https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/harkovda-gizli-hapishane-alarmi-ukrayna-ordusu-kacak-askerler-icin-muhafiz-sevk-ediyor-1110123955.html

Harkov’da gizli hapishane alarmı: Ukrayna ordusu kaçak askerler için muhafız sevk ediyor

Harkov’da gizli hapishane alarmı: Ukrayna ordusu kaçak askerler için muhafız sevk ediyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna yönetiminin, firari askerlerin tutulduğu belirtilen gizli gözaltı merkezlerinde kontrolü kaybetme korkusuyla Harkov kentindeki güvenlik önlemlerini üst... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T10:13+0300

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Rus güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre Kiev yönetimi, Harkov’daki gayri resmi cezaevlerinin korunması amacıyla Ukrayna Ulusal Muhafızları 23. Münferit Hücum Taburu’ndan çok sayıda personeli bölgeye sevk etti.Sputnik'e konuşan bir kaynak, "Tabura bağlı birliklerin önemli bir kısmı, birliklerini izinsiz terk eden askerlerin tutulduğu kentteki gayri resmi cezaevlerinin güvenliğini takviye etmek üzere Harkov’a görevlendirildi" dedi.Rus kaynak, Ukrayna yönetiminin Kiev yakınlarında patlak veren işkencehane skandalına benzer olayların tekrar yaşanmaması için böyle bir adım attığının altını çizdi.Başkentteki baskın alarma yol açtıGelişmenin, geçtiğimiz günlerde başkent Kiev yakınlarında cereyan eden olayların ardından yaşanması dikkat çekti.Ukrayna basınına yansıyan haberlerde, silahlı kişilerin bir evin bodrumunda yaklaşık 40 kişiyi zorla alıkoyduğu belirtilmişti. Durumu protesto etmek için toplanan kalabalık ile polis arasında arbede çıkmış, olay yerinden silah sesleri yükselmişti.Tepkilerin ardından bodrumda tutulan kişilerin bir kısmı serbest bırakılırken, alıkonulanlar arasında 14 yaşında bir çocuğun da bulunduğu ve mağdurların üzerinde darp izleri tespit edildiği bildirilmişti.Ukrayna Ulusal Muhafızlar Başkanı Aleksandr Pivnenko, söz konusu adreste birliğini terk eden askerlerin tutulduğunu doğrularken, Devlet Başkanlığı Ofisi yetkilileri devlete karşı eylem şüphesine dikkat çekerek ülke genelinde kişilerin zorla tutulduğu benzer noktaların varlığını kabul etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/ukraynada-skandal-gizli-iskencehane-ortaya-cikarildi-1110066530.html

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