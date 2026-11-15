https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/kimlik-ve-ehliyet-sahipleri-dikkat-suresi-dolan-gecersiz-olacak-1110354131.html

Kimlik ve ehliyet sahipleri dikkat: 'Süresi dolan geçersiz olacak'

Kimlik ve ehliyet sahipleri dikkat: 'Süresi dolan geçersiz olacak'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bu yıl sonuna kadar 487 bin 596 kimlik kartı ve sürücü belgesinin yenilenmesi gerektiğini belirterek, vatandaşlardan... 15.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-15T11:35+0300

2026-11-15T11:35+0300

2026-11-15T11:35+0300

türki̇ye

mustafa çiftçi

sürücü

sürücü belgesi

kimlik

tc kimlik numarası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063953302_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a6a4615f607b32bafe10395eb87ef4fe.jpg

Kimlik kartı ve sürücü belgelerinin tarihlerine dikkat: Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün dijital dönüşümünün en önemli adımı olan yeni tip kimlik kartları ile sürücü belgelerinde 10 yılı geride bıraktıklarını belirtti.Belgelerde süreler doluyorKimlik kartlarının 10, sürücü belgelerinin ise sınıflarına göre 5 veya 10 yıl olan geçerlilik sürelerinin, ilk verilen kart ve belgelerde dolmaya başladığını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:Yenileme nasıl yapılıyor?Yenileme işlemlerinin "http://randevu.nvi.gov.tr", e-Devlet veya Alo 199 Çağrı Merkezi üzerinden randevu alınması ve ilgili bedellerin anlaşmalı bankalar, vergi daireleri, PTT veya dijital kanallar aracılığıyla ödenerek nüfus müdürlüklerine müracaat edilmesiyle gerçekleştirildiğini hatırlatan Çiftçi, başvurunun ardından yeni belgelerin belirtilen adreslere teslim edileceğini bildirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kamu hizmetlerinde dijitalleşmenin, hızın ve kalitenin en güzel örneklerini milletin hizmetine sunmaya kararlılıkla devam ettiklerini belirten Çiftçi, "Vatandaşlarımızdan, belgelerinin geçerlilik tarihlerini kontrol etmelerini ve işlemlerini son güne bırakmamalarını önemle rica ediyorum." ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/deprem-konutlarinda-pesin-odemeye-yuzde-74-indirim--son-basvuru-tarihi-aciklandi--1110101969.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mustafa çiftçi, sürücü, sürücü belgesi, kimlik, tc kimlik numarası