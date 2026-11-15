https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/abd-ulastirma-bakani-duffy-hava-trafiginin--yarin-itibariyla-normale-donecegimizi-dusunuyorum-1110362729.html
ABD Ulaştırma Bakanı Duffy: Hava trafiğinin yarın itibarıyla normale döneceğimizi düşünüyorum
ABD Ulaştırma Bakanı Duffy: Hava trafiğinin yarın itibarıyla normale döneceğimizi düşünüyorum
Sputnik Türkiye
ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy cuma gününden bu yana ABD genelinde durdurulan hava trafiğinin yarına kadar normale döneceğini belirtti. 15.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-15T21:33+0300
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abd federal havacılık i̇daresi (faa)
i̇ptal
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ABD Ulaştırma Bakanı Duffy, uçuşların önemli ölçüde normale döndüğünü aktardı. Halen bazı uçuşlarda aksamalar ve gecikmeler yaşandığını ifade eden Duffy, Amerikan NBC News kanalına yaptığı açıklamada "Bugünün sonuna doğru, yarın itibarıyla normale döneceğimizi düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.Hava yolu şirketlerinin zamanı değişmiş uçuşları ve bunlarla bağlantılı işlemleri tamamen işler hale getirmesinin biraz zaman alabileceğini kaydeden Duffy, hava trafik kontrol sisteminin bir an önce modernize edilmesinin öneminin ortaya çıktığını söyledi.ABD'de Federal Havacılık İdaresi (FAA), 13 Kasım Cumagünü hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim sorunu nedeniyle ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı almıştı.ABD Ulaştırma Bakanı Duffy, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "FAA, tüm hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim sorununun ardından ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı aldı" ifadesini kullanmıştı.FAA'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da geçici bir telekomünikasyon kesintisi yaşandığı bildirilmişti. Açıklamada tedbir amacıyla tüm uçuşların durdurulduğu belirtilmişti.Uçuş takip sitesi FlightAware'in verilerine göre cumartesi günü ABD'de 10 binden fazla uçuşta gecikme yaşanırken, binden fazla uçuş iptal edildi.Duffy, dün konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, sorunun ABD'nin eskiyen altyapısından kaynaklandığını savunmuştu. ABD'li Bakan, ülkenin hava trafik kontrol sisteminin yenilenmesi için Kongreden 50 milyar dolarlık kaynak sağlanması çağrısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/abdde-25-yilin-en-uzun-ucus-durdurma-karari-bakir-kablodan-fibere-gecis-sorunu-1110350592.html
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abd, abd federal havacılık i̇daresi (faa), i̇ptal
abd, abd federal havacılık i̇daresi (faa), i̇ptal
ABD Ulaştırma Bakanı Duffy: Hava trafiğinin yarın itibarıyla normale döneceğimizi düşünüyorum
21:33 15.11.2026 (güncellendi: 21:40 15.11.2026)
ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy cuma gününden bu yana ABD genelinde durdurulan hava trafiğinin yarına kadar normale döneceğini belirtti.
ABD Ulaştırma Bakanı Duffy, uçuşların önemli ölçüde normale döndüğünü aktardı.
Halen bazı uçuşlarda aksamalar ve gecikmeler yaşandığını ifade eden Duffy, Amerikan NBC News kanalına yaptığı açıklamada "Bugünün sonuna doğru, yarın itibarıyla normale döneceğimizi düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.
Hava yolu şirketlerinin zamanı değişmiş uçuşları ve bunlarla bağlantılı işlemleri tamamen işler hale getirmesinin biraz zaman alabileceğini kaydeden Duffy, hava trafik kontrol sisteminin bir an önce modernize edilmesinin öneminin ortaya çıktığını söyledi.
ABD'de Federal Havacılık İdaresi (FAA), 13 Kasım Cumagünü hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim sorunu nedeniyle ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı almıştı.
ABD Ulaştırma Bakanı Duffy, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "FAA, tüm hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim sorununun ardından ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı aldı" ifadesini kullanmıştı.
FAA'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da geçici bir telekomünikasyon kesintisi yaşandığı bildirilmişti. Açıklamada tedbir amacıyla tüm uçuşların durdurulduğu belirtilmişti.
Uçuş takip sitesi FlightAware'in verilerine göre cumartesi günü ABD'de 10 binden fazla uçuşta gecikme yaşanırken, binden fazla uçuş iptal edildi.
Duffy, dün konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, sorunun ABD'nin eskiyen altyapısından kaynaklandığını savunmuştu. ABD'li Bakan, ülkenin hava trafik kontrol sisteminin yenilenmesi için Kongreden 50 milyar dolarlık kaynak sağlanması çağrısında bulunmuştu.