https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/rizede-2-yil-once-3-evin-yikildigi-yerde-yeniden-heyelan-meydana-geldi-1110361938.html

Rize'de 2 yıl önce 3 evin yıkıldığı yerde yeniden heyelan meydana geldi

Rize'de 2 yıl önce 3 evin yıkıldığı yerde yeniden heyelan meydana geldi

Sputnik Türkiye

Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası bazı noktalarda heyelan meydana geldi. Bu noktalardan bazılarında 2 yıl önce de heyelan yaşandığı... 15.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-15T18:21+0300

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Rize'nin Çayeli ilçesi genelinde aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Derecik köyünde yamaçtan kopan toprak kütlesi dere yatağına sürüklendi.Muhtar Ramazan Küçüksarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki yıl önce 3 evin yıkıldığı bölgede yeniden heyelan meydana geldiğini söyledi.Yamacın üst kısmındaki evlerde kimsenin bulunmadığını belirten Küçüksarı, heyelan sahasındaki gelişmelerin ilgili kurumlarca takip edildiğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/iki-ilce-arasi-mesafe-45-dakikadan-20-dakikaya-dusecek-ilk-kar-dusmeden-1-tupu-acacagiz-1110360529.html

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