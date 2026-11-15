https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/rus-gucleri-rovno-bolgesinde-ukrayna-ordusunun-cikarlari-dogrultusunda-calistirilan-bir-trafo-1110354006.html
Rus güçleri, Rovno bölgesinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda çalıştırılan bir trafo merkezini vurdu
Rus güçleri, Rovno bölgesinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda çalıştırılan bir trafo merkezini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Rovno bölgesinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda çalıştırılan bir trafo merkezini vurduğunu... 15.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-15T11:02+0300
2026-11-15T11:02+0300
2026-11-15T11:02+0300
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rusya savunma bakanlığı
ukrayna
rus ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
askeri malzeme
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i̇ha
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun dün gece saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemeye yönelik enerji altyapı tesislerine, liman ve demiryolları altyapısına, ayrıca askeri malzeme taşımak için kullanılan deniz araçlarına yönelik insansız hava araçlı (İHA) saldırılar düzenlemeye devam ettiğini bildirdi.Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:▪️ Rovno bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı lojistik merkezlerini besleyen elektrik trafo merkezi;▪️ Çernomorsk limanında askeri malzemelerin boşaltılmasını ve depolanmasını sağlayan feribot terminali, liman yönetim binası ve elektrik trafosu;▪️ Dnepropetrovsk tren istasyonu bölgesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarları için kullanılan iki lokomotif;▪️ Karadeniz'de Odessa limanına askeri malzeme ve çift kullanımlı malzemeleri taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.Bakanlık, nöbetteki hava savunma sistemlerinin dün gece Rusya'nın farklı bölgelerinde Ukrayna'ya ait 533 insansız hava aracı (İHA) önlediği bilgisini de verdi.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarının aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri vuruyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/rus-ordusu-ukraynanin-en-buyuk-metalurji-isletmesini-vurdu-1109624989.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, askeri malzeme, kuru yük gemisi, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kiev
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, askeri malzeme, kuru yük gemisi, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kiev
Rus güçleri, Rovno bölgesinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda çalıştırılan bir trafo merkezini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Rovno bölgesinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda çalıştırılan bir trafo merkezini vurduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun dün gece saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemeye yönelik enerji altyapı tesislerine, liman ve demiryolları altyapısına, ayrıca askeri malzeme taşımak için kullanılan deniz araçlarına yönelik insansız hava araçlı (İHA) saldırılar düzenlemeye devam ettiğini bildirdi.
Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:
▪️ Rovno bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı lojistik merkezlerini besleyen elektrik trafo merkezi;
▪️ Çernomorsk limanında askeri malzemelerin boşaltılmasını ve depolanmasını sağlayan feribot terminali, liman yönetim binası ve elektrik trafosu;
▪️ Dnepropetrovsk tren istasyonu bölgesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarları için kullanılan iki lokomotif;
▪️ Karadeniz'de Odessa limanına askeri malzeme ve çift kullanımlı malzemeleri taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.
Bakanlık, nöbetteki hava savunma sistemlerinin dün gece Rusya'nın farklı bölgelerinde Ukrayna'ya ait 533 insansız hava aracı (İHA) önlediği bilgisini de verdi.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarının aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri vuruyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.