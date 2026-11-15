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Kimlik ve ehliyet sahipleri dikkat: 'Süresi dolan geçersiz olacak'
Kimlik ve ehliyet sahipleri dikkat: 'Süresi dolan geçersiz olacak'
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bu yıl sonuna kadar 487 bin 596 kimlik kartı ve sürücü belgesinin yenilenmesi gerektiğini belirterek, vatandaşlardan... 15.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-15T11:35+0300
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sürücü
sürücü belgesi
kimlik
tc kimlik numarası
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Kimlik kartı ve sürücü belgelerinin tarihlerine dikkat: Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün dijital dönüşümünün en önemli adımı olan yeni tip kimlik kartları ile sürücü belgelerinde 10 yılı geride bıraktıklarını belirtti.Belgelerde süreler doluyorKimlik kartlarının 10, sürücü belgelerinin ise sınıflarına göre 5 veya 10 yıl olan geçerlilik sürelerinin, ilk verilen kart ve belgelerde dolmaya başladığını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:Yenileme nasıl yapılıyor?Yenileme işlemlerinin "http://randevu.nvi.gov.tr", e-Devlet veya Alo 199 Çağrı Merkezi üzerinden randevu alınması ve ilgili bedellerin anlaşmalı bankalar, vergi daireleri, PTT veya dijital kanallar aracılığıyla ödenerek nüfus müdürlüklerine müracaat edilmesiyle gerçekleştirildiğini hatırlatan Çiftçi, başvurunun ardından yeni belgelerin belirtilen adreslere teslim edileceğini bildirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kamu hizmetlerinde dijitalleşmenin, hızın ve kalitenin en güzel örneklerini milletin hizmetine sunmaya kararlılıkla devam ettiklerini belirten Çiftçi, "Vatandaşlarımızdan, belgelerinin geçerlilik tarihlerini kontrol etmelerini ve işlemlerini son güne bırakmamalarını önemle rica ediyorum." ifadesini kullandı.
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mustafa çiftçi, sürücü, sürücü belgesi, kimlik, tc kimlik numarası
mustafa çiftçi, sürücü, sürücü belgesi, kimlik, tc kimlik numarası

Kimlik ve ehliyet sahipleri dikkat: 'Süresi dolan geçersiz olacak'

11:35 15.11.2026
© AAçipli kimlik kartı
çipli kimlik kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2026
© AA
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bu yıl sonuna kadar 487 bin 596 kimlik kartı ve sürücü belgesinin yenilenmesi gerektiğini belirterek, vatandaşlardan belgelerinin geçerlilik tarihlerini kontrol etmelerini istedi.
Kimlik kartı ve sürücü belgelerinin tarihlerine dikkat: Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün dijital dönüşümünün en önemli adımı olan yeni tip kimlik kartları ile sürücü belgelerinde 10 yılı geride bıraktıklarını belirtti.

Belgelerde süreler doluyor

Kimlik kartlarının 10, sürücü belgelerinin ise sınıflarına göre 5 veya 10 yıl olan geçerlilik sürelerinin, ilk verilen kart ve belgelerde dolmaya başladığını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda 2026 yılı sonuna kadar 112 bin 791 kimlik kartı ve 374 bin 805 sürücü belgesi olmak üzere toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerekmektedir. Süresi sona eren kimlik kartları ve sürücü belgeleri geçersiz hale geleceğinden, kıymetli vatandaşlarımızın resmi işlemlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına yenileme işlemlerini zamanında yapmaları önem arz etmektedir."

Yenileme nasıl yapılıyor?

Yenileme işlemlerinin "http://randevu.nvi.gov.tr", e-Devlet veya Alo 199 Çağrı Merkezi üzerinden randevu alınması ve ilgili bedellerin anlaşmalı bankalar, vergi daireleri, PTT veya dijital kanallar aracılığıyla ödenerek nüfus müdürlüklerine müracaat edilmesiyle gerçekleştirildiğini hatırlatan Çiftçi, başvurunun ardından yeni belgelerin belirtilen adreslere teslim edileceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kamu hizmetlerinde dijitalleşmenin, hızın ve kalitenin en güzel örneklerini milletin hizmetine sunmaya kararlılıkla devam ettiklerini belirten Çiftçi, "Vatandaşlarımızdan, belgelerinin geçerlilik tarihlerini kontrol etmelerini ve işlemlerini son güne bırakmamalarını önemle rica ediyorum." ifadesini kullandı.
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