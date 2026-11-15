https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/iki-ilce-arasi-mesafe-45-dakikadan-20-dakikaya-dusecek-ilk-kar-dusmeden-1-tupu-acacagiz-1110360529.html

İki ilçe arası mesafe 45 dakikadan 20 dakikaya düşecek: 'İlk kar düşmeden 1. tüpü açacağız'

İki ilçe arası mesafe 45 dakikadan 20 dakikaya düşecek: 'İlk kar düşmeden 1. tüpü açacağız'

Sputnik Türkiye

Sivas’ta Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki ulaşım süresini 45 dakikadan 20 dakikaya düşürecek Geminbeli Tüneli'nde sona doğru gelindi. TBMM AK Parti Grup... 15.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-15T16:37+0300

2026-11-15T16:37+0300

2026-11-15T16:37+0300

türki̇ye

abdullah güler

suşehri

zara

geminbeli tüneli

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

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Sivas'ı Karadeniz'e bağlayacak Geminbeli Tüneli'nde çalışmaların birkaç hafta içinde tamamlanması ve hava koşullarının elvermesi halinde ilk tüpte araç geçişinin sağlanması hedefleniyor.AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile birlikte, Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'ne yapılan Geminbeli Tüneli'nde incelemede bulundu, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.Güler, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, halihazırda tünelin Suşehri çıkış noktasında olduklarını söyledi.Zara giriş noktasındaki çalışmaların devam ettiğini, hem asfalt serimi hem de ikinci tüpün ara bölmesindeki yaklaşık 350 metrelik bölümde dolgu ve zemin iyileştirmelerinin sürdüğünü ifade eden Güler, birkaç hafta içerisinde dolgu ve zemin iyileştirme çalışmalarıyla birlikte bu alandaki asfalt seriminin de tamamlanacağını belirtti.Hava durumuna bağlıGüler, projede yer alanlara özverili ve gayretli çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederek, şunları kaydetti:Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında inşa edilen Geminbeli Tüneli, İç Anadolu ile Karadeniz arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak. Proje, Akdeniz-Karadeniz ulaşım koridorunun da önemli bağlantılarından biri olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/konya-antalya-yolculugu-alacabel-tuneli-ile-20-dakika-kisalacak-1108534462.html

türki̇ye

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Sputnik Türkiye

abdullah güler, suşehri, zara, geminbeli tüneli, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı