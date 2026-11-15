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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/iran-ordusu-hurmuz-bogazinda-izinsiz-gecis-guzergahini-kullanmaya-calisan-petrol-tankeri-deniz-1110363492.html
İran ordusu: Hürmüz Boğazı'nda petrol tankeri deniz mayınına çarparak alev aldı
İran ordusu: Hürmüz Boğazı'nda petrol tankeri deniz mayınına çarparak alev aldı
Sputnik Türkiye
İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda 'izinsiz geçiş' güzergahından ilerlemeye çalışan petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını ve alev aldığını duyurdu. 15.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-15T23:59+0300
2026-11-16T00:00+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
hürmüz boğazı
i̇ran
i̇ran ordusu
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İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi, tankerin Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki "izinsiz" geçiş güzergahını kullanmaya çalıştığını ve seyir sistemlerini kapattığını öne sürdü.İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlamasının ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmıştı.Tahran yönetimi, belirlediği rota dışından ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.
hürmüz boğazı
i̇ran
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hürmüz boğazı, i̇ran, i̇ran ordusu
hürmüz boğazı, i̇ran, i̇ran ordusu

İran ordusu: Hürmüz Boğazı'nda petrol tankeri deniz mayınına çarparak alev aldı

23:59 15.11.2026 (güncellendi: 00:00 16.11.2026)
© AA / Fatemeh BahramiHürmüz Boğazı’ndaki bazı gemiler İran’ın Keşm ile Larek Adası arasında bekleyişini sürdürüyor
Hürmüz Boğazı’ndaki bazı gemiler İran’ın Keşm ile Larek Adası arasında bekleyişini sürdürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2026
© AA / Fatemeh Bahrami
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İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda 'izinsiz geçiş' güzergahından ilerlemeye çalışan petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını ve alev aldığını duyurdu.
İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi, tankerin Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki "izinsiz" geçiş güzergahını kullanmaya çalıştığını ve seyir sistemlerini kapattığını öne sürdü.
İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlamasının ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmıştı.
Tahran yönetimi, belirlediği rota dışından ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.
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