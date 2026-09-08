https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/eski-israil-askerini-reklam-yuzu-yapan-unlu-marka-kuresel-boykot-baskisi-altinda-1108589683.html
Ünlü spor markası İsrail askerini reklam yüzü yaptı: Boykot çağrıları yükseldi
Ünlü spor markası İsrail askerini reklam yüzü yaptı: Boykot çağrıları yükseldi
Sputnik Türkiye
Spor ürünleri üreticisi Adidas'ın, Gazze'ye yönelik saldırılara katılan ve İsrail ordusunda görev yaptığı sırada bacağını kaybeden eski asker Shalev Biton'u... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T14:08+0300
2026-09-08T14:08+0300
2026-09-08T14:12+0300
dünya
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Adidas'ın İsrail'deki yerel reklam kampanyasında Gazze'ye yönelik saldırılara katılan ve İsrail ordusunda görev yaptığı sırada bacağını kaybeden eski asker Shalev Biton'a yer vermesi, uluslararası alanda tepkilere yol açtı. Şirket, söz konusu çalışmanın İsrail'deki yerel ekip tarafından hazırlandığını ve küresel reklam stratejisinin bir parçası olmadığını açıkladı.Şirketin bölge hesabından 'özür' paylaşımıAdidas, boykot çağrıları üzerine genel bir açıklama yapmak yerine bölgesel hesabından paylaşımda bulunarak özür dilemeyi terch etti.Adidas Arabia'nın açıklamasında, "Yerel ekibin yakın zamanda düzenlediği bir etkinlikte kullanılan bir görselin endişelere ve güçlü tepkilere yol açtığının farkındayız. Kimseyi gücendirmek gibi bir amacımız hiçbir zaman olmadı. Etkilenen herkesten özür dileriz" ifadelerine yer verildi.Markanın "dile getirilen endişeleri kabul ettiği ve geri bildirimleri ciddiye aldığı" aktarılan paylaşımda, "Orta Doğu genelinde hizmet verdiğimiz topluluklara yönelik uzun soluklu bir bağlılığımız bulunuyor. Bölge genelinde sporcular, takımlar ve spor topluluklarıyla birlikte çalışmanın yanı sıra ürün bağışları yoluyla ihtiyaç sahibi kişi ve toplulukları destekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.Gazze'de çok sayıda sivilin uzuvlarını kaybettiği bir dönemde, İsrail ordusundan emekli bir askerin ampute bireylere yönelik bir ürün hizmetinin tanıtımında kullanılmasına yönelik tepkiler sürerken, boykot çağrılarının şirketin küresel ticari ağı üzerindeki olası etkileri de gündeme geldi.Boykot tartışmasının küresel ekonomik boyutuAdidas'ın dünya genelinde 3 bin 722 satış noktası bulunuyor. Bu mağazaların 3 bin 378'i, BM Genel Kurulunun 12 Aralık 2025'te İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yükümlülüklerine ilişkin UAD danışma görüşünü destekleyen karara "evet" oyu veren 139 ülkede yer alıyor. Bu sayı, şirketin küresel fiziksel mağaza ağının yüzde 90,8'ine karşılık geliyor.Karara "hayır" diyen 12 ülkede ise toplam 287 Adidas mağazası bulunuyor. Bu mağazaların 179'u ABD'de, 62'si İsrail'de ve 41'i Arjantin'de yer alıyor.Kritik pazarlardaki ticari varlıkAdidas'ın 2025'te net satışları yüzde 5 artarak 24 milyar 811 milyon avroya, faaliyet karı ise yüzde 54 artışla 2 milyar 56 milyon avroya ulaştı.Türkiye, Çin, Suudi Arabistan, Pakistan, Irak ve Nijerya gibi ülkeler şirketin önemli pazarları arasında yer alıyor. Adidas'ın resmi verilerine göre Türkiye'de 125, Suudi Arabistan'da ise 101 satış noktası bulunuyor. Çin'de 2026'nın ilk yarısında kur etkisinden arındırılmış net satışlar yüzde 16 arttı.Adidas'ın 2026'nın ilk yarısında dünya genelindeki kur etkisinden arındırılmış net satışları yüzde 14 yükselirken, büyüme Latin Amerika'da yüzde 27, diğer gelişmekte olan pazarlarda yüzde 11 oldu.Bu veriler, Adidas'ın reklam kampanyasına yönelik boykot çağrılarının, şirketin yalnızca İsrail'deki faaliyetleriyle sınırlı kalmayıp önemli küresel pazarlarındaki marka algısı ve ticari faaliyetleri açısından da önem taşıdığını ortaya koyuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/bmden-gazze-cagrisi-suclarin-kanitlari-yok-edilmemeli-1108565249.html
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i̇srail, gazze, adidas, boykot
i̇srail, gazze, adidas, boykot
Ünlü spor markası İsrail askerini reklam yüzü yaptı: Boykot çağrıları yükseldi
14:08 08.09.2026 (güncellendi: 14:12 08.09.2026)
Spor ürünleri üreticisi Adidas'ın, Gazze'ye yönelik saldırılara katılan ve İsrail ordusunda görev yaptığı sırada bacağını kaybeden eski asker Shalev Biton'u 'tek ayakkabı hizmeti' reklamında kullanması, şirketi uluslararası boykot çağrılarıyla karşı karşıya bıraktı.
Adidas'ın İsrail'deki yerel reklam kampanyasında Gazze'ye yönelik saldırılara katılan ve İsrail ordusunda görev yaptığı sırada bacağını kaybeden eski asker Shalev Biton'a yer vermesi, uluslararası alanda tepkilere yol açtı. Şirket, söz konusu çalışmanın İsrail'deki yerel ekip tarafından hazırlandığını ve küresel reklam stratejisinin bir parçası olmadığını açıkladı.
Şirketin bölge hesabından 'özür' paylaşımı
Adidas, boykot çağrıları üzerine genel bir açıklama yapmak yerine bölgesel hesabından paylaşımda bulunarak özür dilemeyi terch etti.
Adidas Arabia'nın açıklamasında, "Yerel ekibin yakın zamanda düzenlediği bir etkinlikte kullanılan bir görselin endişelere ve güçlü tepkilere yol açtığının farkındayız. Kimseyi gücendirmek gibi bir amacımız hiçbir zaman olmadı. Etkilenen herkesten özür dileriz" ifadelerine yer verildi.
Markanın "dile getirilen endişeleri kabul ettiği ve geri bildirimleri ciddiye aldığı" aktarılan paylaşımda, "Orta Doğu genelinde hizmet verdiğimiz topluluklara yönelik uzun soluklu bir bağlılığımız bulunuyor. Bölge genelinde sporcular, takımlar ve spor topluluklarıyla birlikte çalışmanın yanı sıra ürün bağışları yoluyla ihtiyaç sahibi kişi ve toplulukları destekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Gazze'de çok sayıda sivilin uzuvlarını kaybettiği bir dönemde, İsrail ordusundan emekli bir askerin ampute bireylere yönelik bir ürün hizmetinin tanıtımında kullanılmasına yönelik tepkiler sürerken, boykot çağrılarının şirketin küresel ticari ağı üzerindeki olası etkileri de gündeme geldi.
Boykot tartışmasının küresel ekonomik boyutu
Adidas'ın dünya genelinde 3 bin 722 satış noktası bulunuyor. Bu mağazaların 3 bin 378'i, BM Genel Kurulunun 12 Aralık 2025'te İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yükümlülüklerine ilişkin UAD danışma görüşünü destekleyen karara "evet" oyu veren 139 ülkede yer alıyor. Bu sayı, şirketin küresel fiziksel mağaza ağının yüzde 90,8'ine karşılık geliyor.
Karara "hayır" diyen 12 ülkede ise toplam 287 Adidas mağazası bulunuyor. Bu mağazaların 179'u ABD'de, 62'si İsrail'de ve 41'i Arjantin'de yer alıyor.
Kritik pazarlardaki ticari varlık
Adidas'ın 2025'te net satışları yüzde 5 artarak 24 milyar 811 milyon avroya, faaliyet karı ise yüzde 54 artışla 2 milyar 56 milyon avroya ulaştı.
Türkiye, Çin, Suudi Arabistan, Pakistan, Irak ve Nijerya gibi ülkeler şirketin önemli pazarları arasında yer alıyor. Adidas'ın resmi verilerine göre Türkiye'de 125, Suudi Arabistan'da ise 101 satış noktası bulunuyor. Çin'de 2026'nın ilk yarısında kur etkisinden arındırılmış net satışlar yüzde 16 arttı.
Adidas'ın 2026'nın ilk yarısında dünya genelindeki kur etkisinden arındırılmış net satışları yüzde 14 yükselirken, büyüme Latin Amerika'da yüzde 27, diğer gelişmekte olan pazarlarda yüzde 11 oldu.
Bu veriler, Adidas'ın reklam kampanyasına yönelik boykot çağrılarının, şirketin yalnızca İsrail'deki faaliyetleriyle sınırlı kalmayıp önemli küresel pazarlarındaki marka algısı ve ticari faaliyetleri açısından da önem taşıdığını ortaya koyuyor.