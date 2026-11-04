https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/deprem-konutlarinda-pesin-odemeye-yuzde-74-indirim--son-basvuru-tarihi-aciklandi--1110101969.html

Deprem konutlarında peşin ödemeye yüzde 74 indirim : Son başvuru tarihi açıklandı

Deprem konutlarında peşin ödemeye yüzde 74 indirim : Son başvuru tarihi açıklandı

Sputnik Türkiye

6 Şubat Kahramanmaraş depremzedeleri için yapılan deprem konutlarında peşin ödemelerde yüzde 74, iş yerlerinde yüzde 48 indirim uygulanacak. Son tarih 31... 04.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-04T12:06+0300

2026-11-04T12:06+0300

2026-11-04T12:13+0300

ekonomi̇

mustafa çiftçi

6 şubat kahramanmaraş depremi

deprem konutları

afet konutları

kredi

geri ödeme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087942237_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_03ccbfd474d816f779da682764698be8.png

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yapılan afet konutları ve iş yerleriyle ilgili borçlandırma süreci başlatıldı. Buna göre borcunu peşin ödeyenlere konutlarda yüzde 74, iş yerlerinde yüzde 48 indirim uygulanacak. Taksitli ödemelerde ise konut tesliminden itibaren 2 yıl ödemesiz, 18 yıl vadeli ödeme imkanı sunulacak. Son tarih ise 31 Aralık 2026 olarak açıklandı. 2 yıl geri ödemesiz 18 yıla kadar vadeli de ödenebilecekKonuyla ilgili sosyal medyası üzerinden açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şu bilgileri paylaştı: "Bir ailenin yuvasında huzurla yaşaması, bir esnafımızın alın teriyle kazancını sürdürmesi, geleceğe güvenle bakabilmesi bizim için her şeyden kıymetlidir. 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizde, afet konutları ve iş yerleri için hak sahibi vatandaşlarımıza önemli ödeme kolaylıkları sağlanıyor. Borçlandırma süreci kapsamında hak sahibi vatandaşlarımıza Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, peşin ödemelerde 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli; konutlarda %74, iş yerlerinde %48 indirim uygulanıyor. Taksitli ödemelerde ise, vatandaşlarımıza konut teslim tarihinden itibaren 2 yıl ödemesiz 18 yıl vadeli ödeme imkânı sunuluyor. Bizim devlet anlayışımızda vatandaşımızın derdiyle dertlenmek, yükünü hafifletmek ve ihtiyaç duyduğu her an yanında olmak esastır."Borçlandırma süreci nasıl işleyecek?AFAD tarafından yayımlanan bilgilendirmeye göre, hak sahipleri borçlandırma işlemlerini e-Devlet üzerinden başlatabilecek. Bunun için öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapılması, arama alanına "Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" yazılması ve açılan ekranda seçiminizi yapın. Ardından borçlandırma yapılacak taşınmaza ilişkin il ve ilçe seçimi gerçekleştirilecek. Aydınlatma metninin onaylanması ve kura bilgilerinin kontrol edilmesinin ardından banka yönlendirmesi onaylanacak.Bu aşamada Ziraat Bankası üzerinden vadesiz afet konutu hesabı açılması ve ödeme yönteminin belirlenmesi gerekiyor.Peşin ödemede son tarih 31 Aralık 2026Borcunun tamamını peşin ödemek isteyen hak sahipleri, bulundukları ildeki herhangi bir Ziraat Bankası şubesine başvurarak güncel borç tutarı üzerinden ödeme yapabilecek. Peşin ödeme tercihinde konutlar için yüzde 74, iş yerleri için yüzde 48 indirim uygulanacak. Taksitli ödeme seçeneğinde ise ödemeler, ilk taksit tarihinden itibaren 18 yıl vadeyle, ekranda belirtilen güncel tutar üzerinden mobil bankacılık veya internet bankacılığı aracılığıyla yapılabilecek.Peşin ödeme indiriminden yararlanmak isteyen vatandaşların işlemlerini 31 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. AFAD, borçlandırma sürecine ilişkin açıklamalı video ve diğer bilgilendirmeler için AFAD Başkanlığı, AFAD il müdürlükleri ve valiliklerin internet siteleri ile sosyal medya hesaplarının takip edilmesini öneriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/erdogan-salvarli-kadinin-gorevi-ahirda-inek-sagmaktir-diyen-ukala-zihniyeti-bir-kez-daha-1103417165.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mustafa çiftçi, 6 şubat kahramanmaraş depremi, deprem konutları, afet konutları, kredi, geri ödeme