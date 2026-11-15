Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/irandan-bmnin-nukleer-ajansina-suclama-siyasi-baski-altinda-1110361381.html
İran'dan BM'nin nükleer ajansına suçlama: 'Siyasi baskı altında'
İran'dan BM'nin nükleer ajansına suçlama: 'Siyasi baskı altında'
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını (UAEA) ABD ve Avrupa ülkelerinin etkisi altında hareket etmekle suçladı. Tahran, kurumun İran'ın... 15.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-15T17:51+0300
2026-11-15T17:51+0300
dünya
i̇ran
tahran
abd
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)
i̇ran dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105480561_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a17bd34a899f43dfe0a9cf9f097fafae.jpg
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) faaliyetlerini ve ülkesinin nükleer programına yönelik uluslararası tutumu değerlendirdi. Ajansın siyasi etkilerden bağımsız hareket etmesi gerektiğini belirten Bekayi, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin raporlara tepki gösterdi.Bekayi, UAEA'nın İran'ın nükleer programı hakkında tek taraflı raporlar hazırlamayı sürdürdüğünü öne sürdü.İranlı sözcü, ajansın ülkesindeki nükleer tesislere yönelik saldırıları görmezden geldiğini savunarak kurumun tarafsızlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'ndan (NPT) çekilebileceğine ilişkin ülke içindeki tartışmalara da değinen Bekayi, "NPT'ye taraf olduğumuz sürece anlaşmada yer alan hükümlere bağlı kalacağız." açıklamasını yaptı.Bekayi ayrıca İran'ın uranyum zenginleştirme hakkının Almanya veya Fransa tarafından verilmediğini, bu hakkın NPT üyeliğinden kaynaklandığını savundu.İran'dan müzakereler ve tazminat talebine ilişkin açıklamaABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin soruları da yanıtlayan Bekayi, görüşmelerin doğrudan veya dolaylı yapılmasından çok tarafların anlaşmalara bağlı kalmasının önemli olduğunu belirtti.Washington yönetiminin daha önce imzaladığı bir mutabakat zaptını iki hafta içinde ihlal ettiğini ileri süren Bekayi, müzakerelerde asıl meselenin yöntem değil, ciddiyet ve siyasi irade olduğunu söyledi.İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri konusundaki anlaşmazlıklar da devam ediyor.Bekayi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında bazı bölge ülkelerindeki askeri üsleri kullandığını belirterek saldırılarda doğrudan veya dolaylı rol oynayan ülkelerden tazminat talep ettiklerini de açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/israil-hamasin-refah-tugayi-komutani-samir-ebu-yunusun-olduruldugunu-duyurdu-1110359406.html
i̇ran
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105480561_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84c33db77ecec809203f6538eca98234.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, tahran, abd, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), i̇ran dışişleri bakanlığı
i̇ran, tahran, abd, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), i̇ran dışişleri bakanlığı

İran'dan BM'nin nükleer ajansına suçlama: 'Siyasi baskı altında'

17:51 15.11.2026
© AA / Fatemeh Bahramiİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2026
© AA / Fatemeh Bahrami
Abone ol
İran Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını (UAEA) ABD ve Avrupa ülkelerinin etkisi altında hareket etmekle suçladı. Tahran, kurumun İran'ın nükleer programına ilişkin taraflı raporlarının uluslararası güvenilirliğine zarar verdiğini savundu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) faaliyetlerini ve ülkesinin nükleer programına yönelik uluslararası tutumu değerlendirdi. Ajansın siyasi etkilerden bağımsız hareket etmesi gerektiğini belirten Bekayi, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin raporlara tepki gösterdi.
Bekayi, UAEA'nın İran'ın nükleer programı hakkında tek taraflı raporlar hazırlamayı sürdürdüğünü öne sürdü.
İranlı sözcü, ajansın ülkesindeki nükleer tesislere yönelik saldırıları görmezden geldiğini savunarak kurumun tarafsızlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, "UAEA, teknik ve bağımsız bir kurum mu olacağı yoksa ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin etkisi altında faaliyet göstermeye devam mı edeceği konusunda karar vermeli." dedi.
İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'ndan (NPT) çekilebileceğine ilişkin ülke içindeki tartışmalara da değinen Bekayi, "NPT'ye taraf olduğumuz sürece anlaşmada yer alan hükümlere bağlı kalacağız." açıklamasını yaptı.
Bekayi ayrıca İran'ın uranyum zenginleştirme hakkının Almanya veya Fransa tarafından verilmediğini, bu hakkın NPT üyeliğinden kaynaklandığını savundu.

İran'dan müzakereler ve tazminat talebine ilişkin açıklama

ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin soruları da yanıtlayan Bekayi, görüşmelerin doğrudan veya dolaylı yapılmasından çok tarafların anlaşmalara bağlı kalmasının önemli olduğunu belirtti.
Washington yönetiminin daha önce imzaladığı bir mutabakat zaptını iki hafta içinde ihlal ettiğini ileri süren Bekayi, müzakerelerde asıl meselenin yöntem değil, ciddiyet ve siyasi irade olduğunu söyledi.
İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri konusundaki anlaşmazlıklar da devam ediyor.
Bekayi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında bazı bölge ülkelerindeki askeri üsleri kullandığını belirterek saldırılarda doğrudan veya dolaylı rol oynayan ülkelerden tazminat talep ettiklerini de açıkladı.
Gazze Şeridi, İsrail saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2026
DÜNYA
İsrail, Hamas'ın Refah Tugayı Komutanı Samir Ebu Yunus'un öldürüldüğünü duyurdu
15:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала