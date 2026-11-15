https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/rizede-2-yil-once-3-evin-yikildigi-yerde-yeniden-heyelan-meydana-geldi-1110361938.html
Rize'de 2 yıl önce 3 evin yıkıldığı yerde yeniden heyelan meydana geldi
Rize'de 2 yıl önce 3 evin yıkıldığı yerde yeniden heyelan meydana geldi
Sputnik Türkiye
Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası bazı noktalarda heyelan meydana geldi. Bu noktalardan bazılarında 2 yıl önce de heyelan yaşandığı... 15.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-15T18:21+0300
2026-11-15T18:21+0300
2026-11-15T18:21+0300
türki̇ye
heyelan
rize
sağanak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/0f/1110361781_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_31427bbed5b61520357cd0ccfa95465f.jpg
Rize'nin Çayeli ilçesi genelinde aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Derecik köyünde yamaçtan kopan toprak kütlesi dere yatağına sürüklendi.Muhtar Ramazan Küçüksarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki yıl önce 3 evin yıkıldığı bölgede yeniden heyelan meydana geldiğini söyledi.Yamacın üst kısmındaki evlerde kimsenin bulunmadığını belirten Küçüksarı, heyelan sahasındaki gelişmelerin ilgili kurumlarca takip edildiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/iki-ilce-arasi-mesafe-45-dakikadan-20-dakikaya-dusecek-ilk-kar-dusmeden-1-tupu-acacagiz-1110360529.html
türki̇ye
rize
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/0f/1110361781_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_e98c1eca85965857cf7f14203b9e9fe7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
heyelan, rize, sağanak
Rize'de 2 yıl önce 3 evin yıkıldığı yerde yeniden heyelan meydana geldi
Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası bazı noktalarda heyelan meydana geldi. Bu noktalardan bazılarında 2 yıl önce de heyelan yaşandığı bildirildi.
Rize'nin Çayeli ilçesi genelinde aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Derecik köyünde yamaçtan kopan toprak kütlesi dere yatağına sürüklendi.
Muhtar Ramazan Küçüksarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki yıl önce 3 evin yıkıldığı bölgede yeniden heyelan meydana geldiğini söyledi.
Yamacın üst kısmındaki evlerde kimsenin bulunmadığını belirten Küçüksarı, heyelan sahasındaki gelişmelerin ilgili kurumlarca takip edildiğini kaydetti.