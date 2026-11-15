https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/spkdan-olaganustu-tasfiyede-halka-acik-ortakliklarin-geri-aldigi-paylara-iliskin-aciklama-1110362609.html
SPK'dan 'olağanüstü tasfiyede halka açık ortaklıkların geri aldığı paylara ilişkin' açıklama: 'Eksik veya hatalı'
SPK'dan 'olağanüstü tasfiyede halka açık ortaklıkların geri aldığı paylara ilişkin' açıklama: 'Eksik veya hatalı'
Sputnik Türkiye
SPK, olağanüstü tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarının portföylerinde yer alan payların doğrudan borsada satılması yerine ilgili ortaklıklara geri alım... 15.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-15T20:22+0300
2026-11-15T20:22+0300
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), olağanüstü tasfiyede halka açık ortaklıkların geri aldığı paylara ilişkin açıklamada bulundu.Basında yer alan bazı haberlerde, SPK tarafından olağanüstü tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarının portföylerinde bulunan payların, tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından ilgili halka açık ortaklıklara geri alım yoluyla satılması suretiyle gerçekleştirilen işlemlerin niteliği ve amacı hakkında eksik veya hatalı değerlendirmelere yer verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/bakan-simsek-oyle-bir-anlatiliyor-ki-sanki-fonlardaki-her-sey-kayboldu-bir-sey-odenmeyecek-boyle-1110358116.html
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sermaye piyasası kurulu (spk), fon, türkiye
sermaye piyasası kurulu (spk), fon, türkiye
SPK'dan 'olağanüstü tasfiyede halka açık ortaklıkların geri aldığı paylara ilişkin' açıklama: 'Eksik veya hatalı'
20:22 15.11.2026 (güncellendi: 20:26 15.11.2026)
SPK, olağanüstü tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarının portföylerinde yer alan payların doğrudan borsada satılması yerine ilgili ortaklıklara geri alım yoluyla devredilmesine ilişkin açıklama yaptı. Kurul, bu satış yöntemiyle piyasadaki olası satış baskısının önlenmesinin ve fon yatırımcılarının haklarının korunmasının amaçlandığını bildirdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), olağanüstü tasfiyede halka açık ortaklıkların geri aldığı paylara ilişkin açıklamada bulundu.
Basında yer alan bazı haberlerde, SPK tarafından olağanüstü tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarının portföylerinde bulunan payların, tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından ilgili halka açık ortaklıklara geri alım yoluyla satılması suretiyle gerçekleştirilen işlemlerin niteliği ve amacı hakkında eksik veya hatalı değerlendirmelere yer verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Tasfiye kapsamındaki fonların portföylerinde bulunan payların, miktarları ve ilgili payların piyasa derinliğiyle likidite koşulları dikkate alınmaksızın doğrudan Borsada satışa konu edilmesi, satış baskısı oluşturarak pay fiyatlarının olumsuz etkilenmesine ve fon varlıklarının daha düşük bedellerle nakde çevrilmesine yol açabilecektir.
Bu çerçevede, kural bazlı bir yaklaşımla ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, fon portföylerinde bulunan payların Borsada oluşan son işlem günü kapanış fiyatı esas alınarak ilgili ortaklıklara satılması imkânı tanınmak suretiyle, piyasa koşullarından kaynaklanabilecek olumsuz fiyat etkilerinin sınırlandırılması ve fon varlıklarının objektif bir fiyat ölçütü üzerinden nakde dönüştürülerek fon katılma payı sahiplerinin menfaatlerinin korunması amaçlanmaktadır.