meydana geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2026
© AA / Ayfer Koçal
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Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası bazı noktalarda heyelan meydana geldi. Bu noktalardan bazılarında 2 yıl önce de heyelan yaşandığı bildirildi.
Rize'nin Çayeli ilçesi genelinde aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Derecik köyünde yamaçtan kopan toprak kütlesi dere yatağına sürüklendi.
Muhtar Ramazan Küçüksarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki yıl önce 3 evin yıkıldığı bölgede yeniden heyelan meydana geldiğini söyledi.
Yamacın üst kısmındaki evlerde kimsenin bulunmadığını belirten Küçüksarı, heyelan sahasındaki gelişmelerin ilgili kurumlarca takip edildiğini kaydetti.
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