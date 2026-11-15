https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/irandan-bmnin-nukleer-ajansina-suclama-siyasi-baski-altinda-1110361381.html

İran'dan BM'nin nükleer ajansına suçlama: 'Siyasi baskı altında'

İran'dan BM'nin nükleer ajansına suçlama: 'Siyasi baskı altında'

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını (UAEA) ABD ve Avrupa ülkelerinin etkisi altında hareket etmekle suçladı. Tahran, kurumun İran'ın... 15.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-15T17:51+0300

2026-11-15T17:51+0300

2026-11-15T17:51+0300

dünya

i̇ran

tahran

abd

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)

i̇ran dışişleri bakanlığı

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) faaliyetlerini ve ülkesinin nükleer programına yönelik uluslararası tutumu değerlendirdi. Ajansın siyasi etkilerden bağımsız hareket etmesi gerektiğini belirten Bekayi, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin raporlara tepki gösterdi.Bekayi, UAEA'nın İran'ın nükleer programı hakkında tek taraflı raporlar hazırlamayı sürdürdüğünü öne sürdü.İranlı sözcü, ajansın ülkesindeki nükleer tesislere yönelik saldırıları görmezden geldiğini savunarak kurumun tarafsızlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'ndan (NPT) çekilebileceğine ilişkin ülke içindeki tartışmalara da değinen Bekayi, "NPT'ye taraf olduğumuz sürece anlaşmada yer alan hükümlere bağlı kalacağız." açıklamasını yaptı.Bekayi ayrıca İran'ın uranyum zenginleştirme hakkının Almanya veya Fransa tarafından verilmediğini, bu hakkın NPT üyeliğinden kaynaklandığını savundu.İran'dan müzakereler ve tazminat talebine ilişkin açıklamaABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin soruları da yanıtlayan Bekayi, görüşmelerin doğrudan veya dolaylı yapılmasından çok tarafların anlaşmalara bağlı kalmasının önemli olduğunu belirtti.Washington yönetiminin daha önce imzaladığı bir mutabakat zaptını iki hafta içinde ihlal ettiğini ileri süren Bekayi, müzakerelerde asıl meselenin yöntem değil, ciddiyet ve siyasi irade olduğunu söyledi.İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri konusundaki anlaşmazlıklar da devam ediyor.Bekayi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında bazı bölge ülkelerindeki askeri üsleri kullandığını belirterek saldırılarda doğrudan veya dolaylı rol oynayan ülkelerden tazminat talep ettiklerini de açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/israil-hamasin-refah-tugayi-komutani-samir-ebu-yunusun-olduruldugunu-duyurdu-1110359406.html

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i̇ran, tahran, abd, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), i̇ran dışişleri bakanlığı