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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs’ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs’ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajla Kuzey Kıbrıs'ın 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı. 15.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-15T11:58+0300
2026-11-15T11:58+0300
2026-11-15T12:44+0300
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recep tayyip erdoğan
kuzey kıbrıs
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs mesajında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/mhp-lideri-bahceliden-kuzey-kibris-mesaji-milli-davamizin-vazgecilmez-hedefidir-1110345417.html
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recep tayyip erdoğan, kuzey kıbrıs, kıbrıs
recep tayyip erdoğan, kuzey kıbrıs, kıbrıs
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs’ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız
11:58 15.11.2026 (güncellendi: 12:44 15.11.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajla Kuzey Kıbrıs'ın 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs mesajında şu ifadelere yer verdi:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyor; kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Dayanışmamızı her alanda daha da güçlendirmeye devam edeceğimiz Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Kıbrıs bizim millî davamızdır… Kıbrıs’ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız.