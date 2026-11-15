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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs’ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs’ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajla Kuzey Kıbrıs'ın 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı. 15.11.2026, Sputnik Türkiye
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poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs mesajında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/mhp-lideri-bahceliden-kuzey-kibris-mesaji-milli-davamizin-vazgecilmez-hedefidir-1110345417.html
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recep tayyip erdoğan, kuzey kıbrıs, kıbrıs

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs’ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız

11:58 15.11.2026 (güncellendi: 12:44 15.11.2026)
© REUTERS Murad SezerErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2026
© REUTERS Murad Sezer
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajla Kuzey Kıbrıs'ın 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs mesajında şu ifadelere yer verdi:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyor; kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Dayanışmamızı her alanda daha da güçlendirmeye devam edeceğimiz Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Kıbrıs bizim millî davamızdır… Kıbrıs’ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2026
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MHP Lideri Bahçeli'den Kuzey Kıbrıs mesajı: Milli davamızın vazgeçilmez hedefidir
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