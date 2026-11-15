https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/rus-diplomat-ukraynada-iskencehanelere-dusenler-icin-ihtimaller-cephe-uzuv-kaybi-veya-olum-1110361227.html

Rus diplomat: Ukrayna’da işkencehanelere düşenler için ihtimaller cephe, uzuv kaybı veya ölüm

Rus diplomat: Ukrayna’da işkencehanelere düşenler için ihtimaller cephe, uzuv kaybı veya ölüm

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, Ukrayna’daki işkencehanelere düşen insanların karşı karşıya kaldığı olasılıkları 'cephe, uzuv... 15.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-15T17:31+0300

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2026-11-15T17:31+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Sputnik'e demecinde Ukrayna’daki işkencehanelere düşen insanların cepheye gönderilmenin yanı sıra dayak sonucu sakatlık ya da ölüm ihtimalleriyle karşı karşıya olduklarını belirtti.Bazı durumlarda insanları askerlik görevine devam etmeleri imkansız hale gelecek şekilde sakatladıklarını anlatan Miroşnik, bu tür vakalarda mağdurların raporlu olarak terhis edildiklerini sözlerine ekledi.Rus diplomat, ancak silah arkadaşlarından ve hatta bizzat faillerden birinin cesedi nereye defnettiklerini açıklamaya karar vermesi durumunda kurbanların ailelerinin gerçek akıbetlerini öğrenebildiklerini ifade etti.Kiev yakınlarındaki bodrum skandalı2 Kasım tarihinde Kiev yakınlarındaki müstakil bir evin altında yaklaşık 40 erkeğin zorla alıkonulduğu bir bodrum katının ortaya çıkması ülkede büyük yankı uyandırmıştı. Olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin bölgeye sağlık ekiplerinin ve vatandaşların yaklaşmasını engellemeye çalıştığı, ancak artan kalabalık karşısında geri adım atmak zorunda kaldığı bildirilmişti.Söz konusu yerleşkenin, zorla silah altına alınanlar ile birliklerinden ayrılan askerler için gizli bir tecrit merkezi olarak kullanıldığı, mağdurlar arasında ağır izler taşıyan 14 yaşında bir çocuğun da bulunduğu tespit edilmişti. Yaralı vaziyette kurtarılan mahkumlar hastanelere sevk edilirken, sürecin ardından yetkili makamlar nezdinde benzer yapılara yönelik tartışmalar hız kazanmıştı. Ancak ilerleyen günlerde protestolara katılan isimlerin gözaltına alınması ve olayların ‘provokasyon’ olarak nitelendirilmesi, konunun ana akım medya tarafından örtbas edilmeye çalışıldığı yönündeki eleştirileri beraberinde getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/harkovda-gizli-hapishane-alarmi-ukrayna-ordusu-kacak-askerler-icin-muhafiz-sevk-ediyor-1110123955.html

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