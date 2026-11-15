https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/son-dakika-haberleri-iran-bahreyndeki-abd-ussunu-hedef-aldigini-duyurdu-bolgede-gerilim-tekrar-tirmaniyor-1110348329.html

İran, Bahreyn'deki ABD üssünü hedef aldığını duyurdu: Bölgede gerilim tekrar tırmanıyor

İran, Bahreyn'deki ABD üssünü hedef aldığını duyurdu: Bölgede gerilim tekrar tırmanıyor

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'deki Riffa Hava Üssü'nde bulunan ABD hava savunma sistemine ait radarı 6 İHA ile hedef aldığını bildirdi. İran'ın olası füze sayısı tahmin edildi. İşte detaylar...

2026-11-15T09:04+0300

2026-11-15T09:04+0300

2026-11-15T09:04+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

suudi arabistan

ortadoğu

husiler

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İran, ABD'nin askeri operasyonlarına karşılık, Körfez'deki Amerikan askeri varlıklarını hedef almaya devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'deki Riffa Hava Üssü'nde bulunan ABD'ye ait hava savunma tesisinin radarını 6 insansız hava aracıyla (İHA) vurduğu yönünde bir açıklama yaptı.İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nda yayımlanan açıklamasında ayrıca Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam ettiği aktarılarak, ABD'nin herhangi bir saldırganlık eylemine ‘daha sert ve yıkıcı bir karşılık’ verileceği yönünde bir uyarı yapıldı.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise İran'ın son saldırı iddiasına ilişkin henüz açıklama yapmadı.İran'ın açıklamasının ardından Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkede olası tehdit bulunduğuna ilişkin uyarılar yayımladı. Başkent Manama'da yaklaşık üç saat içinde iki kez alarm verilirken, vatandaşlardan sakin olmaları ve en yakın güvenli bölgeye geçmeleri istendi.'İran'ın elinde 2 bin 500'e kadar füze olabilir'Öte yandan Amerika merkezli Wall Street Journal'ın (WSJ) ABD'li istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberine göre İran'ın, ABD ve İsrail'in aylar süren saldırılarına rağmen envanterinde bin 500 ila 2 bin 500 arasında füze bulunduruyor olabileceği tahmin ediliyor.Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon 3 dron düşürdüÖte yandan Yemen'de Husiler ile çatışan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, üç saat içinde Husiler tarafından fırlatıldığı belirtilen 3 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.Husiler ise Suudi Arabistan'a ait bir uçağı ülkenin kuzeyindeki el-Cevf bölgesi üzerinde düşürdüklerini ileri sürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/kushner-ukrayna-icin-cigir-acici-yeni-cozum-fikirleri-gundemde-1110348115.html

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