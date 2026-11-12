https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/sergen-yalcin-arda-takimimizin-en-onemli-oyuncusu-ama-diger-oyuncularimiz-da-cozumlemede-bize-1110308639.html
Sergen Yalçın: Arda takımımızın en önemli oyuncusu ama diğer oyuncularımız da çözümlemede bize yardımcı olmalı
Sergen Yalçın: Arda takımımızın en önemli oyuncusu ama diğer oyuncularımız da çözümlemede bize yardımcı olmalı
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Yalçın, Belçika maçının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Arda Güler'in takımın en önemli oyuncusu olduğunu ama... 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T23:54+0300
2026-11-12T23:54+0300
2026-11-13T00:09+0300
spor
sergen yalçın
a milli futbol takımı
arda güler
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında Türkiye ile Belçika, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını dile getiren teknik direktör, "Kaybetmek istemiyorduk. İyi konsantre olmuştuk. Maçın tamamında çocuklar iyi mücadele etti. Bu grupta çok sert takımlarla oynuyorsunuz. Oyuna iyi başladık. Sistemi topu yere indirme üzerine kurmuştuk. Yetenekli ve ayağı iyi olan oyuncularımız var. Maça ön alan presiyle başladık. İlk 20-30 dakikaya kadar bu baskı sonuç verdi. Golü de bulduk. 30-45 arası oyunu rakibe verdik" ifadelerini kullandı.Belçika'nın iyi bir takım olduğunu belirten Yalçın, şunları söyledi:Sergen Yalçın, milli futbolcu Arda Güler'in mükemmel bir gol attığını aktararak, "Arda zaten kendi kalitesine ve gücüne yakışır bir oyun oynadı. Bizim takımın en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Golü de mükemmeldi" dedi.Oğuz Aydın'ı sağ bekte oynatmasına değinen Yalçın, "Zeki Çelik'i 90 dakika oynatamayacağımızı daha önce söylemiştim. Sakatlıktan yeni çıktı. Rakipte o tarafta oynayan Jeremy Doku çok iyi bir futbolcu. Belçika'nın en iyi oyuncusuydu. Bana göre Belçika'nın galibiyetinin en önemli mimarlarından bir tanesiydi. Oğuz da çabuk ve güçlü bir oyuncu. Oğuz orada daha fazla mücadele eder ve biz de daha sağlam dururuz diye düşünmüştüm. Ben, Oğuz'un performansından memnunum" şeklinde görüş belirtti.'Kolej takımı havası var'A Milli Takım'da çok güzel bir arkadaşlık ortamı olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, takımda bir kolej havası olduğunu belirtti.Milli takımın çok iyi oyunculardan kurulu olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:Sergen Yalçın, milli takımın uzun zamandır kolay gol yediğini anlatarak, "Savunma, sadece defans oyuncuları tarafından yapılmaz. Bu seviyelerde takım savunmasını çok iyi yapmak lazım. Bazı bölümlerde savunma yapmakta zorlandık. Bu seviyelerde normal. Futbolda hata olmadan gol olmaz. Oyuncularımız da maç içinde hata yapabilir. Oyuncularla beraber çalışacağız. Pozitif yönden bu maça bakmak istiyoruz. Bu maç, gelecekte bize çok şey kazandırabilir" ifadelerini kullandı.'Arda'nın omuzlarında tabii ki bir yük olacak çünkü o takımın en iyi oyuncusu'Takımın en önemli futbolcusunun Arda Güler olduğunu aktaran Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:
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sergen yalçın, a milli futbol takımı, arda güler
sergen yalçın, a milli futbol takımı, arda güler
Sergen Yalçın: Arda takımımızın en önemli oyuncusu ama diğer oyuncularımız da çözümlemede bize yardımcı olmalı
23:54 12.11.2026 (güncellendi: 00:09 13.11.2026)
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Yalçın, Belçika maçının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Arda Güler'in takımın en önemli oyuncusu olduğunu ama onun yanında diğer oyuncuların da çözümlemede takıma yardımcı olması gerektiğini söyledi.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında Türkiye ile Belçika, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını dile getiren teknik direktör, "Kaybetmek istemiyorduk. İyi konsantre olmuştuk. Maçın tamamında çocuklar iyi mücadele etti. Bu grupta çok sert takımlarla oynuyorsunuz. Oyuna iyi başladık. Sistemi topu yere indirme üzerine kurmuştuk. Yetenekli ve ayağı iyi olan oyuncularımız var. Maça ön alan presiyle başladık. İlk 20-30 dakikaya kadar bu baskı sonuç verdi. Golü de bulduk. 30-45 arası oyunu rakibe verdik" ifadelerini kullandı.
Belçika'nın iyi bir takım olduğunu belirten Yalçın, şunları söyledi:
Buldukları pozisyonları gole çevirdiler. Milli takımda uzun zamandır savunma zafiyeti görülüyor. Bunu biraz çözmeye çalıştık. Maçın bazı bölümlerinde oyun üstünlüğünü elimize aldık. Rakip de bazı bölümlerde oyun üstünlüğünü ele aldı. Oyunu kurtarabilirdik. Puan da alabilirdik. Mücadeleden memnunuz. Maçın belirli bölümünden de çok memnunuz. Bunu daha uzun süreye yaymamız gerekiyor. Onu da zamanla toparlarız.
Sergen Yalçın, milli futbolcu Arda Güler'in mükemmel bir gol attığını aktararak, "Arda zaten kendi kalitesine ve gücüne yakışır bir oyun oynadı. Bizim takımın en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Golü de mükemmeldi" dedi.
Oğuz Aydın'ı sağ bekte oynatmasına değinen Yalçın, "Zeki Çelik'i 90 dakika oynatamayacağımızı daha önce söylemiştim. Sakatlıktan yeni çıktı. Rakipte o tarafta oynayan Jeremy Doku çok iyi bir futbolcu. Belçika'nın en iyi oyuncusuydu. Bana göre Belçika'nın galibiyetinin en önemli mimarlarından bir tanesiydi. Oğuz da çabuk ve güçlü bir oyuncu. Oğuz orada daha fazla mücadele eder ve biz de daha sağlam dururuz diye düşünmüştüm. Ben, Oğuz'un performansından memnunum" şeklinde görüş belirtti.
'Kolej takımı havası var'
A Milli Takım'da çok güzel bir arkadaşlık ortamı olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, takımda bir kolej havası olduğunu belirtti.
Milli takımın çok iyi oyunculardan kurulu olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:
Eksik oyuncularımız var. Sakatlıktan yeni dönmüş, tam hazır olmayan oyuncularımız var. Bunların sıkıntısını yaşadık. İyi oynadığımız bölümü maça daha fazla yaysaydık sonuç farklı olabilirdi. Çok net pozisyonlarımız var. Şanssızlık da yaşadık. İçeride çok güzel bir arkadaşlık ortamı var. Hepsi pırlanta gibi çocuklar. Kolej takımı havası var. Ufak tefek sorunlar da var ama bunları zamanla çözebiliriz. Daha 2 günlük antrenmanla maça çıktık. Bu seviyede bu kadar tempolu oyun oynamak kolay değil. Burası çok üst düzey bir seviye. Belçika, çok hareketli bir takım. Bu hareketliliğe bazı bölümlerde cevap veremedik. Kaybettik ve üzgünüz. Mücadele, istek ve arzu çok iyiydi. Çok daha iyi yerlere geleceğiz. Biraz zaman lazım.
Sergen Yalçın, milli takımın uzun zamandır kolay gol yediğini anlatarak, "Savunma, sadece defans oyuncuları tarafından yapılmaz. Bu seviyelerde takım savunmasını çok iyi yapmak lazım. Bazı bölümlerde savunma yapmakta zorlandık. Bu seviyelerde normal. Futbolda hata olmadan gol olmaz. Oyuncularımız da maç içinde hata yapabilir. Oyuncularla beraber çalışacağız. Pozitif yönden bu maça bakmak istiyoruz. Bu maç, gelecekte bize çok şey kazandırabilir" ifadelerini kullandı.
'Arda'nın omuzlarında tabii ki bir yük olacak çünkü o takımın en iyi oyuncusu'
Takımın en önemli futbolcusunun Arda Güler olduğunu aktaran Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:
Arda, merkezde oynuyor ve bütün atakları yönlendiriyor. Hücumda birçok şeyi çözüyor. Onun yapacağı işler bizim için çok önemli ama onun yanında diğer oyuncularımızın da çözüm konusunda bize yardımcı olması gerekiyor. Arda, gerekli sorumluluğu üzerine alıyor. Bazı oyuncularda sakatlık problemi var. Arda'nın omuzlarında tabii ki bir yük olacak çünkü o takımın en iyi oyuncusu.