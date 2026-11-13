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Batı basını: Von der Leyen’in Rusya ile güvenlik diyaloğu önerisi AB’de görüş ayrılığına yol açtı
Batı basını: Von der Leyen’in Rusya ile güvenlik diyaloğu önerisi AB’de görüş ayrılığına yol açtı
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Bloomberg, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Avrupa güvenliği konusunda Rusya ile diyalog başlatılabileceğini belirtmesinin Avrupa Birliği (AB)... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T21:48+0300
2026-11-13T21:48+0300
dünya
avrupa birliği
ab
rusya
müzakere
ukrayna
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avrupa
ursula von der leyen
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Bloomberg’in haberine göre Moskova’nın, Ukrayna barış müzakereleri kapsamında Avrupa’nın güvenliğine ilişkin konuların da ele alınmasını talep etmesi, AB içindeki görüş ayrılıklarına yol açtı.Haberde, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile bazı Avrupalı liderlerin, ABD ve Rusya’nın sürece katılımını sürdürmek amacıyla müzakerelere hazır olunması gerektiğini kapalı görüşmelerde dile getirdiği belirtildi.Bazı Avrupalı siyasetçilerin ise bu girişime sert tepki göstererek önceliğin ateşkesin sağlanmasına verilmesi gerektiğini savunduğu aktarıldı.Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin Abu Dabi’de yürüttüğü istişareler çarşamba günü sona erdi. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Rus müzakere heyeti başkanı Vladimir Medinskiy, üçlü görüşmelerin ardından, tarafların barışa bir adım daha yaklaştığını ancak bundan sonraki sürecin büyük ölçüde tüm katılımcıların tutumuna bağlı olduğunu belirtti. Medinskiy, görüşmelerin ana gündemini, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesinin ardından Avrupa’da planlanan güvenlik mimarisinin oluşturduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/bati-basini-ab-rusya-ile-temaslar-icin-muzakere-heyetini-belirledi-1110334661.html
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avrupa birliği, ab, rusya, müzakere, ukrayna, batı, avrupa, ursula von der leyen, avrupa komisyonu, vladimir medinskiy
avrupa birliği, ab, rusya, müzakere, ukrayna, batı, avrupa, ursula von der leyen, avrupa komisyonu, vladimir medinskiy

Batı basını: Von der Leyen’in Rusya ile güvenlik diyaloğu önerisi AB’de görüş ayrılığına yol açtı

21:48 13.11.2026
© AP Photo / Virginia MayoAB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
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Bloomberg, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Avrupa güvenliği konusunda Rusya ile diyalog başlatılabileceğini belirtmesinin Avrupa Birliği (AB) içinde tartışmalara neden olduğunu bildirdi.
Bloomberg’in haberine göre Moskova’nın, Ukrayna barış müzakereleri kapsamında Avrupa’nın güvenliğine ilişkin konuların da ele alınmasını talep etmesi, AB içindeki görüş ayrılıklarına yol açtı.
Haberde, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile bazı Avrupalı liderlerin, ABD ve Rusya’nın sürece katılımını sürdürmek amacıyla müzakerelere hazır olunması gerektiğini kapalı görüşmelerde dile getirdiği belirtildi.
Bazı Avrupalı siyasetçilerin ise bu girişime sert tepki göstererek önceliğin ateşkesin sağlanmasına verilmesi gerektiğini savunduğu aktarıldı.
Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin Abu Dabi’de yürüttüğü istişareler çarşamba günü sona erdi. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Rus müzakere heyeti başkanı Vladimir Medinskiy, üçlü görüşmelerin ardından, tarafların barışa bir adım daha yaklaştığını ancak bundan sonraki sürecin büyük ölçüde tüm katılımcıların tutumuna bağlı olduğunu belirtti. Medinskiy, görüşmelerin ana gündemini, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesinin ardından Avrupa’da planlanan güvenlik mimarisinin oluşturduğunu ifade etti.
AB bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2026
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Batı basını: AB, Rusya ile temaslar için müzakere heyetini belirledi
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