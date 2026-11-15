https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/ronaldinho-11-yil-sonra-sahalara-dondu-1110363059.html

Ronaldinho 11 yıl sonra sahalara döndü

Ronaldinho 11 yıl sonra sahalara döndü

Sputnik Türkiye

Profesyonel futbol kariyerini 2015'te noktalayan Ronaldinho, Ravenna formasıyla futbol hayatına geri döndü. Yaz döneminde kulüple ile sözleşme imzalayan... 15.11.2026, Sputnik Türkiye

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spor

ronaldinho

ravenna

barcelona

dünya kupası

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Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, 46 yaşında İtalya 3. Lig (Serie C) takımı Ravenna'nın formasıyla 11 yılın ardından sahalara döndü.Ravenna'nın Forli ile oynadığı derbide ilk 11'de sahaya çıkan Ronaldinho karşılaşmanın ilk 45 dakikasında forma giydi. Bu sürede 28 kez topla buluşan Brezilyalı yıldız ilk golde asist yapan Lonardi'ye pas vererek atağı başlattı ve takımının 1-0 öne geçmesine katkıda bulundu. Ligde ikinci sırada yer alan Ravenna, Giulio Donati ve Simone Rabbi'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.Biletleri tükenen maç için Bruno Benelli Stadı'nda, Ronaldinho'ya ve yıllarca giydiği 10 numaralı formaya ithafen "R10" adı verilen geçici bir tribün inşa edildi. Maç birçok ülkede canlı yayımlandı.Ronaldinho'nun kariyeriFutbol tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Ronaldinho, Brezilya ile 2002 FIFA Dünya Kupası'nı, Barcelona ile 2006'da UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.Barcelona ve Milan ile lig şampiyonlukları yaşayan Ronaldinho, 2005'te Ballon d'Or ve FIFA Yılın Futbolcusu ödüllerine layık görüldü.Ronaldinho, kariyerinde Paris Saint-Germain'in yanı sıra Brezilya'da Gremio, Flamengo, Atletico Mineiro ve Fluminense, Meksika'da ise Queretaro formalarını giydi.

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