https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/konya-antalya-yolculugu-alacabel-tuneli-ile-20-dakika-kisalacak-1108534462.html

Konya-Antalya yolculuğu Alacabel Tüneli ile 20 dakika kısalacak

Konya-Antalya yolculuğu Alacabel Tüneli ile 20 dakika kısalacak

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya ile Antalya arasındaki ulaşımın önemli geçiş noktalarından Alacabel Tüneli'nin tamamlanmasıyla seyahat... 06.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-06T12:28+0300

2026-09-06T12:28+0300

2026-09-06T12:28+0300

yaşam

tren

konya

antalya

abdulkadir uraloğlu

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

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Konya-Antalya yolculuğu Alacabel Tüneli ile 20 dakika kısalacak.Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Alacabel bölgesinde yapımı süren tünel çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.Alacabel Tüneli'ni 7 bin 360 metre uzunluğunda çift tüp olarak inşa ettiklerini belirten Uraloğlu, "Kazı ve kaplama beton imalatları tamamlanan tünelde asfaltlama çalışmaları devam ediyor. 11,8 kilometrelik bağlantı yollarımızla birlikte projemizin toplam uzunluğu 19,2 kilometreye ulaşıyor. Tünelimizi ve bağlantı yollarımızı bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.Uraloğlu, Alacabel Tüneli ve bağlantı yollarının mevcut yol kotuna göre yaklaşık 427 metre daha aşağıdan geçtiğine dikkati çekerek, projenin özellikle zorlu kış şartlarında ulaşım açısından önem taşıdığını vurguladı.Yıllık 910 milyon lira tasarrufAlacabel geçişinde özellikle kış aylarında yaşanan olumsuzlukların önüne geçerek Konya ile Antalya arasında güvenli ve kesintisiz ulaşımı sağlayacaklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

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tren, konya, antalya, abdulkadir uraloğlu, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı