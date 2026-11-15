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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/israil-hamasin-refah-tugayi-komutani-samir-ebu-yunusun-olduruldugunu-duyurdu-1110359406.html
İsrail, Hamas'ın Refah Tugayı Komutanı Samir Ebu Yunus'un öldürüldüğünü duyurdu
İsrail, Hamas'ın Refah Tugayı Komutanı Samir Ebu Yunus'un öldürüldüğünü duyurdu
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Hamas'ın Refah Tugayı Komutanı Samir Ebu Yunus'un dün gece Gazze Şeridi’nin güneyine düzenlenen hava saldırısında Hamas'ın Refah Tugayı Komutanı... 15.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-15T15:13+0300
2026-11-15T15:13+0300
dünya
i̇srail
ortadoğu
i̇srail savunma kuvvetleri (idf)
hamas
komutan
saldırı
ölüm
duyuru
gazze
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail iç güvenlik servisi (Şin Bet) ile birlikte yaptığı açıklamada 15 Kasım gecesi Gazze Şeridi’nin güneyine düzenlenen hava saldırısında Hamas'ın Refah Tugayı Komutanı Samir Ebu Yunus'un öldürüldüğünü belirtti.Açıklamada, Ebu Yunus’un 15 Eylül’de öldürülen önceki komutan Nail Ebu Ubeyd’in yerine geçerek yaklaşık iki aydır tugay komutanlığını yürüttüğü ifade edildi.İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Han Yunus’taki saldırı ve Ebu Yunus’un etkisiz hale getirilmesine ilişkin değerlendirmesinde İsrail ordusunun ‘Gazze Şeridi’ndeki Hamas liderlerini hedef almaya devam ettiğini’ ifade etti.Hamas, Ebu Yunus’un hayatını kaybettiğini doğrulayarak, kendisinin 7 Ekim saldırısının planlanması ve hazırlanmasında yer alan kilit komutanlardan biri olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/turkiye-ve-7-ulke-israilli-bakan-katzin-gazze-aciklamalarini-siddetle-kinadi-1108536625.html
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i̇srail, ortadoğu, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), hamas, komutan, saldırı, ölüm, duyuru, gazze, i̇srail ordusu (idf)
i̇srail, ortadoğu, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), hamas, komutan, saldırı, ölüm, duyuru, gazze, i̇srail ordusu (idf)

İsrail, Hamas'ın Refah Tugayı Komutanı Samir Ebu Yunus'un öldürüldüğünü duyurdu

15:13 15.11.2026
© AP Photo / Abdel Kareem HanaGazze Şeridi, İsrail saldırısı
Gazze Şeridi, İsrail saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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İsrail ordusu, Hamas'ın Refah Tugayı Komutanı Samir Ebu Yunus'un dün gece Gazze Şeridi’nin güneyine düzenlenen hava saldırısında Hamas'ın Refah Tugayı Komutanı Samir Ebu Yunus'un öldürüldüğünü duyurdu.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail iç güvenlik servisi (Şin Bet) ile birlikte yaptığı açıklamada 15 Kasım gecesi Gazze Şeridi’nin güneyine düzenlenen hava saldırısında Hamas'ın Refah Tugayı Komutanı Samir Ebu Yunus'un öldürüldüğünü belirtti.
Açıklamada, Ebu Yunus’un 15 Eylül’de öldürülen önceki komutan Nail Ebu Ubeyd’in yerine geçerek yaklaşık iki aydır tugay komutanlığını yürüttüğü ifade edildi.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Han Yunus’taki saldırı ve Ebu Yunus’un etkisiz hale getirilmesine ilişkin değerlendirmesinde İsrail ordusunun ‘Gazze Şeridi’ndeki Hamas liderlerini hedef almaya devam ettiğini’ ifade etti.
Hamas, Ebu Yunus’un hayatını kaybettiğini doğrulayarak, kendisinin 7 Ekim saldırısının planlanması ve hazırlanmasında yer alan kilit komutanlardan biri olduğunu kaydetti.
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