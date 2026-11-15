SPK'dan 'olağanüstü tasfiyede halka açık ortaklıkların geri aldığı paylara ilişkin' açıklama: 'Eksik veya hatalı'

Tasfiye kapsamındaki fonların portföylerinde bulunan payların, miktarları ve ilgili payların piyasa derinliğiyle likidite koşulları dikkate alınmaksızın doğrudan Borsada satışa konu edilmesi, satış baskısı oluşturarak pay fiyatlarının olumsuz etkilenmesine ve fon varlıklarının daha düşük bedellerle nakde çevrilmesine yol açabilecektir.

Bu çerçevede, kural bazlı bir yaklaşımla ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, fon portföylerinde bulunan payların Borsada oluşan son işlem günü kapanış fiyatı esas alınarak ilgili ortaklıklara satılması imkânı tanınmak suretiyle, piyasa koşullarından kaynaklanabilecek olumsuz fiyat etkilerinin sınırlandırılması ve fon varlıklarının objektif bir fiyat ölçütü üzerinden nakde dönüştürülerek fon katılma payı sahiplerinin menfaatlerinin korunması amaçlanmaktadır.