Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/rus-gucleri-rovno-bolgesinde-ukrayna-ordusunun-cikarlari-dogrultusunda-calistirilan-bir-trafo-1110354006.html
Rus güçleri, Rovno bölgesinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda çalıştırılan bir trafo merkezini vurdu
Rus güçleri, Rovno bölgesinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda çalıştırılan bir trafo merkezini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Rovno bölgesinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda çalıştırılan bir trafo merkezini vurduğunu... 15.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-15T11:02+0300
2026-11-15T11:02+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
rus ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
askeri malzeme
kuru yük gemisi
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/02/1106941914_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_91e21956f1dc9687336b21f4dfbeae87.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun dün gece saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemeye yönelik enerji altyapı tesislerine, liman ve demiryolları altyapısına, ayrıca askeri malzeme taşımak için kullanılan deniz araçlarına yönelik insansız hava araçlı (İHA) saldırılar düzenlemeye devam ettiğini bildirdi.Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:▪️ Rovno bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı lojistik merkezlerini besleyen elektrik trafo merkezi;▪️ Çernomorsk limanında askeri malzemelerin boşaltılmasını ve depolanmasını sağlayan feribot terminali, liman yönetim binası ve elektrik trafosu;▪️ Dnepropetrovsk tren istasyonu bölgesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarları için kullanılan iki lokomotif;▪️ Karadeniz'de Odessa limanına askeri malzeme ve çift kullanımlı malzemeleri taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.Bakanlık, nöbetteki hava savunma sistemlerinin dün gece Rusya'nın farklı bölgelerinde Ukrayna'ya ait 533 insansız hava aracı (İHA) önlediği bilgisini de verdi.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarının aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri vuruyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/rus-ordusu-ukraynanin-en-buyuk-metalurji-isletmesini-vurdu-1109624989.html
rusya
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/02/1106941914_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_83a99f9beccfef90be1faf74790bd0de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, askeri malzeme, kuru yük gemisi, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kiev
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, askeri malzeme, kuru yük gemisi, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kiev

Rus güçleri, Rovno bölgesinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda çalıştırılan bir trafo merkezini vurdu

11:02 15.11.2026
© Sputnik / Станислав КрасильниковRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Rovno bölgesinde Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda çalıştırılan bir trafo merkezini vurduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun dün gece saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemeye yönelik enerji altyapı tesislerine, liman ve demiryolları altyapısına, ayrıca askeri malzeme taşımak için kullanılan deniz araçlarına yönelik insansız hava araçlı (İHA) saldırılar düzenlemeye devam ettiğini bildirdi.
Bakanlığın paylaştığı hedef listesine göre:

▪️ Rovno bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı lojistik merkezlerini besleyen elektrik trafo merkezi;

▪️ Çernomorsk limanında askeri malzemelerin boşaltılmasını ve depolanmasını sağlayan feribot terminali, liman yönetim binası ve elektrik trafosu;

▪️ Dnepropetrovsk tren istasyonu bölgesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çıkarları için kullanılan iki lokomotif;

▪️ Karadeniz'de Odessa limanına askeri malzeme ve çift kullanımlı malzemeleri taşıyan bir kuru yük gemisi vuruldu.
Bakanlık, nöbetteki hava savunma sistemlerinin dün gece Rusya'nın farklı bölgelerinde Ukrayna'ya ait 533 insansız hava aracı (İHA) önlediği bilgisini de verdi.
Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hedeflere yönelik saldırılarının aksine yalnızca askeri sanayi tesislerini ve diğer askeri hedefleri vuruyor. Operasyonlarda hava konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor. Bu gelişmiş sistemler, başkent Kiev de dahil olmak üzere tüm Ukrayna topraklarındaki herhangi bir hedefi imha edebilecek kapasiteye sahip.
Ukrayna ordusunun altyapısına yönelik füze saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu Ukrayna’nın en büyük metalürji işletmesini vurdu
17 Ekim, 09:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала